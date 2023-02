Yannick Wolf sprintet in die Elite

Von: Ludwig Stuffer

Yannick Wolf aus Baierbrunn ist derzeit Deutschlands schnellster Sprinter über 60 Meter. im Weitsprung ist er in hervorragender Form. Weltjahresbestzeit über 60 Meter Die Polizei ermöglicht optimales Training © Ludwig Stuffer

Baierbrunner Sportpolizist ist grandios in die Hallensaison gestartet.

Baierbrunn – Der Leichtathlet Yannick Wolf aus Baierbrunn ist längst in der deutschen Elite angekommen – und dies schon seit Jahren. Bei seinem Hallen-Saison-Auftakt in der Werner-von-Linde-Halle im Münchner Olympiapark präsentierte er sich nun in seiner wohl stärksten Verfassung seiner Karriere.

Die südbayerischen Hallen-Meisterschaften waren zweifelsohne nicht eine Herausforderung für den 22-Jährigen, um auf die Jagd nach einer Goldmedaille zu gehen, sondern vielmehr stand das persönliche Leistungsvermögen im Vordergrund – und hier setzte er sogar gleich drei ganz riesige Paukenschläge. Im Vorjahr lief es persönlich nicht so rund, wie er es sich vorgestellt hatte, obwohl er mit der 4 x 100 Meter-Staffel der LG Stadtwerke München deutscher Meister bei den U23-Junioren und DM-Bronze bei den Männern gewonnen hatte. Immerhin war er als schnellster Bayer mit 10,36 Sekunden im 100 Meter-Lauf auf der elften Position in der deutschen Rangliste der Männer.

Nun feierte er wieder ein echtes Comeback im Weitsprung. Genau die Disziplin in der er schon 2017 deutscher Jugend-Meister war. Mit klangvollen 7,64 Meter schaffte er eine neue persönliche Bestleistung – und natürlich gewann er auch den Südbayern-Titel bei den Männern überlegen.

Im vergangenen Jahr war er einerseits leicht verletzt, zumal er sich in der Saison 2021 in der Patellasehne im rechten Knie einen vertikalen Riss zuzog. Deshalb fokussierte er sich nur auf die Sprints, weil dies körperlich machbar war, allerdings eben auch kein Weitsprung. Im vergangenen Jahr entschied er sich nur für den Sprint, weil sein Knie immer noch nicht richtig „gut“ war. Aber: Yannick Wolf arbeitete hart an sich und ließ den Weitsprung beiseite liegen. Im Zuge seiner Verletzung entschied er sich für einen Wechsel seines Sprungbeins: Früher sprang er mit rechts, jetzt springt er mit dem linken Bein ab. „Das ist nicht einfach, aber die guten Sprünge kommen natürlich alle über meine schnelle Anlaufgeschwindigkeit“. Der Sprungbeinwechsel sei nicht einfach gewesen, allerdings auch die bessere Entscheidung, denn sein angeschlagenes Knie hätte diese hohe Belastung nie ausgehalten. Als Sprinter ist er in der Männer-Klasse bereits eine feste und bekannte Größe. Wie es jetzt mit dem Weitsprung weitergeht? „Es wird parallel laufen, da ich kein reiner Weitsprung-Typ bin, sondern sehr viel auch über meine Geschwindigkeit geht“. Deshalb benötige er für seinen erfolgreichen Leistungssport die schnellen Sprints für den Weitsprung genauso wie den Sprung für den Sprint. „Ich komme vom Springen und bin nur schnell, wenn ich springe und von daher harmoniert dies super“. Der bekannte Trainer Sebastian Hess machte ihn in den letzten Monaten sehr fit im Weitsprung: Der gebürtige Böblinger führte ihn mit dem einstigen Dreisprung-Weltmeister Charles Friedek zu zahlreichen Erfolgen – zusammen mit Nils Winter – bis zum Vize-Europameistertitel in der Halle. „Das ist ein Mensch, der sehr viel weiß und der mir enorm weitergeholfen hat im Weitsprung.“

Der im Schwarzwald lebende Trainer coacht den Baierbrunner über eine Fernbetreuung. „Das funktioniert sehr gut, da ich relativ eigenständig bin in meinem Trainingsablauf.“

Knapp ein bis zwei spezifische Weitsprung-Einheiten stehen pro Woche sogar auf dem Programm. Im Zuge seiner Verletzung kristallisierte sich heraus, dass genau der Weitsprung und die damit verbundenen Sprünge gefehlt haben.

Dieser Weitsprung-Wettkampf hatte ihm nun erst einmal gezeigt was möglich ist, deshalb „brannte“ er förmlich seinem ersten Saison-Start im 60 Meter-Lauf entgegen. Die Überraschung und sogar die Sensation ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem Blitzstart und nur 6,60 Sekunden hatte er schon fast alles erreicht was zu erreichen war: Seine um sechs Hundertstelsekunden gesteigerte Bestzeit aus der Saison 2021 ist nun eine neue deutsche Jahresbestzeit und zugleich unterbot er auch die Norm für die Hallen-Europameisterschaften Anfang März in Istanbul. Hinzu kommen aber auch zwei weitere Glanzpunkte: In der noch jungen Saison (Stand Ende Januar) bedeutet seine Zeit auch eine neue Welt- und Europajahresbestzeit. Im Weitsprung ist er immerhin die Nummer 15 in der Welt und auf Rang neun in Europa. Die laufende Hallen-Saison wird nun zeigen, wo die Reise im Zuge eines möglichen internationalen Starts hingehen wird.

Nach wie vor ist Yannick Wolf in der Spitzensportförderung pund somit Berufssportler. Der Polizeimeisteranwärter ist seit 2019 bei der Polizei und immer vier Monate von Oktober bis Ende Januar in der Ausbildungsphase mit aktivem Dienst und Schule. „Diese Abwechselung neben dem Sport tut auch ganz gut“, sagt Wolf. Danach ist der Sport wieder komplett in seinem Fokus. Wol: „Ohne die Polizei wäre das Ganze nicht möglich, weil der Sport so sehr schwer zu finanzieren wäre“. Aktuell absolviert der vielseitige Athlet sieben Mal pro Woche seine Einheiten im Münchner Olympiastützpunkt rund um die Werner-von-Linde-Halle. Schon bald befindet er sich dann wieder in der Freistellung und kann sich wieder zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren: „Dann kommen wieder ein bis zwei Einheiten dazu.“

Zum Abschluss der südbayerischen Hallen-Meisterschaften startete Yannick Wolf übrigens noch in einer dritten Disziplin: Mit der 4 x 200-Meter-Staffel des SV Stadtwerke München lieg der Baierbrunner ebenfalls zur Goldmedaille: Mit ausgezeichneten 1:25,92 Minuten schaffte er auch mit der Staffel eine neue deutsche Jahresbestzeit.

