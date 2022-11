VfR Garching: „Spaß haben und guten Basketball zeigen“

Von: Patrik Stäbler

Geblockt: Garching (Delong Zhu; r.) zieht gegen die Hellenen den Kürzeren. © Gerald Förtsch

Garching – Ein wenig wirkt es so, als sei dieses Basketballspiel ein Video und irgendjemand hätte heimlich die Repeat-Taste gedrückt. Drei Minuten vor Schluss – die Partie zwischen dem heimischen VfR Garching und dem BC Hellenen München IV ist zu diesem Zeitpunkt noch ausgeglichen – lassen die Gäste einen ersten Dreier durchs Netz rauschen. Und in den nächsten beiden Angriffen folgen dann zwei weitere Distanzwürfe, die ebenso sicher im Ziel landen.

Nach Blitzstart geht VfR Garching die Luft aus

„Diese drei Dreier hintereinander waren die Entscheidung“, sagt VfR-Spielertrainer Antonios Bardakos nach der 57:62-Niederlage. „Am Ende ist uns leider die Luft ausgegangen.“ Dabei beginnt die Partie für die bis dato unbesiegten Garchinger verheißungsvoll: Angeführt von Delong Zhu und Robert Setter legen die Hausherren einen Blitzstart hin und führen nach dem Auftaktviertel mit 22:9. Dieses Polster schmilzt zwar in den folgenden zwei Durchgängen zusammen, doch zehn Minuten vor Schluss liegen die VfR-Korbjäger immer noch mit 47:41 vorne.

Danach aber entgleitet ihnen das Spiel. Während die Münchner nun so auftreten, als hätten sie die Trinkflaschen mit dem Zielwasser gefunden, zittern die Wurfhände der Garchinger immer heftiger – vor allem von der Freiwurflinie. Dort können sie von 25 Versuchen bloß 13 verwandeln, was den Gästen entscheidend dabei hilft, das Blatt zu wenden. Gerade in dieser Phase macht sich auch das Fehlen zweier Leistungsträger beim VfR bemerkbar: Francesco Evangelista – er hatte in der Vorwoche noch 24 Punkte gegen den TS Jahn München III erzielt – sowie Denis Jäger fehlen beide krankheitsbedingt. „Mit ihnen hätte es vielleicht noch mal anders ausgesehen“, mutmaßt Bardakos. „Denn am Ende hat uns auch die Kraft gefehlt.“

VfR Garching forciert die Nachwuchsarbeit – neues Training für unter Achtjährige

Das 57:62 bedeutet schließlich die erste Niederlage für den VfR, der die Saison mit einem 68:67 über Trudering eröffnet hatte, ehe auch gegen den Topfavoriten Jahn München ein 85:81-Sieg gelang. „Das hat alle in der Liga überrascht“, sagt der Spielertrainer. „Und da haben wir gezeigt, zu was wir in der Lage sind.“ Bei der Frage nach dem Saisonziel gibt sich Antonios Bardakos dennoch vorsichtig. „Letzte Saison haben wir gesagt, dass wir aufsteigen wollen und uns dadurch Druck gemacht.“ Auch deshalb lege man den Fokus in dieser Spielzeit auf andere Dinge: „Wir wollen Spaß haben und guten Basketball zeigen“, sagt der Coach. Und bisher habe das auch geklappt – trotz der Heimniederlage gegen den BC Hellenen.

Ganz generell seien die VfR-Basketballer aktuell bemüht, nach zwei schwierigen Corona-Jahren wieder mehr Mitglieder anzuwerben, sagt Antonios Bardakos, der die Abteilung mit Ralph Großmann leitet. So bietet der Klub seit voriger Woche erstmals ein Training für unter Achtjährige an, wodurch die Garchinger bis hinauf zur U18 nun in fast allen Altersklassen vertreten seien. Dazu kommen bei den Erwachsenen zwei Herren- und ein Freizeitteam. „Wir haben wegen Corona Mitglieder verloren“, sagt Antonios Bardakos. „Doch jetzt sind wir aktiv dabei, als Abteilung wieder zu wachsen.“ (PATRIK STÄBLER)

VfR Garching - BC Hellenen München IV 57:62 (37:30)

VfR: Zhu (12), Setter (11), Pastorelli (10), Bardakos (8), Wolf (7), Gu (6), Kostoulas (3), Jäger.

