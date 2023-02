Böbinger Schützen: Große Hypothek, aber auch ein gewisser Trend nach oben

Schießen: Bayernliga

Das Luftpistolenteam des SV Böbing erlebt keine einfache Saison. Dennoch hat das Team zuletzt mit guten Ergebnissen überzeugt, speziell die jungen Schützen zielten gut.

Böbing – Das Luftpistolen-Team des SV Schnalz Böbing erlebt in der Bayernliga Süd-West keine einfache Saison. Ein Nichtantritt am ersten Wettkampfwochenende bescherte dem Team einen Abzug von vier Mannschaftspunkten und zehn Einzelpunkten. Eine große Hypothek, die letztlich dazu führt, dass die Equipe die Runde wohl auf dem letzten Platz abschließen wird.

Am Sonntag, 26. Februar, absolvieren die Böbinger die letzten zwei Wettkämpfe. In der Lechrainhalle in Scheuring geht es gegen die gastgebende Mannschaft SV Scheuring II (10 Uhr) und gegen Untergermaringen (13.30 Uhr).

SV Böbing zuletzt mit ausgeglichener Bilanz

In den vergangenen Wettkämpfen haben die Böbinger recht überzeugende Leistungen geboten. Da gab es einen 3:2-Sieg gegen den Tabellendritten, Bund München. Die jungen Schützen sorgten dabei für die Punkte: Andreas Schauer (368), Yannik Lindinger (367) und Lucia Erhard (363) gewannen ihre Duelle klar. Christian Lindinger (367) musste sich an Position eins einem starken Markus Lehner (373) geschlagen geben. Gerald Strunz (342) ging ebenfalls leer aus.

Im Duell davor verloren die Böbinger knapp mit 2:3 gegen den SV Schönbach. Einmal mehr war Erhard (360) nicht zu bezwingen. Yannik Lindinger lieferte sich mit Klaus Hopfensitz ein Match auf hohem Niveau. Beide erreichten 372 Ringe; im Stechen gewann der Böbinger mit 10:8. Christian Lindinger (368:372), Schauer (369:37) und Strunz (346:351) verloren jeweils knapp.

Ausgeglichen war die Bilanz auch davor, am fünften Wettkampfwochenende. Da überzeugte insbesondere Ersatzschützin Sabine Erhard, die zweimal als Siegerin aus dem Stand trat. Beim knappen 2:3 gegen den Titelaspiranten FSG Kempten II gewann neben Erhard (353:350) noch Christian Lindinger (366:362), der diesmal an Position drei antrat.

Das Duell mit der SG Neubiberg entschied das Schnalz-Team mit 4:1 für sich. Schauer (366:9, Yannik Lindinger (365), Christian Lindinger (371) und Erhard (350) siegten. Heidi Fischer (331) mühte sich redlich, unterlag jedoch klar.