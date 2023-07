Turner Valentin Zapf schielt auf einen Platz im Bundeskader

Von: Patrik Stäbler

Flugeinlage: Für Valentin Zapf aus Aschheim „läuft es zurzeit sehr gut“. Im Mehrkampf an mehreren Geräten fürs Finale qualifizieren © Imago/Eibner

Nach Monaten des intensiven Trainings geht es für Valentin Zapf nächste Woche in den Kurzurlaub. Wohin er reisen wird, ist noch ebenso ungewiss wie die Dauer des Trips. Zweiteres hat der 20-jährige Turner vom TSV Unterföhring jedoch ein Stück weit in der eigenen Hand. Denn je besser Zapf bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf abschneidet, desto kürzer fällt sein Urlaub aus.

Unterföhring/Aschheim – Wer nun aber glaubt, der Aschheimer ließe es – nur um ein paar Tage länger frei zu haben – bei den nationalen Titelkämpfen etwas lockerer angehen, der hat vom Leistungssport wenig Ahnung. Und kennt obendrein Valentin Zapf nicht. Zumal für ihn bei den Deutschen Meisterschaften viel auf dem Spiel steht: Durch eine Topleistung im Mehrkampf am Freitag sowie bei etwaigen Gerätefinals am Samstag und Sonntag könnte sich der 20-Jährige einen der begehrten Plätze im Bundeskader zurückholen.

Überdies würde eine starke Vorstellung in Düsseldorf seine Ausgangslage im Kampf um die Tickets für die Weltmeisterschaft verbessern, die Anfang Oktober in Antwerpen stattfindet. Die Entscheidung, welche deutsche Turner nach Belgien reisen, wird nach zwei Qualifikationswettkämpfen im August und September fallen. Sie sind auch der Grund, weshalb Zapf sich nächste Woche nur einen Kurzurlaub gönnt. „Und je besser es bei der Deutschen Meisterschaft läuft“, sagt er, „desto früher steige ich wieder ins Training ein, um möglichst viel Zeit vor den Quali-Wettkämpfen zu haben.“

Mit Blick aufs Wochenende gibt sich Valentin Zapf jedenfalls zuversichtlich: „Ich fühle mich sehr gut vorbereitet“, betont er. Hoffnungsvoll stimmen ihn nicht zuletzt die guten Leistungen, die er heuer schon gezeigt hat – zum einen in der Bundesliga mit dem TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau, zum anderen bei den Bayerischen Meisterschaften im April. Dort musste sich Zapf, da er nicht mehr dem Bundeskader angehört, für die deutschen Titelkämpfe qualifizieren. Und das gelang mit Bravour: Mit 79,5 Punkten holte er sich nicht nur den Sieg, sondern lag auch 5,5 Punkte über der geforderten Qualifikationsnorm.

„Ich bin einmal gestürzt, aber den Rest habe ich gut und sicher geturnt“, sagt Valentin Zapf über seinen Auftritt in Regensburg. Nun will er auch bei den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf überzeugen und sich idealerweise an mehreren Geräten fürs Finale qualifizieren – allen voran am Reck, aber auch an Barren und Boden darf er sich Hoffnungen machen. Nach dem Wettkampf werden dann mehrere Plätze im Bundeskader neu vergeben. „Und da würde ich mir gerne wieder einen sichern“, betont Zapf.

Ebenjenen Platz hatte der Aschheimer, der für den TSV Unterföhring startet, im Vorjahr verloren; zudem verpasste er die Heim-EM in München. In der Folge trennte sich Zapf von seinem langjährigen Trainer Zoltan Csuka. Seither ist der 26-jährige Julius Rabenstein sein Coach. „Es ist wieder mehr Dynamik drin, und ich spüre neue Motivation“, sagt der Sportsoldat über den Trainerwechsel.

„Insgesamt läuft es zurzeit sehr gut“ – und das wolle er nun auch in Düsseldorf unter Beweis stellen. Sollte ihm das gelingen, hätte Valentin Zapf am Wochenende doppelt Grund zum Feiern. Denn am Sonntag ist sein 21. Geburtstag. Im Mehrkampf an mehreren Geräten fürs Finale qualifizieren. (PATRIK STÄBLER)