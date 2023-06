Stark im Halbmarathon: Maria Legelli läuft am Grüntensee in die „Ruhmeshalle“

Von: Paul Hopp

Applaus für die Siegerin: Das Foto zeigt Maria Elisa Legelli auf den letzten Metern zum Ziel beim „Sonnwendlauf um den Grüntensee“. Die 21,2 Kilometer lief die 31-Jährige in 1:23:25 Stunden. © Korb

Beim „Sonnwendlauf um den Grüntensee“ gab es heuer zwei Streckenrekorde. Für einen, und zwar im Halbmarathon, sorgte eine Läuferin aus dem hiesigen Landkreis.

Haslach – Ein neuer Veranstalter, ein neues Logo – beim „Sonnwendlauf um den Grüntensee“ gab es im Vorfeld der 26. Auflage einen Umbruch. Da passte es irgendwie, dass es heuer auch zwei neue Streckenrekorde beim Halbmarathon gab.

Für eine Bestmarke sorgte die aus Böbing stammende Maria Elisa Legelli. Die 31-Jährige vom „Laufsport Saukel“-Team lief die 21,2 Kilometer in 1:23:25 Stunden. Damit steht sie nun in der „Ruhmeshalle“, in der die Veranstalter online die aktuellen Rekordhalter aufgelistet haben. Legelli gewann letztlich souverän, mit knapp einer Viertelstunde Vorsprung auf die Zweitplatzierte, die Frauenwertung.

Von den Männern waren nur zwei schneller als Maria Elisa Legelli, einer war Tagessieger Niels Michalk, der ebenfalls mit Streckenrekord (1:11:56) ins Ziel kam. Insgesamt waren im Halbmarathon 21 Frauen und 87 Männer an den Start gegangen. Gelaufen wurde auf einem Rundkurs um den Grüntensee, Start und Ziel war in der Nähe des Ortes Haslach bei Oy-Mittelberg.

Schnell unterwegs beim „Sonnwendlauf“ war auch Martin Kade. Für den Premer stoppte die Uhr bei 1:31:20 Stunden; das bedeutete den 17. Gesamtplatz und Rang zwei in der M30-Klasse. Den achten Rang in der M30 belegte Andreas Rauch (1:52:06)) aus Schongau. Sebastian Schade vom TSV Schongau überquerte nach 1:40:55 Stunden die Ziellinie. Damit wurde er in der M35-Klasse Sechster.

Simon Onnich Gesamtzweiter im Viertelmarathon

Angeboten wurde auch ein Viertelmarathon, also ein Rennen über 10,55 Kilometer. Dort landete Janna Willemsen aus Prem mit der Zeit von 52:32 Minuten auf dem 17. Gesamtplatz unter 113 Frauen. Die Lechbruckerin Svenja Heckel (1:09:50) kam an 84. Stelle ins Ziel. Tagesschnellste bei den Frauen war Madlen Kappeler (Laufsport Saukel) in 41:51 Minuten.

Bei den Männern sorgte der Altenauer Simon Onnich, der bei Meisterschaften auch für den TSV Penzberg antritt, einmal mehr für ein Spitzenergebnis. Mit 35:49 Minuten lag er nur knapp hinter dem Tagessieger, Thomas Kotissek (35:27) vom TV Kempten, zurück. Der Schongauer Martin Keßler (45:37) überzeugte als Zweiter der M55-Klasse. Ludwig Höfler aus Burggen kam nach 1:04:55 Stunden ins Ziel. Als einziger Starter in der M75-Klasse ließ er in der Gesamtwertung 20 teils deutlich jüngere Athleten hinter sich.

Die Streckenrekorde im Viertelmarathon blieben heuer unangetastet. Bei den Frauen liegt die Bestmarke bei 40:02 Minuten (aufgestellt von Corinna Harrer 2019). Die Top-Zeit bei den Männern beträgt 34:34 Minuten (aufgestellt von Johannes Hillebrand 2018).

Der „Sonnwendlauf um den Grüntensee“ zählt zum „Laufsport Saukel Cup“, der insgesamt sechs Rennen umfasst. Die Veranstaltung nahe Oy-Mittelberg stellte das vierte Rennen dar. Im Herbst finden noch der „Muko-Lauf“ (23. September) in Wald südlich von Marktoberdorf und der Rottachseelauf (21. Oktober) bei Petersthal statt.