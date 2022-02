Vincente Graiani aus Kirchheim rennt der Konkurrenz davon

Von: Ludwig Stuffer

Teilen

Rekordjäger: Vincente Graiani aus Kirchheim gewinnt über 200 und 400 Meter in persönlicher Bestzeit. © Ludwig Stuffer

Innerhalb von nur zwei Stunden hat Vincente Graiani aus Kirchheim seine persönlichen Rekorde über 400 und 200 Meter pulverisiert. Der Läufer der LG Stadtwerke München sicherte sich damit auch zwei Titel bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften in München.

Landkreis – Und das unter erschwerten Bedingungen in der Werner-von-Linde-Halle, die coronabedingt einer Sicherheitszone glich mit ihren strengen Hygienemaßnahmen. Einlasskontrollen, geregelte Hallen-Aufenthalte sowie ein 2Gplus-Status aller Athleten und FFP2-Maskenpflicht waren die Bedingungen. Doch der Bayerische Leichtathletik-Verband (BLV) setzte diese Maßnahmen voraus, um überhaupt diese Meisterschaften ausrichten zu dürfen.

Graiani schien das nichts auszumachen. Der 20-Jährige ging bereits um 10 Uhr am Morgen an den Start auf seiner eigentlichen Spezialstrecke über 400 Meter – und lieferte eine überzeugende One-Man-Show. Bereits kurz nach dem Startschuss distanzierte er sich von allen seinen Gegnern mühelos und trommelte wie ein Uhrwerk unermüdlich die beiden Hallen-Runden herunter.

Graiani verbessert 400-Meter-Rekord erneut Gerade mal 48 Stunden war sein jüngster Auftritt am Sonntag als neuer Bayerischer Meister über 200 und 400 Meter der Männer vergangen – und schon stand er wieder im Startblock beim 9. nationalen Breuninger Hallenmeeting in Erfurt: Vincente Graiani aus Kirchheim ging erneut in Top-Form auf die Jagd nach einer neuen Bestzeit über 400 Meter. Und dies gelang dem 20-Jährigen im Trikot der LG Stadtwerke München auch mit Bravour. Mit klangvollen 47,32 Sekunden sicherte er sich den zweiten Platz knapp hinter Kevin Joite vom Dresdner SC mit 47,24 Sekunden (1.). Seinen persönlichen Rekord aus dem Jahr 2019 Schraubte er damit um satte 31 Hundertstelsekunden nach unten. Seine Platzierung kommt übrigens nun auch seiner aktuellen Position in der deutschen Rangliste gleich. (sl)

Der Lohn seines unglaublichen Trainingsfleißes der vergangenen Monate machte sich dann auch im Ziel bemerkbar: Mit 47,90 Sekunden wurde er überlegen Bayerischer Meister vor Andreas Kölbl vom TSV Penzberg mit 49,43 Sekunden. Dabei verbesserte der Kirchheimer seinen persönlichen Hallen-Rekord sogar erheblich um ganze 57 Hundertstelsekunden und erfüllte auf Anhieb auch die Norm für die Deutschen Meisterschaften. Wenige Tage später toppte er diesen Wert in Erfurt erneut (siehe Kasten).

Seine schnelle Zeit schlägt sich auch in der deutschen Jahresbestenliste nieder: Hinter Marvin Schlegel vom LAC Erdgas Chemnitz (47,33 Sekunden) und Patrick Schneider vom TV Wattenscheid (47,37) ist Vincente Graiani nun die Nummer drei. In der Klasse der Junioren U23 markiert diese Leistung sogar eine deutsche Jahresbestzeit.

„Diese Zeit war schon perfekt und ich bin auch fast an meine Freiluft-Bestzeit hingekommen“, erzählt Graiani stolz, der vor drei Jahren vor seiner Verletzungsserie sogar schon einmal 27 Hundertstelsekunden schneller war.

Nur 110 Minuten nach seinem eindrucksvollen 400-Meter-Rennen stand Vincente Graiani erneut in den Startblöcken für den 200-Meter-Sprint – und auch hier gab es eine satte Überraschung. Nach einem dynamischen Start war er ebenfalls für seine Gegner nicht mehr greifbar und erreichte mit langen, schnellen Schritten das Ziel. Mit ausgezeichneten 21,35 Sekunden wurde er auch auf dieser Distanz überlegener Bayern-Meister vor dem Top-Favorit Jonas Hügen vom LAC Quelle Fürth mit 21,80 Sekunden. „Da ist es einfach super für mich gelaufen“, freute sich der Kirchheimer Student nach dem Rennen und schlug die Hände vor sein Gesicht, rieb sich die Augen und musste diese Top-Zeit erst einmal realisieren. Seinen persönlichen Rekord – ebenfalls aufgestellt vor drei Jahren – verbesserte er über diese Distanz um 42 Hundertstelsekunden. Auch hier ist seine Leistung mehr als wertvoll für die nationale Saison-Rangliste. Als Dritter liegt er hier nur knapp hinter Robin Erewa vom TV Wattenscheid (21,12 Sekunden) und Benedikt Thomas Wallstein vom Gothaer LA Centrum (21,26. Zweiter ist er bei den U23-Junioren.

International klettert Graiani nun auch weit nach oben: Über 200 Meter ist er in Europa die Nummer 27 sowie in der Welt auf dem 109. Platz. Im 400-Meter-Lauf belegt er in der kontinentalen Wertung den 51. Rang sowie Platz 150 in der Weltrangliste. (LUDWIG STUFFER)