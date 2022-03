Das „Team Schönegger Käse-Alm“ und seine Rekordjagd im Siebentischwald

Von: Paul Hopp

Läufertrio vom „Team Schönegger Käse-Alm“: (von links) Stefan Fichtl, Benedikt Mergler und Peter Vogt. Hier nach einem Wettkampf um den Jahreswechsel 2021/2022 in Kempten. © Privat

Überaus stark besetzt war der Straßenlauf der TG Viktoria Augsburg. Stark waren auch die Leistungen, die Peter Vogt, Stefan Fichtl und Benedikt Mergler zeigten.

Augsburg – In den vergangenen Wochen haben Stefan Fichtl, Benedikt Mergler und er „gut und viel trainiert“, berichtete Peter Vogt. Doch dass beim „35. Augsburger AOK-Straßenlauf“ solche starken Resultate herausspringen, hat das Trio vom „Team Schönegger Käse-Alm“ dann doch auch überrascht. Alle drei fuhren mit persönlichen Bestzeiten über die 10 Kilometer wieder heim.

Der Rottenbucher Vogt (34:24 Minuten) und der Hohenfurcher Fichtl (34:51) blieben auf der Strecke durch den Siebentischwald jeweils unter der 35-Minuten-Marke. So ein Resultat „haben wir lange nicht mehr für möglich gehalten“, so Vogt. Die beiden nutzten die guten Bedingungen – ein flacher Kurs, sonniges Wetter und ein starkes Teilnehmerfeld –, um sich deutlich zu verbessern.

„Team Schönegger Käse-Alm“ glänzt mit Bestzeiten

Fichtl hatte erst zu Jahresbeginn, beim Silvesterlauf in Kempten, seine 10-Kilometer-Bestzeit auf 35:38 gedrückt. Vogt lag mit seinem Rekord bislang knapp über 35 Minuten. Auf alle Fälle war es von beiden ein starker Auftritt. Zur Einordnung: Sowohl Vogt als auch Fichtl waren im Schnitt mit etwas mehr als 17 km/h unterwegs.

Angesichts der hohen Leistungsdichte im Teilnehmerfeld – 14 Männer blieben unter 33 Minuten – sprang für beide Athleten allerdings sowohl in der Gesamtwertung als auch der Altersklasse kein Podestplatz heraus. Vogt wurde Siebter in der M35-Klasse und belegte insgesamt den 27. Rang. Fichtl landete in der M35-Klasse auf dem neunten Platz und in der Gesamtwertung aller 245 Männer auf dem 31. Rang.

Überzeugend geriet auch die Vorstellung von Mergler: Der Altenstadter absolvierte sein erstes 10-Kilometer-Rennen im normalen Präsenz-Format, also mit Massenstart, und kam nach 36:05 Minuten im Ziel an. Das bedeutete Platz neun in der M30-Klasse und Platz 41 in der Gesamtwertung.

TSV Penzberg freut sich über Vereinsrekord

Neben den Läufern vom „Team Schönegger Käse-Alm“ waren in Augsburg weitere Athleten aus dem Landkreis am Start, die zum Teil ganz vorn mitmischten. Maximilian Weigand (26) vom TSV Penzberg lief mit persönlicher Bestzeit von 31:52 Minuten auf den fünften Gesamtplatz. Gänzlich zufrieden war der Penzberger, Zweiter in der M20-Klasse, aber nicht: „Nach zwei Kilometern dachte ich, ich könnte heute unter 31 Minuten laufen. Doch bei Kilometer drei fing mein Magen zu rebellieren an.“ Die ersten zwei Kilometer hatte er in extrem schnellen 5:56 Minuten zurücklegt und hatte zu diesem Zeitpunkt 20 Meter Vorsprung auf den Rest des Feldes. Ab Kilometer vier musste Weigand dann jedoch das Tempo reduzieren.

Vereinskollege Lucas Herbeck (24) schaffte es mit persönlichem Rekord von 32:31 Minuten noch in die Top-Ten – und das obwohl er zwischendurch von heftigem Seitenstechen geplagt wurde. Herbeck musste einmal sogar komplett abbremsen und einige Schritte gehen: „Ich wusste mir einfach nicht mehr zu helfen.“ Markus Brennauer (42) lief nach 33:21 Minuten über die Ziellinie, was den Sieg in der M40-Klasse bedeutete. Zusammen wurden Weigand, Herbeck und Brennauer in der Teamwertung Zweite – mit Vereinsrekord von 1:37:44 Stunden über 10 Kilometer.

Corinna Braun gewinnt Jugendwertung

Zwei Frauen des TSV Penzberg starteten in Augsburg über die fünf Kilometer: Die 17-jährige Corinna Braun (19:17) gewann die U20-Klasse und wurde Gesamtsechste, die 19-jährige Emilia Weigand (20:53), die Schwester von Maximilian, belegte den zwölften Platz bei den Erwachsenen. Braun lief eigenem Bekunden nach viel zu schnell los – das extrem starke Teilnehmerfeld verleitete sie zu so einem offensiven Beginn. Den ersten Kilometer legte sie in 3:30 Minuten zurück. „Ich bin richtig erschrocken, als ich auf die Uhr geschaut habe“, so Braun.

Ihren ersten Wettkampf nach längerer Pause absolvierten Elhadji Diouf und Martin Hermann vom TSV Peißenberg. Beide zeigten über die 10 Kilometer beachtliche Vorstellungen. Diouf überquerte nach 38:13 Minuten die Ziellinie, was ihm in der M30-Klasse den 16. Platz einbrachte. Hermann holte sich mit 41:00 Minuten den zweiten Platz in der M60-Klasse. In der Gesamtwertung belegte der Routinier den 98. Platz unter 245 Finisher. Hermann lobte überdies die Organisation: „Wie immer bei der TG Viktoria Augsburg klappte alles wie geplant.“

Die Top-Zeiten über die zehn Kilometer beim Augsburger Straßenlkauf erzielten der 17-jährige Österreicher Timo Hinterndorfer (31:14) von der DSG Wien und die 32-jährige Kerstin Hirscher (34:47) aus Neusäß, die im Trikot der LG telis Finanz Regensburg angetreten war. Über die fünf Kilometer waren Thomas Kotissek (15:30) vom TV Kempten und Theresa Ortenreiter (16:36) von der LG Stadtwerke München die Schnellsten.