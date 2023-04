Lohhofs Volleyballer feuern Trainerin Elena Kiesling

Von: Silke Andersson

„Gefühlt wie im falschen Film“: Trainerin Elena Kiesling. © Sven Leifer

Die Volleyballer des SV Lohhof haben den Vertrag mit Trainerin Elena Kiesling, die die Zweitliga-Frauen betreut, überraschend nicht verlängert. Der Verein wirft der Trainerin „mangelhafte Kommunikation“ vor, hat ihr das aber während der Saison nie mitgeteilt. Bei den Spielerinnen stößt der Rauswurf auf Unverständnis: „Jetzt wollen viele einfach nicht mehr für den SVL auf dem Feld stehen.“

Lohhof – An diesem Samstag empfangen die Lohhofer Zweitliga-Volleyballerinnen um 19 Uhr den VC Wiesbaden zum letzten Heimspiel der Saison in der Unterschleißheimer BOS/FOS-Halle – und das wird nicht nur für Matthias Kock das letzte als Hallensprecher sein, sondern auch der letzte Auftritt von Trainerin Elena Kiesling. Der Vertrag mit der 40-Jährigen wird überraschend nicht verlängert. Diese Entscheidung hat der Abteilungsvorstand Ende April, unmittelbar vor der automatischen Verlängerung, getroffen.

Nun lief die Saison sportlich nicht gut, lange Zeit mussten sie in Lohhof um den Klassenerhalt bangen. Doch das war nicht der Grund für Kieslings Rauswurf. „Sportlich lief es gut“, sagt Abteilungsleiter Lars Benner sogar, „mit dem Personal, das ihr zur Verfügung stand, hat Elena das gut gemacht.“ Problem war aber, dass ihr gar nicht das geplante Personal zur Verfügung stand, nachdem sich noch vor Saisonbeginn Laura und Lena Müller nach internen Querelen aus dem Team verabschiedet hatten. „Und da, wo es gekriselt hat, stand die Trainerin immer im Zentrum“, deutet Benner an. Nur ein Aspekt für die Vorstandschaft, die der Trainerin grundsätzlich „mangelhafte Kommunikation“ vorwirft. Doch wirklich deutlich angesprochen wurde das offensichtlich nicht: Eine Warnung oder konkrete Ansage, dass sich die Wege trennen könnten, wenn diese Unstimmigkeiten nicht gelöst würden, gab es nicht. Diese fehlende Gelbe Karte „muss sich die Vorstandschaft ankreiden lassen“, räumt Teammanagerin Martina Banse ein, die im vierköpfigen Entscheidergremium als einzige für Kiesling gestimmt hat. Sie hatte auch bereits Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit ihr geführt und signalisiert, „dass ich gerne mit ihr weiterarbeiten würde“.

Daher hat sich Elena Kiesling, als sie Ende März zum Gespräch gebeten wurde, auch „gefühlt wie im falschen Film!“ Die Entscheidung überraschte sie komplett: „Ich hatte für das Gespräch eine Präsentation vorbereitet mit Vorschlägen, wie die Kommunikation im Verein verbessert werden könnte. Ich dachte, darum sollte es gehen.“

Genauso vor den Kopf gestoßen war die Mannschaft, die laut Kapitänin Nikola Ziegmann in die Entscheidung „kein bisschen eingebunden war“. An den Vorwürfen des Vorstands „mag etwas Wahres dran sein“, sagt Ziegmann, kritisiert aber: „Wenn ich die Art und Weise zu kommunizieren anders will, dann muss ich das deutlich ansprechen. Das Problem ist die Kommunikation insgesamt im Verein.“ Daran ändere der Rauswurf der Trainerin der Ersten Mannschaft nichts: „Bei uns herrscht ganz klares Unverständnis, zumal wir in den bisherigen Vertragsgesprächen von Ela als Trainerin ausgegangen sind. Aber jetzt wollen viele einfach nicht mehr für den SVL auf dem Feld stehen.“ (SILKE ANDERSSON)