Zur Überraschung fehlt nicht viel

Von: Harald Hettich

Tropics des TSV Oberhaching scheitern gegen Sandersdorf – Traumwurf von Omari Knox

Oberhaching – Es hat nicht sollen sein. Zwar sind die Oberhachinger Tropics nach der zweiten Niederlage gegen die BSW Sixers Sandersdorf in eigener Halle in Runde eins aus den Meisterplayoffs der Zweiten Basketball Bundesliga ProB ausgeschieden. Doch trotz der nackten Fakten beim 65:71 (35:30) gegen den favorisierten Nordzweiten kann man beim Süd-Siebten viel Positives mitnehmen. Die Schützlinge von Trainer Mario Matic verlangten den ambitionierten Korbjägern aus Sachsen-Anhalt nach einer desaströsen 66:105-Hinspielpleite vor Wochenfrist dieses Mal alles ab. „Defense, mannschaftliche Geschlossenheit und Einsatzwille – alles hat bei meiner Mannschaft gepasst und ich kann den Jungs heute bis auf die schwache Wurfquote keinerlei Vorwurf machen“, bekannte Matic. „Sandersdorf hat in der zweiten Halbzeit einfach gezeigt, welch Klassemannschaft sie haben.“

Dennoch wollte der gut aufgelegte TSV-Trainer nicht verhehlen, dass ohne zwei strittige Entscheidungen der Referees in den Schlusssekunden und zu Ungunsten der Gelbhemden „vielleicht sogar noch eine Überraschung und ein Spiel drei möglich war“. Am Ende jubelte allerdings der Gegner über den Einzug ins Viertelfinale. Die Kybergriesen gehen bis zum Liga-Restart Ende September in eine lange Sommerpause. Mag der Favorit sich letztlich durchgesetzt haben. Den Eye-Catcher des Abends lieferte ein Gelbhemd. Tief in der Partie und nur zwei Sekunden vor Ende des dritten Viertels schleuderte US-Topscorer Omari Knox einen irren Dreier durch die Reuse der verdutzten Sandersdorfer. Von der eigenen Dreierlinie hatte Knox 1,7 Sekunden vor Ende des Quarters abgezogen und den Downtown-Wurf versenkt. „So etwas gelingt alle Jubeljahre mal“, war auch der Tropics-Trainer von einem Traummoment verzückt, der die Zuschauer in der gut gefüllten Deisenhofner Halle wie am Livestream aus den Schuhen kegelte. Welch ein Saisonabschluss.

Nach Abschluss sah es zu Beginn der Partie nicht aus. Man merkte den Tropics die eigene Entschlossenheit an, die Scharte der Kanterniederlage zuvor auswetzen zu wollen. 13:0 führten die Gelben nach wenigen Minuten. Youngster Mateo Jukic zahlte von Beginn an das Vertrauen seines Coaches in seine Nominierung mit einer tollen Leistung zurück. Der 18-Jjährige aus dem immer besser gefüllten Nachwuchsbecken der Oberhachinger sammelte nach seinem schmucken Eröffnungsdreier weitere Punkte auf dem Scoreboardund im Zukunfts-Hinterkopf seines Trainers. Über 30 Minuten war der Jungspund höchst aktiv auf der Platte. Immerhin noch mit 17:12 lagen die Oberbayern nach dem ersten Viertel in Front. Dass der Gast in der Folge stärker wurde und im zweiten Durchgang beim 24:25 (17.) erstmals in Führung ging, lag weniger an Sandersdorfs zunächst eher zurückhaltenden Ami-Leader Donte Nicholas (insgesamt 10 Punkte und je 7 Rebounds und Assists). Vielmehr drehte in Ralph Hounnou ein weiterer Hochveranlagter auf, der die ProB dank Doppellizenz ohnehin bald in Richtung Eliteklasse BBL verlassen dürfte. Hounou mit 24 Punkten war der Go-to-Guy der Ostdeutschen an diesem formidablen Sportabend im Landkreis. Doch angetrieben von einem wie immer emsigen Kapitän Janosch Kögler zeigten die Tropics ihre Tugenden. Den kleinen Einbruch nach knapper Pausenführung verzieh das heftig anfeuernde, vor allem mit vielen ganz jungen Basketball-Hoffnungsträgern angereicherte Publikum deshalb gerne. Und bekam jenen historischen Knox-Wurf aus gut 20 Metern geboten, der alle aus den Sitzen riss. Am Ende fehlten Nuancen zur Überraschung gegen ein insgesamt reiferes Siegerteam der Sixers. „Wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen und wo wir schon etatmäßig im Ligavergleich stehen. Es war insgesamt wieder eine großartige Zweitliga-Saison“, bilanzierte Matic, der dem Gegner fair gratulierte. „Wir wollen den Stamm des Teams zusammenhalten und müssen dafür auch im Sommer viel arbeiten“, so der Coach. Mateo Jukic dürfte zu diesem „Stamm“ gehören.

TSV-Score: Knox 19 Punkte/ 8 Rebounds / 2 Assists, Kögler 19/2/-, Jukic 10/7/-, Benke 8/14 (!)/1, Zeis 3/7/3, Buchmann 3/2/1, Noeres 3/2/-, Fischer -/8/-, Dippold -/1/-, Bode -/-/1