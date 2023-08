Starker Auftritt bei der WM: Martina Demmel sorgt für Jubel bei den deutschen Kletter-Fans

Von: Paul Hopp

Martina Demmel aus Böbing beim Lead-Weltcup 2022 in Innsbruck. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

Derzeit läuft die Weltmeisterschaft im Sportklettern. Martina Demmel aus Böbing ist mit dabei - und sorgte am Mittwochnachmittag für Jubel bei den deutschen Fans.

Bern - Bern ist der Schauplatz der Weltmeisterschaft im Sportklettern. Am Mittwochnachmittag fand in der Disziplin „Lead“ die Qualifikation statt. Mit dabei im Team des DAV ist auch Martina Demmel aus Böbing. Die 21-Jährige schaffte den Sprung ins Halbfinale der besten 26 Athletinnen.

Martina Demmel gelingt Sprung ins WM-Halbfinale

Demmel belegte in der Qualifikation, punktgleich mit der Österreicherin Mattea Pötzi, den 23. Platz. Die Böbingerin hatte die Startnummer eins, war also die allererste, die in die teils überhängende, in der PostFinance Arena aufgebauten Wand. Genau 100 Frauen waren angetreten, um in die nächste Runde zu kommen. Sie alle kletterten zwei Routen, daraus wurde ein Resultat gebildet.

Martina Demmel erreichte in Runde eins eine „32+“, in Runde zwei eine „27+“; gemeint ist damit die Anzahl der Griffe/Tritte, die sie auf dem Weg nach oben absolviert hat. Ganz nach oben („Top“) kamen im Verlauf der Qualifikation drei Athletinnen, Topfavoritin Janja Garnbret (Slowenien) - ihr gelang es gleich zweimal-, Laura Rogora (Italien) und Chaehyun Seo (Südkorea). Die weiteren deutschen Athletinnen - Hannah Meul, Lucie Dörffel - kamen in der Wand nicht wie erhofft zurecht und schieden mit den Plätzen 33 und 35 aus. Semifinale und Finale sind am Sonntag, 6. August.

Im Weltcup gelang Demmel, 2021 deutsche Meister, jüngst ein Top-Ergebnis. Im französischen Briancon glänzte die Böbingerin mit Platz sieben; an gleicher Stelle hatte sie 2021 mit Rang 15 ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis geschafft. In Bern nimmt Demmel zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Ihr Debüt gab sie 2021 in Moskau, damals belegte sie den 39. Platz.

Die Weltmeisterschaften im Klettern finden vom 1. bis zum 12. August in Bern in der Schweiz statt. Dort werden die Titel im Bouldern, Lead, Speed und in der Kombination Combined (Bouldern & Lead) vergeben. Insgesamt sind 800 Frauen und Männer aus 60 verschiedenen Nationen dabei und kämpfen um die begehrten Medaillen und die Qualifikationsnormen für Paris 2024. Parallel finden die „Paraclimbing World Championships“ statt, auch hier mit deutschen Medaillenhoffnungen.