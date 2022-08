Wie das olympische Feuer nach München kam

Von: Patrik Stäbler

Stolz präsentiert Volker Panzer auf seiner Terrasse die olympische Fackel und seine Urkunde. © Stäbler

Volker Panzer vom TSV Unterhaching trug die Fackel bis an die Stadtgrenze.

Unterhaching – Der Mann, der Olympia nach München gebracht hat, sitzt an diesem Vormittag in seinem sonnendurchfluteten Garten in Unterhaching – in der linken Hand eine von Willi Daume signierte Urkunde, in der rechten eine silberne Metallfackel mit rußgeschwärzter Spitze. Letztere hat Volker Panzer an diesem Donnerstag vor einem halben Jahrhundert durch Grünwald und bis zur Stadtgrenze getragen. Denn genau genommen brachte der heute 82-Jährige zwar nicht Olympia, wohl aber das olympische Feuer nach München.

„Das war etwas ganz Besonderes für mich“, sagt Volker Panzer in seinem Garten, während seine Gedanken fünfzig Jahre in die Vergangenheit wandern – wie so oft in diesen Tagen. Denn all die Jubiläumsveranstaltungen, Sonderbeilagen und Extrasendungen anlässlich des runden Geburtstags von Olympia 1972 in München wecken bei dem Unterhachinger Erinnerungen an die Spiele – und an seinen Beitrag dazu.

Denn Volker Panzer gehörte nicht nur zu jenen 18 Auserwählten, die die olympische Fackel am 25. August 1972 durch den südlichen Landkreis trugen. Sondern dem Leichtathleten des TSV Unterhaching kam auch die Ehre des Schlussläufers zuteil, der an der Menterschweige in Geiselgasteig das Feuer an den ersten Träger aus dem Austragungsort der Spiele überreichte – 28 Tage, nachdem es im antiken Olympia in Griechenland entzündet worden war und anschließend gut 5500 Kilometer durch halb Europa zurückgelegt hatte.

Damit auf den letzten Metern nichts schiefgeht, hätten sich alle Fackelträgerinnen und Fackelträger im Vorfeld zu einer Besprechung in Grünwald getroffen, erinnert sich Volker Panzer. Das Grüppchen stammte von den Vereinen TV Planegg-Krailling, SV Pullach, TSV Grünwald, TSV Oberhaching-Deisenhofen, TSV Ottobrunn, SV Höhenkirchen und eben dem TSV Unterhaching, der drei Läufer stellte. Als Allerletzter durfte dabei Volker Panzer die Fackel tragen, der seine aktive Karriere zwar 1969 beendet hatte, zuvor aber zu den erfolgreichsten Leichtathleten im Landkreis gehört hatte. Nebst mehreren Bayerischen Meistertiteln holte der 800- und 1500-Meter-Läufer bei den nationalen Titelkämpfen 1967 und 1968 einmal Silber und einmal Bronze.

Ein Jahr später hängte der Unterhachinger die Laufschuhe an den Nagel – obschon damals schon feststand, dass Olympia 1972 in München stattfinden würde. „Wenn man es von heute betrachtet, dann hätte ich vielleicht noch weitermachen und versuchen können, mich für Olympia zu qualifizieren“, sagt Panzer. „Aber das damals war eine ganz andere Zeit für Leichtathleten. Ich hatte einen Beruf und eine Familie, trainiert habe ich immer abends. Das war nicht vergleichbar mit den heutigen Athleten. Außerdem habe ich mir 1969 eine Verletzung zugezogen.“

Und dennoch war Volker Panzer 1972 bei Olympia hautnah dabei – später als Zuschauer, der nahezu täglich im Olympiastadion saß, und zuvor als Fackelträger. Nachdem das Feuer über Pullach zum Grünwalder Marktplatz gekommen war, übernahm es Panzer und lief damit die letzten circa 500 Meter bis zur Stadtgrenze – unter dem Jubel von tausenden Zuschauern entlang der Strecke, darunter seine Frau mit dem gemeinsamen Sohn, dem heutigen Bürgermeister von Unterhaching.

Eine der Metallfackeln mit der Inschrift „Spiele der XX. Olympiade“ durfte der TSV Unterhaching hinterher behalten; sie hat heute einen Ehrenplatz in der Vitrine der klubeigenen Geschäftsstelle. Derweil erhielten alle 18 Trägerinnen und Träger des olympischen Feuers eine Urkunde – und darüber hinaus hat Volker Panzer auch das Trikot aufgehoben, das er seinerzeit beim Fackellauf trug. „Obwohl ich da heute leider nicht mehr reinpasse“, sagt der 82-Jährige und lacht.

Damals jedoch wirkte das weiße Leiberl mit den fünf Ringen an seinem durchtrainierten Läuferkörper wie angegossen. Ein Foto aus jener Zeit zeigt einen jungen Mann mit Tolle und Koteletten, der nicht ohne Stolz die olympische Fackel in Richtung Kamera reckt und dessen blitzende Augen von der Freude des Moments zeugen. Wobei: Dass sein Auftritt als Fackelläufer seine sportlichen Errungenschaften später mitunter in den Hintergrund drängte, das wurmt Volker Panzer dann doch etwas. „Mir persönlich sind meine Erfolge natürlich wichtiger“, sagt er. Und dennoch denkt der Unterhachinger gerne zurück an Olympia 1972. „Für München war das eine Riesensache“, sagt Volker Panzer. „Und für uns war es selbstverständlich eine große Ehre, die olympische Fackel zu tragen.“

Ein unvergessener Moment: Volker Panzer im Jahr 1972 als olympischer Fackelträger. © Repro: Stäbler