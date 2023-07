Agri-PV-Anlage im Schongauer Westen: Bürger können sich an Projekt beteiligen

Von: Christine Wölfle

Gut 70 interessierte Bürger kamen zur Infoveranstaltung der Energiegenossenschaft Oberland ins Ballenhaus. © Christine Wölfle

Im Schongauer Westen soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage (FPV) auf acht Hektar entstehen. Und alle Bürger können sich daran beteiligen.

Schongau – Rund 70 Interessierte waren zur Veranstaltung der Energiegenossenschaft Oberland ins Ballenhaus gekommen, um detaillierte Informationen rund um die geplante Agri-PV-Anlage zu erhalten – und wie sie sich an den Gesamtkosten von 4,65 Millionen Euro beteiligen können. Denn fast 50 Prozent (2,12 Millionen Euro) kann der Anteil der Darlehen ausmachen.

Wem der Begriff Agri-PV-Anlage nicht sagte, den klärte Georg Heindl vom Maschinenring auf: „Mit dieser Art von Energieerzeugung schaffen wir die Gratwanderung zwischen Nahrungsmittelerzeugung und Energiegewinnung.“ Sprich: Die Photovoltaik-Module, die dort errichtet werden sollen, haben eine Durchgangshöhe von 2,20 Metern, sodass die Fläche darunter problemlos beweidet werden kann. In diesem Fall von Kühen. Zudem bieten die Module den Tieren Schutz vor Sonne oder Regen.

Agri-PV-Anlage im Schongauer Westen: Anlage soll Strom für 2600 Haushalte liefern

„Dadurch erreichen wir eine hohe Flächeneffizienz“, warb auch Stadtbaumeister Sebastian Dietrich für die Anlage. Und: „Schongau schafft sich damit ein weiteres Standbein.“ Denn die Anlage soll mit ihren gut 14 000 Modulen und einer erwarteten Jahresleistung von rund 9000 Megawattstunden Strom für 2600 Haushalte liefern. Eine sichere Sache, wie der Vorstand der Energiegenossenschaft Oberland, Stefan Sendl, bei der Vorstellung des Projekts versicherte: „Unsere Anlagen laufen wie ein Glöckerl.“

Auch deshalb könne man Anlegern, die sich in Form eines so genannten Nachrangdarlehens (Laufzeit 20 Jahre) beteiligen, eine Verzinsung von vier Prozent plus eine etwaige Gewinnbeteiligung in Aussicht stellen. Voraussetzung für diese Art der Bürgerbeteiligung ist allerdings eine Mitgliedschaft bei der Energiegenossenschaft. „Bis 15. August nehmen wir ausschließlich Darlehen von Schongauern an, bis 31. Oktober können sich auch Bürger von außerhalb beteiligen“, erklärte Alexander Rossner vom Aufsichtsrat.

Im Westen Schongaus soll die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf acht Hektar entstehen. © Energie-Genossenschaft-Oberland

Dieses Vorgehen habe sich bewährt, da so die Akzeptanz derartig großer Anlagen in der Bevölkerung am größten sei. Wer keine Mitgliedschaft möchte, hat aber auch über die Sparkasse Oberland die Möglichkeit sich zu beteiligen. Mit dem „Klima-Sparkassenbrief“ erhalten die Anleger eine Garantie, dass ihr Geld zu 100 Prozent in das Projekt fließt, das man sich ausgesucht hat. „Der Auszahlplan umfasst zehn Jahre und ist ohne jedes Unternehmensrisiko“, versicherte Sparkassen-Vorstand Michael Lautenbacher.

Das Geld wird mit 3,33 Prozent verzinst und jährlich zurückgezahlt. „Das ist eine kostenlose und sichere Geldanlage“, warb Lautenbacher. Und: Man muss kein Kunde des Geldinstituts sein, um den „Klima-Sparkassenbrief“ zu zeichnen. Damit endeten die ausführlichen Berichte der Beteiligten.

Landwirte können „Fläche verpachten und gleichzeitig selbst bewirtschaften“

Carola Dempfle wollte in der anschließenden Fragerunde noch wissen, wie der Landwirt, auf dessen Fläche die Agri-PV-Anlage entsteht, davon profitiert. „Er hat dadurch eigentlich drei Vorteile“, erläuterte Rossner, denn: „Er kann seine Fläche verpachten und dennoch selbst bewirtschaften. Zudem ist keine Umwidmung in Gewerbegrund nötig.“ Der Schongauer Landwirt Markus Wühr äußerte die Befürchtung, dass durch Großinvestoren, die teilweise extrem hohe Pachten für derartige Flächen zahlen würden, Landwirte ohne die Bereitstellung solcher nicht mehr konkurrenzfähig seien. „Das wäre der Ausverkauf unserer Heimat. Und wie sollen wir in Zukunft Nahrungsmittel produzieren?“, meinte er im Hinblick auf die mögliche Entstehung vieler großflächiger Anlagen.

Alexander Rossner erklärte daraufhin, dass gerade die Energiegenossenschaft Oberland sehr darauf achte, dass keine teuren Ackerböden überbaut würden, sondern „feuchte Wiesen oder ähnliches“. Georg Heindl ergänzte, dass keine Investoren „von außerhalb“ mit ins Boot geholt werden und so die Wertschöpfung in der Region bleibt. Zudem habe die Stadt Schongau beim Eingang eines derartigen Antrags immer noch die Entscheidungshoheit, betonte der Stadtbaumeister.

Thema im Bauausschuss: Am kommenden Dienstag, 25. Juli, befasst sich der Bauausschuss der Stadt Schongau mit dem Bebauungsplan „Agri-PV-Anlage westlich der Römerstraße“ sowie den Bebauungsplänen „Solarpark Schongauer Norden II“ und „Parkplatz und Solarpark Flugplatzstraße“. Sitzungsbeginn im Rathaussaal ist um 17 Uhr.