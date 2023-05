Weit weg von Regionalliga-Niveau

Von: Patrik Stäbler

Augen zu und durch: Der SV Heimstetten (l. Sandro Sengersdorf) und die SpVgg Hankofen-Hailing boten ein schwaches Regionalligaspiel. © Dieter Michalek

Absteiger SV Heimstetten unterliegt Abstiegskandidat Hankofen-Hailing 1:2.

Heimstetten – Das Wetter zeigt sich an diesem Nachmittag im Heimstettner Sportpark frühlingshaft schön mit viel Sonne – doch das ist es dann auch an Erfreulichem aus Sicht des gastgebenden SVH. Nicht nur, dass sich im ersten Spiel, seit der Abstieg des Regionalligisten auch rechnerisch feststeht, nur magere 103 Zuschauer im Stadion einfinden. Sondern sie sehen im Duell gegen die SpVgg Hankofen-Hailing auch eine wenig mitreißende Partie – und eine weitere Niederlage ihres Clubs.

„Das war heute eine Veranstaltung, die meilenweit weg war von Regionalliga“, räumt Heimstettens Trainer Christoph Schmitt nach dem Schlusspfiff ein. Das Spiel seiner Elf gegen das Kellerkind aus Niederbayern habe ein „sehr schlechtes Niveau“ gehabt, so der Coach. Wobei die 1:2-Niederlage des SVH durchaus gerechtfertigt sei. „Der Gegner hat mehr Leidenschaft gezeigt“, konstatiert Schmitt, „und infolgedessen auch verdient gewinnen“.

Nicht ganz grundlos hierfür ist freilich die Tatsache, dass Heimstetten mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen muss – wieder einmal. So sieht Sebastian Burke kurz vor der Pause bereits seine dritte Ampelkarte in dieser Saison. Insgesamt ist es schon der neunte Platzverweis für den SVH, der damit in der Fairness-Tabelle auf dem vorletzten Platz liegt. „Wir waren sehr lange in Unterzahl, das ist uns dieses Jahr nicht zum ersten Mal passiert“, moniert Schmitt. „Wir lernen nicht aus unseren Fehlern.“

Wobei seine Mannschaft auch vor der Gelb-Roten Karte nur bedingt zu glänzen weiß. Gleichzeitig merkt man den Gästen aus Hankofen-Hailing an, dass sie nach acht Niederlagen am Stück nicht eben vor Selbstvertrauen strotzen. Die Folge: Vom Anpfiff weg entwickelt sich eine chancen- und niveauarme Partie, in der die Platzherren nach 20 Minuten immerhin eine erste Chance verzeichnen. Doch nach feiner Vorarbeit von Carl Weser kann Mohamad Awata die Kugel aus aussichtsreicher Position nicht im Tor unterbringen.

Sechs Minuten vor der Pause rutscht der verwarnte Sebastian Burke mit offener Sohle in einen Gegner, worauf ihn Schiedsrichterin Angelika Söder vorzeitig zum Duschen schickt. Quasi mit dem Halbzeitpfiff fällt dann der erste Treffer des Tages durch Hankofens Brian Wagner. Er überwindet aus zwölf Metern Moritz Knauf, der erneut anstelle von Stammkeeper Maximilian Riedmüller im SVH-Gehäuse steht.

Kurz nach dem Seitenwechsel hat Sam Zander dann die große Chance zum Ausgleich, scheitert aber aus acht Metern am Torwart. Die Vorentscheidung fällt eine Viertelstunde vor Schluss: Nach einem Ballverlust des SVH in der Vorwärtsbewegung schlägt Vincent Ketzer eine Flanke zu Brian Wagner, der auf Höhe des Elfmeterpunkts abzieht und seinen zweiten Treffer markiert - zum 0:2. Wenige Minuten vor Schluss gelingt Sandro Sengersdorf nach einer Ecke zwar noch das Anschlusstor für Heimstetten. Doch zu mehr reicht es nicht für den Tabellenletzten, der am Ende eine verdiente 1:2-Niederlage kassiert.

SV Heimstetten – SpVgg Hankofen-Hailing 1:2 (0:1) SVH: Knauf, Maljojoki, Sabbagh (81. Kadiric), Sengersdorf, Burke, Steimel, Weser (71. Biton), Yildiz (46. Zander/78. Manole), Fambo, Riglewski, Awata (46. Vrenezi) Tore: 0:1 Wagner (45.), 0:2 Wagner (74.), 1:2 Sengersdorf (86.) Gelb-Rot: Burke (39.) Schiedsrichter: Angelika Söder (TSV Ochenbruck) Zuschauer: 103.