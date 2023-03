TSV Peiting hat endlich Grund zum Jubeln und Michael Santl trifft aus allen Lagen

Von: Paul Hopp

Da war die Freude groß: Die Basketballer des TSV Peiting bejubeln ihren Sieg über den Tabellenführer Slama Jama Gröbenzell II. © privat

Lange mussten die Basketballer des TSV Peiting in der Kreisliga in dieser Saison auf Erfolgserlebnisse warten. Nun hat es geklappt — und das in spezieller Manier.

Peiting – Die Formkurve bei den Basketballern des TSV Peiting zeigt in der Kreisliga West ganz klar nach oben. Nach acht Niederlagen in Folge hat die Mannschaft nun zweimal hintereinander gewonnen.

Einem 93:82 (37:37) über den SV Mammendorf II ließen die Peitinger ein 68:62 (33:32) gegen Slama Jama Gröbenzell II folgen. Speziell der zweite Sieg kam eher überraschend, denn die Gröbenzeller waren als Tabellenerster (9 Spiele/8 Siege) angereist.

Mit den favorisierten Gästen lieferten sich die Peitinger ein „sehr spannendes, knappes Spiel“, berichtete der TSV. Im Vergleich zu den Auftritten davor habe sich das Zusammenspiel verbessert. Das war mit ausschlaggebend für den Erfolg. Die Gastgeber zeigten sich zudem allesamt treffsicher, jeder der neun Spieler trug sich in die Punkteliste ein.

Bester Peitinger Werfer in dieser Partie war Chris Mathey mit 14 Punkten. Michael Santl, ansonsten Topscorer beim TSV, kam auf zwölf Punkte. Er hatte sich im Vorfeld im Training verletzt und bestritt deswegen in diesem Spiel weniger Zeit auf dem Feld als gewöhnlich.

Michael Santl überragt mit 53 Punkten in einem Spiel

Im Spiel davor, gegen den SV Mammendorf II, hatte Santl noch satte 53 Punkte erzielt – und damit weit über die Hälfte aller Peitinger Zähler. Nicht zuletzt aus der Distanz war der TSV-Akteur erfolgreich: Sechs Dreipunkte-Würfe fanden ihren Weg von jenseits der 6,75-Meter-Marke in den Korb. Von 15 Freiwurfversuchen versenkte Santl elf. Zweitbester Scorer der Peitinger in dieser Partie war Niclas Bleichner (16 Punkte). Bei den Gästen war Merlin Sichinger mit 19 Punkten (vier Dreier) am erfolgreichsten. Zur Halbzeit lagen beide Teams gleichauf (37:37), vor dem Beginn des Schlussabschnitts führte Peiting nur ganz knapp (61:60).

Ihre nächste Partie bestreiten die Peitinger am Sonntag, 19. März, beim TSV Gräfelfing. Spielbeginn in der Halle des Kurt-Huber-Gymnasiums ist um 18 Uhr. Gräfelfing (sechs Siege/zwei Niederlagen) steht in der Tabelle auf dem dritten Platz und hat den Topscorer der Liga in seinen Reihen: Daniel Wienes hat in acht Partien 315 Punkte erzielt, was einen Schnitt von 39,4 Punkten pro Spiel ergibt. Auf Rang zwei in dieser Statistik liegt Peitings Santl mit einem Schnitt von 28,2 Punkten (141 Zähler in fünf Partien). Aus der Vorrunde hat Peiting noch was gutzumachen – damals verlor das Team mit 36:112.