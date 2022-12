Warum der 15. Platz beim Slalom in Sestriere für Andrea Filser besondere Bedeutung hat

Von: Stefan Schnürer

Gelungene Vorstellung: Andrea Filser fuhr beim Weltcup-Slalom von Sestriere vom 18. auf den 15. Platz vor, der ihr das WM-Startrecht sicherte. © AFP

Es läuft bei Andrea Filser: Mit dem 15. Rang beim Slalom in Sestriere holte die Wildsteigerin schon ihre zweite Top-Platzierung in diesem Weltcup-Winter. Dieser Rang hat auch gravierende Auswirkung auf den weiteren Saisonverlauf Filsers.

Wildsteig – Der erste Renntag in Sestriere war für Andrea Filser zum Vergessen. Am Ende aber verließ die 29-jährige Skirennläuferin des SV Wildsteig überglücklich den Wintersportort in der italienischen Region Piemont nahe der französischen Grenze. Beim Weltcup-Slalom am gestrigen Sonntag erreichte Filser den 15. Platz. Nachdem sie beim Slalom-Auftakt in Levi bereits Rang 13 erreicht hatte, hat sie bereits jetzt die Qualifikationsnorm für die Ski-Weltmeisterschaft im französischen Courchevel (6. bis 19 Februar 2023) erfüllt.

Filser fährt vom 18. Platz nach dem ersten Lauf noch auf Rang 15 vor

Schon im ersten Lauf hatte die Wildsteigerin eine ansprechende Leistung gezeigt und sich als 18. für den zweiten Durchgang qualifiziert. Auch im zweiten Lauf war sie gut unterwegs, einen entsprechend zufriedenen Eindruck machte sie dann auch, als sie die Ziellinie überquert hatte.

Traumlauf der Schwedin Hanna Aronsson Elfmann im zweiten Durchgang

Den Sieg im Slalom von Sestriere holte sich die Schweizerin Wendy Holdener, die Mikaela Shiffrin aus den Vereinigten Staaten (+0,47 Sekunden) und die Slowakin Petra Vlhová (+0,70) relativ deutlich auf Abstand hielt. Filser Teamkamerdin Lena Dürr brachte sich im ersten Durchgang mit Startnummer 1 in eine gute Ausgangsposition und hatte vor dem Finale als Vierte 0,49 Sekunden Rückstand auf die zu diesem Zeitpunkt führende Vlhova. Das Podium war zu diesem Zeitpunkt 16 Hundertstelsekunden entfernt. Im zweiten Lauf ging Dürr jedoch zu sehr auf Sicherheit, griff nicht voll an und verlor so ihren Vorsprung auf die Konkurrentinnen. Mit der nur 13. Laufzeit rutschte sie noch auf Rang acht zurück. Einen überragenden zweiten Lauf zauberte die Schwedin Hanna Aronsson Elfmann auf die Piste. Vor allem im Schlussabschnitt der Strecke fand sie die mit Abstand beste Linie, und fuhr so von Rang 16 auf vier vor.

Filser scheidet im Riesenslalom aus

Wenig erfreulich für Filser war der Auftakt des Weltcup-Wochenendes. Im Riesenslalom unterlief ihr im ersten Lauf kurz vor dem Ziel ein schwerer Patzer, der das Ausscheiden der 29-Jährigen zur Folge hatte.