Lohhofs treuester Fan ist 95

Fußball

von Patrik Stäbler schließen

Erst über seinen Filius kam Walter Jankus in den 1960er-Jahren zum SV Lohhof und ist seither treuer Fan – und ist mit seinen 95 Jahren inzwischen ältestes Mitglied der Fußballabteilung.

Lohhof – Man mag es dieser Tage, in denen der TSV 1860 München im Ligabetrieb gegen Klubs wie Pipinsried und Seligenporten antritt, kaum glauben – aber die Löwen waren mal eine große Nummer in Fußball-Deutschland. Einer, der die Glanzzeiten noch miterlebt hat, ist Walter Jankus. Der Unterschleißheimer hat 1963 das erste Bundesligaspiel der Löwen im Grünwalderstadion gesehen. Und er hat auch die bislang einzige Meisterschaft des Klubs 1966 bejubelt – anders als seine Nachbarn. „In unserer Straße gab’s nur Bayern-Fans“, erzählt Walter Jankus und grinst. „Da habe ich immer das Fenster aufgemacht und das Radio aufgedreht, wenn der Radi gesungen hat: Bin i Radi, bin i König.“

Neben den Sechzigern gibt es noch einen zweiten Klub, für den das Herz von Walter Jankus schlägt: der SV Lohhof. Und während Jankus die Liebe zu den Löwen an seinen Sohn Gerd weitergegeben hat, war es beim SVL umgekehrt: Erst über seinen Filius kam Walter Jankus in den 1960er-Jahren zum SV Lohhof und ist seither treuer Fan – und inzwischen ältestes Mitglied der Fußballabteilung. Zu seinem 95. Geburtstag besuchten nun die Vereinsvertreter Martin Grassl und Peter Reißaus den Jubilar in seinem Haus in der Mallertshofer Straße, unweit des Stadions. Als Präsent hatten sie ein SVL-Trikot für Walter Jankus dabei – mit der Rückennummer 95.

Dabei hat Jankus selbst nie für Lohhof gespielt. Sein Sohn jedoch ist bis heute der Feldspieler mit den meisten Einsätzen für die Männer-Mannschaften des SVL. Noch als Gerd Jankus in der Jugend kickte, war der Vater stets dabei – als Fahrer bei Auswärtspartien und als helfende Hand. „Meine Eltern haben uns immer in den Pausen versorgt“, erzählt Gerd Jankus. „Da gab’s dann Zitronen oder Traubenzucker.“ Sogar als Gerd Jankus in späteren Jahren für das Seniorenteam des SVL auflief, verpasste sein Vater kaum eine Partie. Und auch an den Höhenflug des Klubs, der Ende der 90er-Jahre bis in die Regionalliga vorstieß, erinnert sich Walter Jankus noch gut: „Damals waren die Leitl-Brüder bei uns und der Markus Weinzierl, der jetzt Trainer in Schalke ist.“

Seit etwa zehn Jahren sieht man den rüstigen Rentner, der immer noch in seinem Haus lebt, jedoch kaum mehr im Hans-Bayer-Stadion. Seine Augen seien zu schlecht, sagt er. „Ich sehe da nichts mehr.“ Anders daheim vor dem Fernseher, wo Walter Jankus und sein Sohn immer noch gemeinsam verfolgen, wie sich ihr TSV 1860 München schlägt – inzwischen in der Regionalliga.