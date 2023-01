„Wir werden immer besser“

Teilen

Trainer Bogdan Tanase freut sich über die Entwicklung beim TSV Haching München. © Robert Brouczek

1. Volleyball-Bundesliga:Haching-Trainer Bogdan Tanase geht optimistisch ins Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg.

Unterhaching – Die Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga biegt langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Noch bis Ende des Monats kämpfen die neun Mannschaften um die beste Ausgangslage für die am 3. Februar beginnende Zwischenrunde. Bis auf die Berlin Recycling Volleys, der unangefochtene Spitzenreiter hat bereits sieben Punkte Vorsprung auf Platz zwei, ist für allen anderen Teams noch spannend.

Und mittendrin befinden sich Local Heroes vom TSV Haching München. Fest steht bereits, dass die Mannschaft von Cheftrainer Bogdan Tanase in der Zwischenrunde der unteren Teams antreten wird. Die Vorstädter haben im Endspurt noch die Möglichkeit, sich vom achten auf den siebten Platz zu verbessern. Dafür brauchen die Hachinger im Fernduell mit den Netzhoppers Königs Wusterhausen allerdings noch wichtige Punkte. Gegen die Brandenburger geht’s zum Hauptrundenabschluss am 28. Januar vor heimischer Kulisse.

An diesem Wochenende geht es letztmals in der Hauptrunde auf Reisen. Am Sonntag, 15 Uhr (live bei twitch.tv/spontent), spielen die Hachinger bei der SVG Lüneburg. Die Norddeutschen stehen derzeit auf dem fünften Platz, rechnen sich aber noch große Chancen auf die Top vier aus.

Auch in die niedersächsische Metropole fahren Kapitän Philipp Schumann & Co. nicht ganz chancenlos. „Wir werden immer besser“, frohlockte Tanase am vergangenen Dienstag nach der 1:3-Niederlage gegen die WWK Volleys Herrsching im Audi Dome. Da und bereits wenige Tage zuvor gegen die Powervolleys Düren (ebenfalls 1:3 aus Hachinger Sicht) war man nah dran an einem Punktgewinn. „Wir haben in Lüneburg nichts zu verlieren. Wir wollen eine gute Rolle spielen“, sagte Tanase.“

Das Spiel soll auch als Generalprobe für das eine Woche später stattfindende Match gegen das noch sieglose Schlusslicht VCO Berlin herhalten. Spätestens da soll der zweite Saisonsieg eingetütet werden. Wichtig, so Tanase, werden in der nigelnagelneuen LKH-Arena Aufschlag und Annahme sein. „Wir müssen viel Risiko im Aufschlag gehen.“ Gegen Düren und Herrsching leisteten sich die Hachinger Youngster 15 bzw. 16 Fehlaufschläge. Für Tanase definitiv ein paar zu viel.

Im Hinspiel gegen Lüneburg waren es sogar 23 Fahrkarten. Ob der zuletzt kränkelnde Eric Paduretu die Reise in den Norden mit antreten wird, entscheidet sich kurzfristig. DIRK SCHIFFNER