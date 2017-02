Trotz Mentalcoach: SV Lohhof muss wieder in den Tiebreak

Volleyball – Zweite Bundesliga Süd

Seit Ende letzten Jahres arbeiten die Lohhofer Zweitliga-Volleyballerinnen beharrlich an ihrem Ruf als Marathonmannschaft, denn seit dem 3:2 in Bad Soden vor Weihnachten mussten Kapitänin Sonja Auer und ihr Team immer in den Tiebreak – in Vilsbiburg zum fünften Mal in Folge.

Lohhof – Nach gewonnenem ersten und dritten Satz hatte Lohhof auf der Siegerstraße eigentlich Vorsprung, gab die Partie dann aber doch wieder mit 2:3 (26:24, 21:25, 26:24, 19:25, 12:25) ab.

„Es war wie im Hinspiel“, fasst Auer ein wenig frustriert zusammen, auch wenn die Berg- und Talfahrt nicht ganz so ausgeprägt war, wie beim Besuch der Roten Raben in Lohhof. Die Sätze waren diesmal wesentlich knapper, „insgesamt war es ein enges, gutes Spiel auf Augenhöhe“, sagt die SVL-Kapitänin, auch wenn Vilsbiburg in allen Sätzen den besseren Start erwischte. Im ersten Durchgang brachte Auer selbst die SVL-Frauen mit mutigen Aufschlägen wieder heran – was Raben-Coach Ronny Johansson wohl mit dazu veranlasste, die Gästekapitänin zur wertvollsten Spielerin zu wählen. Lohhof sicherte sich den ersten Satz noch, war aber nach dem Vilsbiburger Ausgleich im dritten wieder vier Punkte hinten, als es Richtung Zielgerade ging – und wieder schafften Auer & Co. die Wende.

2:1-Führung also. Doch das hat sich in den letzten Spielen nie als Vorteil für den SVL erwiesen. „Wir haben unter der Woche extra Mentaltraining gemacht, um dieses Problem mit dem vierten Satz in den Griff zu bekommen“, berichtet Auer. Mit Hilfe von Mentalcoach Annette Reimers wurden die Ursachen gefunden, die den Fokus stören – doch am Samstag hat das nichts geholfen. „Fokussiert waren wir“, sagt Auer, „das Spiel hat es nur einfach nicht hergegeben diesmal. Vilsbiburg war da richtig stark.“ Vor allem Raben-Mittelblockerin Naomi Janetzke hat der SVL-Block in der Mitte nicht so richtig in den Griff bekommen, auch wenn die Lisa Haddick und Christina Kock in der Lohhofer Mitte selbst einen richtig guten Tag erwischt hatten und viel von Lisa Keferloher eingesetzt wurden.

Entscheidend war aber eine Aufschlagserie von Vilsbiburgs Routinier Sarah Breinbauer. Die Linkshänderin ist bei 12:9 für den SVL im Tiebreak an die Grundlinie gekommen – und bis zum 15:12-Sieg für ihr Team dort nicht mehr weggegangen. „Es hat einfach jede ihren Fehler gemacht“, analysiert Auer: Erst war es die Annahme, dann kamen die Angreiferinnen nicht mehr durch oder die Angriffe landeten gleich im Aus. „Das war das eigentlich Ärgerliche“, sagt Auer – eine Schwächephase im denkbar ungünstigsten Augenblick, die die SVL-Marathonfrauen wieder den Sieg gekostet hat. Silke Nörenberg

Rote Raben Vilsbiburg – SV Lohhof 3:2 (24:26, 25:21, 24:26, 25:19, 15:12)

SVL: Keferloher, Schieder, Haddick, Kock, Gentner, Auer, Baier ;eingewechselt: Jaudzema, Damerau, Forcher, John.