SV Gartenstadt Trudering: Streit im Verein eskaliert - Fußballer schmeißen vor Aufstiegsfinale hin

Von: Moritz Bletzinger

Vor der Wahl noch gute Laune: Am Ende des Abends waren die Fußballer des SV Gartenstadt Trudering stocksauer. © Privat

Der Fußball beim SV Gartenstadt Trudering liegt in Trümmern. Trotz bester Chancen auf den Aufstieg, tritt die Mannschaft von Jan Saponara nicht an.

Trudering - Der Streit beim SV Gartenstadt schwelte schon seit langem. In der vergangenen Woche hat er seinen unschönen Höhepunkt erreicht. Zerwürfnisse zwischen dem Vorstand und der Fußballabteilung haben dazu geführt, dass die Kicker den Verein beinahe komplett verlassen haben. Und das einen Spieltag vor Schluss.

Fußballabteilungsleiter Jan Saponara kämpfte mit dem aktuellen Vorstand um Anton Sohr. Er war unzufrieden mit der Perspektive und dem Neuerungswillen im Verein, wollte deshalb selbst Vorsitzender werden. Es entwickelte sich ein monatelang andauernder Grabenkampf, der am Wahlabend gipfelte.

SV Gartenstadt Trudering: Streit zwischen Fußballchef und Vorstand eskaliert

„Der Vorstand hat es nicht geschafft, die Ambitionen, die die Fußballabteilung hatte, zu erfüllen“, erklärt Saponara, „dazu kamen dann Unregelmäßigkeiten am Wahlabend. Deshalb und wegen der offensichtlichen Motivation, mich als Vorsitzender zu verhindern, haben wir Fußballer zusammen beschlossen, aus dem Verein auszutreten und auch im letzten Spiel nicht mehr anzutreten. Gerechtigkeit ist uns wichtiger als ein Aufstieg.“

Dreiviertel der Spieler haben bereits ihre Kündigung eingereicht, bestätigt Anton Sohr, der am Donnerstag wiedergewählt wurde. „Jetzt müssen wir es so nehmen, wie es ist“, sagt er. Zur neuen Saison hofft Sohr, eine Fußballmannschaft auf die Beine zu bekommen, es laufen auch bereits erste Gespräche mit dem ESV Ost über eine Spielgemeinschaft.

„Nicht die allerfairsten Mittel“: Trudering-Vorstand schlägt Herausforderer mit neu-geworbenen Mitgliedern

Saponara habe Sohr in der Vergangenheit heftig attackiert. Im Verein kursieren gegenseitig schwere Vorwürfe. An Saponara wollte Sohr den Verein nicht übergeben, weshalb er selbst zur Wiederwahl angetreten ist.

Was dann am Wahlabend passierte, beschreibt Saponara als „mafiös“. Sohr selbst gesteht: „Es waren vielleicht nicht die allerfairsten Mittel, aber legal.“ Im Vorfeld hatte der aktuelle Vorstand um Mitglieder geworben, die zur Abstimmung kommen sollen. Dabei hat auch der Wirt der Vereinsgaststätte mitgewirkt. Er habe gefürchtet, bei einer Wahl von Jan Saponara aus dem Lokal gedrängt zu werden, erklärt Anton Sohr. Freunde, Familie und Mitarbeiter des Wirts traten prompt in den Verein ein und wählten gegen Saponara. „Bei der Wahl ist aber alles korrekt abgelaufen und es haben nur Mitglieder abgestimmt“, beteuert Sohr.

Trotz Möglichkeit zum Aufstieg: SV Gartenstadt Trudering schmeißt hin - und sagt das entscheidende Spiel ab

Für die Fußballer, die offenbar Großteils hinter Saponara stehen, ein absolutes No-Go. Sie sind weg. Das letzte Saisonspiel gegen den SVN München III hat die Mannschaft abgesagt. Bei einem Sieg gegen das Schlusslicht wären sie in die Kreisklasse aufgestiegen. Beim SV Gartenstadt Trudering hätten sie aber keinen Erfolg hinterlassen wollen, sagt Saponara.

Pikant: Der SVN München III hätte das Spiel am Tag darauf ohnehin selbst abgesagt, berichtet Anton Sohr von einem Telefonat mit den Neuperlachern. Aber die Truderinger Fußballer kamen ihnen zuvor.

„Sehr, sehr blöd gelaufen“: Streit im Verein zerstört Fußballsparte beim SV Gartenstadt Trudering

Schwere Vorwürfe, Grabenkämpfe und ein Machtkampf haben den Fußball beim SV Gartenstadt Trudering jetzt ins ganz große Schlamassel geführt. Wir haben uns vielleicht doch ein bisschen zu wenig darum gekümmert“, bereut Anton Sohr, dass sich die Missstimmung verselbstständigte: „Das ist sehr, sehr blöd gelaufen.“ (moe)