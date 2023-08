Verstärkung für die Hachinger Löwen

Von: Umberto Savignano

Teilen

Wuchtiger Außenangreifer: Lars Kristian Ekeland (l.) aus Norwegen. © TSV

Der Norweger Lars Kristian Ekeland schließt sich dem TSV Haching München an.

Unterhaching – Knapp drei Monate vor dem Saisonstart mit dem Gastspiel in Düren am Sonntag, 29. Oktober, hat Volleyball-Bundesligist TSV Haching München sein Personal komplettiert: Der Norweger Lars Kristian Ekeland belegt den 14. Platz im Kader. Der 19 Jahre junge Außenangreifer spielte bislang ausschließlich in seinem Heimatland, zuletzt bei Viking TIF Bergen.

„Ich freue mich auf die Mannschaft und auf die schöne Stadt. Es ist eine sehr gute Liga“, blickt der Skandinavier erwartungsfroh auf die kommende Saison. Zum Volleyball sei er schon sehr früh gekommen, weil seine Schwestern spielten, berichtet Ekeland.

Auch die Bundesliga verfolgt er schon seit geraumer Zeit. „Zum einen, weil es eine gute Liga mit vielen starken Mannschaften ist, zum anderen, weil schon andere norwegische Spieler hier gespielt haben.“

Auf die Hachinger Löwen sei er durch seinen Agenten aufmerksam geworden, so der 19-Jährige: „Ich habe den Verein kurz besucht und habe schon einige Spieler und den Trainer kennengelernt. Es hat mir sehr gut gefallen und ich wollte unbedingt ein Haching-Spieler werden.“

Die Begeisterung beruhte offenbar auf Gegenseitigkeit, wie TSV-Sportdirektor Mihai Paduretu verrät: „Lars war eine Woche in Unterhaching und hat mit den Jungs zusammen trainiert. Er ist sehr talentiert, und passt sehr gut in unsere Mannschaft. Es war nicht nur sein Wunsch, in Haching in zu spielen sondern auch der der Mannschaft und unseres Trainers Mircea Dudas.“

Ekeland hofft, das Vertrauen zurückzahlen zu können: „Ich habe das Gefühl, dass ich neue Energie in die Gruppe einbringen kann und auch Erfahrung aus einer anderen Liga.“ Ansonsten zeigt sich der Neu-Löwe bescheiden: „Ich betrete das Spielfeld immer mit dem Wunsch zu lernen und dem Ziel, mich weiterzuentwickeln.“

Deshalb orientiere er sich eher an den Teamkollegen, mit denen er täglich trainiert, als an großen Idolen: „Die spornen mich an, besser zu werden.“ Einer, mit dem er die vergangenen drei Jahre in Bergen zusammengespielt hat, vereint für Ekeland diese Eigenschaft dann aber doch mit dem großen Vorbildcharakter: „Wenn ich einen auswählen müsste, wäre es Kristian Bjelland. Er ist ein großer Spieler in Norwegen, und ich hatte das Glück, in den letzten Jahren mit ihm zu trainieren und von ihm zu lernen.“ UMBERTO SAVIGNANO