„Schmutziges Geschäft“: Trainer-Eklat beim FC Hellas - Letica ist raus

Von: Moritz Bletzinger

Unschönes Aus beim FC Hellas: Adis Letica hat mit dem Verein gebrochen. © Dagmar Rutt

„Leute, was ist bei euch kaputt?“: Adis Letica ist stocksauer auf den FC Hellas. Der Aufstiegstrainer hat mit dem Verein gebrochen und schmeißt hin.

München - Adis Letica hat den FC Hellas in die Bezirksliga geführt, einen Kader aufgebaut, der für ihn alleine zu groß wurde. „20 Spieler, das kannst du nicht alleine leisten“, sagt er. Letica wollte einen Co-Trainer. Der Verein hat einen Assistenten gefunden. Aber der wollte diese Rolle offenbar so nicht wirklich annehmen.

„Ich war selbst überrascht“, zeigt sich Letica aufgelöst. Sein neuer Co, Christian Zgouri, soll mit dem Vorstand eine Abmachung getroffen haben, die zum Eklat führte. Zgouri ist Trainer an der Münchner Fußballschule und fordere deshalb anscheinend, sein Name müsse überall als Chefcoach stehen. Außerdem wolle er Training und Spiele leiten.

Eklat beim FC Hellas - Letica vermutet finanzielle Interessen: „Es ist ein schmutziges Geschäft“

„Leute, was ist bei euch kaputt?“, habe Letica gefragt, als ihm der Verein erklärte, er soll ins zweite Glied rücken. „Wie soll ich da bleiben? In welcher Form? Ich könnte weitermachen, aber mein Name taucht nirgendwo auf und er leitet alles. Das mache ich nicht mit. Was soll das? Eine neue Rolle hat mir der Vorstand nicht angeboten.“

Im Hintergrund sei viel schiefgelaufen, sagt Letica und vermutet: „So können sie sagen, sie haben mich nicht entlassen. Der neue Trainer bekommt sicherlich weniger Geld. Es ist ein schmutziges Geschäft.“

Spieler-Streik nach Trainer-Aus? Letica will keine Revolte seiner ehemaligen Mannschaft

Seine Spieler sollen fassungslos gewesen sein, als er ihnen am Montag von seinem Aus berichtet habe. Sogar einen Streik beim nächsten Spiel habe sein Kapitän angesprochen. Aber das will Letica nicht: „Ich habe ihnen gesagt: Lasst das! Damit schadet ihr nur euch selbst!“ Aber er ist definitiv raus: „Die Spieler wollten sich am Freitag nochmal mit mir zusammensetzen. Aber für mich ist Schluss, wenn da einmal so ein Bruch ist.“

„Das war nicht schön“, sagt Vize-Kapitän Tschetiani Batsouki auf Vorort-Nachfrage, von einem etwaigen Streik am Wochenende habe er aber nichts mitbekommen. Hellas-Präsident Georg Kitzios möchte sich nicht zur Trainer-Causa äußern.

„Diese Art und Weise geht nicht“: Letica ist schwer enttäuscht vom FC Hellas

„Jeder Mensch ist ersetzbar, das habe ich leider in den letzten Jahren gelernt“, klagt Letica. Bei einem Abschied unter anderen Umständen hätte ihn das Aus bei Hellas gar nicht so sehr getroffen. „Aber diese Art und Weise, hintenrum, das geht nicht“, klagt er. Außerdem: „Ich habe hier beim FC Hellas alles gemacht, den Kader aufgebaut, Sponsoren gefunden, mich um die Pässe gekümmert. Deshalb tut es so weh.“

Nachtreten wolle er jetzt trotzdem nicht, auch wenn ihm die Enttäuschung deutlich anzumerken ist. „Es geht für mich darum, darauf aufmerksam zu machen, dass ich nicht mehr beim FC Hellas bin“, stellt Letica klar. (moe)