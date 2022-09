Viele neue Gesichter beim SV Lohhof

Von: Silke Andersson

Mannschaftsvorstellung im Supermarkt: der SV Lohhof mit (v.l.) Nikola Ziegmann, Mirjam-Luzia Maletius, Linda Sonntag, Sabrina Himmel, Livia Hässlein, Carina Malescha, Milica Miljkovic, Miriam Iachemet, Romy Hagn zusammen mit Husein Dugonjic (Inhaber Rewe Unterschleißheim); zum Team gehören auch noch Nura Abakar, Mona Boyer, Trainerin Elena Kiesling und Scout Fabian Zeitler. © Birgit Gleixner

VOLLEYBALL - 2. LIGA Runderneuertes Team startet am morgigen Samstag in die neue Saison

Lohhof – So mancher Feierabendeinkäufer war leicht verwirrt von so viel holder Weiblichkeit, die sich da zwischen Obstabteilung und Kühlregal versammelt hatte: Der SV Lohhof hat die Vorstellung seines Zweit- und Drittligateams in diesem Jahr nach vielen Jahren im Victor’s Residenzhotel diesmal zu einem anderen Sponsor vor Ort verlegt, nämlich dem Rewe-Markt im Unterschleißheimer Business Campus. Besonderes Augenmerk zogen dabei die Zweitligafrauen auf sich, die mannschaftlich geschlossen im Dirndl erschienen waren, vom langjährigen Abteilungsleiter Matthias Kock vorgestellt wurden und von Scout und Co-Trainer Fabian Zeitler ihre Trikots überreicht bekamen. Nicht von der Trainerin, wie sonst üblich - denn Elena Kiesling war verhindert.

Überhaupt war interessant, wer alles nicht da war. Denn das Gesicht des Teams hat sich grundlegend verändert, was sich schon beim letzten Spieltag der vergangenen Saison, die der SVL auf Platz auf Platz vier abgeschlossen hat, abgezeichnet hat: Zuspielerin Stefanie John legt eine Pause ein, war bei der Vorstellung des Teams 22/23 aber zumindest noch als Social Media Beauftragte vor Ort und hat fleißig Videos gedreht. Lilian Engemann hat sich nach ihrem zweiten Kreuzbandriss erst einmal vom Leistungssport verabschiedet, Mittelblockerin Maxima Wiesmüller ist zum Studium in die Schweiz gegangen. Diagonalspielerin Joana Hurler hat sich in die zweite Mannschaft verabschiedet, Außenangreiferin Tabea Schwarz setzt ganz auf Beachvolleyball und Mittelblockerin Clara Fischer räumt dem Privatleben mehr Platz ein. Damit fällt schon mal die halbe Mannschaftd weg, doch kurzfristig haben nun auch noch die Stammkräfte Libera Sandra Baier, Mittelblockerin Laura Müller und ihre Schwester Lena (Außenangriff) ihren Rückzug bekannt gegeben. „Aus privaten Gründen“, gibt Teammanagerin Martina Banse die offizielle Begründung wieder. Ihr gequälter Gesichtsausdruck angesichts der jüngsten Entwicklung spricht allerdings Bände. Zwei Wochen vor Saisonstart ist es nahezu unmöglich, adäquaten Ersatz zu finden.

Mit gleich mehreren Youngstern aus den eigenen Reihen hat Banse die Mannschaft zwar gut ergänzen können, Mittelblockerin Linda Sonntag und Außenangreiferin Milica Milkovic haben am Ende der letzten Saison ja auch schon ins Zweitligageschäft hineingeschnuppert. Dazu kommt mit Romy Hagn eine Außenangreiferin neu dazu, die vor der Geburt ihrer zweijährigen Tochter in Planegg schon Zweite Liga gespielt hat. Mirjam Maletius kommt als Zuspielunterstützung für Mona Boyer vom Drittligisten DJK Augsburg-Hochzoll. Man darf gespannt sein, wie gut sich die neu formierte Mannschaft in der Vorbereitung seit Mitte Juli, einem Trainingslager in Italien und ein paar Trainingsspielen schon gefunden hat. Am morgigen Samstag wird es sich zeigen, wenn die Lohhoferinnen um 19 Uhr die TG Bad Soden in der BOS/FOS-Halle empfangen. Der Vorjahressiebte ist am vergangenen Wochenende schon gestartet und kommt mit zwei Siegen und sicherlich einigem Selbstvertrauen im Gepäck.