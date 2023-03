Hachinger Basketballer verpassen vorzeitigen Klassenerhalt

Von: Harald Hettich

TSV Unterhaching muss nach Niederlage bei Regnitztal Baskets weiter bangen

Unterhaching. Vorentscheidung zum Klassenerhalt verpasst. Die Erst-Regionalliga-Basketballer des TSV Unterhaching müssen nach der 72:82 (33:37) Auswärtsniederlage bei den Regnitztal Baskets weiter um den Verbleib in der höchsten deutschen Amateurliga bangen. Mit 4:5 Siegen rangieren die Schützlinge von Trainer Stavros Tsoraklidis weiterhin auf dem 4.Platz der Siebenerrunde. Immerhin blieb der Abstand zum Tabellenletzten SB DjK Rosenheim auf dem einzigen Abstiegsplatz mit zwei Siegen Vorsprung konstant, weil die Mangfallstädter zuletzt zuhause gegen Weimar/Jena ebenfalls den Kürzeren zogen. Doch bei noch drei ausstehenden Partien muss seitens der Weißblauen noch einmal gewonnen werden, um alle rechnerischen Eventualitäten vom „worst case“ sicher ausschließen können. „Ich glaube zwar nicht, dass Rosenheim alle drei Partien gewinnt und wir sämtliche Spiele gleichzeitig verlieren“, so Tsoraklidis. „Aber einen Sieg wollen wir mindestens ohnehin noch einfahren, um auch die Stimmung vor der dann langen Sommerpause nicht allzusehr absacken zu lassen.“

In Regnitztal standen die Vorzeichen schon vor Beginn für die Oberbayern nicht zum Besten. Weil Topscorer Niklas Kropp fehlte, musste die Punkte-Last auf mehrere Schultern verteilt werden. Im ersten Viertel bot sich Pointguard Mirjan Broening mit klugen Spielideen und schönen Serienpunkten als Ersatzstrippenzieher an. Bis zum 14:14 hielt Haching prächtig und dagegen. Dann übernahm Regnitztals Topspieler Milan Suput (25 Zähler) mehr und mehr die Scoring-Regie (24:19 nach dem 1. Viertel). Die Franken erwiesen sich als das in der Tiefe besser besetztes Team. Mit dem Litauer Zilinskas, den US-Boys Worthy und Williamson und Petrovic erhöhte der Gastgeber Zug um Zug die Schlagzahl.

Dennoch war den Gästen in Sachen Einsatz nichts vorzuwerfen. Weil auch Daniel Gebray, Hendrik Wohofsky oder Sebastian Rauch einen ordentlichen Tag erwischten, blieb der Gast zur Pause bei nur vier Punkten Rückstand im Geschäft. Mehr schien möglich, als Wohofsky kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zur 41:39-Führung der Landkreis-Korbjäger traf. Es sollte ein Positivausreißer bleiben. Regnitztal mit starker Mannschaftsleistung arbeitete sich zurück zur danach immerwährenden, mindestens vier Punkte hohen Führung. Qualität der Franken war es, hoffnungsvolle Miniserien der Gäste entschlossen zu beantworten. Als der überragende Suput im Schlussdurchgang dann auf 70:62 erhöhte (37.), waren die sportlichen Messen gelesen.

Die Regnitztaler gestalteten am Ende auch den direkten Vergleich nach ihrer 10-Punkteniederlage im Hachinger Hinspiel noch ausgeglichen. „Das dürfte aber keine Rolle um den Klassenerhalt spielen“, glaubte Tsoraklidis. Zumal die Franken das Ticket für die nächste Erst-Regionalligasaison schon buchten. Die Hachinger stehen noch am Ticketschalter. HARALD HETTICH

TSV-Score: Broening 20 Punkte / 4 Rebounds / 3 Assists Gebray 18/3/2 Wohofsky 13/4/1 Rauch 10/5/- Raab 5/4/1 Lietz 4/2/2 Falkenstein 1/1/- Marchesan 1/3/- Amrhein -/3/2