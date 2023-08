Unterhachinger Judo-Wölfe verteidigen Kreisliga-Titel

Von: Robert Gasser

Die erfolgreichen Judoka des TSV Unterhaching: (hinten v.l.) Jonas Hocheder, Florian Exner, Andreas Hofreiter, Adrian Baumeister, Felix Hofreiter, Felix Niklaus, Nicolas Baumeister, Simon Katko, Simon Graml, (vorne v.l.) vordere Reihe: Suleyman Ahmadi, Sophia Pistora, Tess Bobrowski und Selina Beer. © TSV Unterhaching

Unterhaching – Die zweite Mannschaft des TSV Unterhaching hat ihren Titel in der Judo-Kreisliga erfolgreich verteidigt. Die Hachinger Judo-Wölfe wurden Meister, Zweiter wurde der Postsportverein München. Der TSV Unterhaching I belegte den 6. Platz.

Das Finale der Judo-Kreisliga fand in Garching statt. Die Liga wurde nun zum zweiten Mal im Mixed-Team-Format ausgetragen, jede Mannschaft besteht aus sieben männlichen und drei weiblichen Gewichtsklassen. Und spannender hätte es nicht sein können – vier der insgesamt neun Mannschaften konnten sich noch Hoffnung auf den Titel machen. Die beste Ausgangssituation hatten dabei die Judowölfe TSV Unterhaching II, die als Tabellenführer mit 10:2-Punkten in den Kampftag starteten. Aber auch die Mannschaften von Stadtwerke München (Platz 2) und des Judoteams Nordost (Platz 4), die an diesem Tag gegen Unterhaching II antreten sollten, hatten es noch selbst in der Hand, die Meisterschaft zu holen.

Dass zunächst Stadtwerke und Nordost mit einem Remis auseinandergingen und auch das Team der Judowölfe I den Kämpfern des PSV mit einem 5:5 einen wichtigen Punkt abnahm machte die Situation für die Judowölfe II deutlich entspannter, so würden ihnen ein Sieg und ein Unentschieden für die Titelverteidigung reichen. Gegen das Judoteam Nordost ließen die Judowölfe II jedoch keinen Zweifel, dass sie den von der Stadt München im Jahr 2022 gestifteten Wanderpokal wieder mit nach Hause nehmen wollten. Ein klares 8:2 nach Siegen von Suleyman Ahmadi (Klasse bis 66 Kilo), Felix Hofreier, Florian Exner (beide bis 73 Kilo), Felix Niklaus, Nicolas Baumeister (beide bis 81 Kilo), Adrian Baumeister (bis 90 Kilo), Jonas Hocheder (über 90 Kilo) und Selina Beer (bis 57 Kilo) sorgte dafür, dass sie ihren Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen konnten. Die Judowölfe I konnten sich in der Folge gegen Samurai München mit 6:4 durchsetzen und nach Punkten mit diesen gleichziehen, die bessere Siegbilanz über die Saison hinweg sorgte dafür, dass Samurai am Ende Platz fünf, die Judowölfe I Platz sechs belegten.

Am letzten Kampf ging es denn um die Frage, wer Meister wird, die Judowölfe II oder würden sich die Kämpfer des SV Stadtwerke noch den Titel sichern können. Den ersten Punkte holten die Hachinger durch Suleyman Ahmadi, doch Stadtwerke glich umgehend aus, Felix Niklaus musste sich geschlagen geben. Im zweiten Kampf der Klasse bis 81 Kilo brachte Nicolas Baumeister die Hachinger wieder in Führung, erst ein Waza-ari gefolgt von einem Ippon beendeten den Kampf vorzeitig. Sein Bruder Adrian Baumeister war in die Klasse über 90 Kilo gewechselt, nur um dort ebenfalls einen Kämpfer der Klasse bis 90 Kilo anzutreffen. Und wieder glichen die Kämpfer des SV Stadtwerke aus, zweimal musste sich Baumeister nach Wurfversuchen des Münchners auf den Hintern absetzen und mit beiden Armen abstützen, damit zwei Waza-ari plus Shido (Strafe), der Kampf war somit beendet.

In der Klasse bis 70 Kilo brachte Sophia Pistora die Judowölfe wieder in Führung, die Selina Beer erstmals auf zwei Punkte ausbauen konnte. Jonas Hocheder sorgte dann gegen Robert Schosser für die Vorentscheidung. Auf Wazaari Führung des Hachingers folgte unmittelbar der Ausgleich durch Schosser, bevor Hocheder mit einem weiteren Wazaari den fünften Punkt zur Meisterschaft holte.

Florian Exner musste sich dann trotz starker Leistung geschlagen geben. Felix Hofreiter geriet gegen Thilo Kratzer zunächst mit Wazaari in Rückstand bevor er mit Yamaarashi (Bergsturmwurf) den Ippon zum 6:3 und dem Mannschaftsieg holte. Tess Bobrowski erhöhte für die Hachinger im letzten Kampf des Tages noch auf 7:3.

Damit war eindeutig: Die Judowölfe II verteidigen Ihren Titel, der Ausrutscher am dritten Kampftag gegen Samurai München, der eine hohen Ausfallquote wegen Abitur-Verleihungen geschuldet war, hatte keine Auswirkungen. „14:2 Punkte und 55:24-Siege sind die Bilanz eines souveränen Meisters“, lautet das Fazit von Unterhachings Judo-Urgestein Andreas Hofreiter. mm