Boxen in Schongau: Stattliche Kulisse, klares Ergebnis

Von: Roland Halmel

Blieb nicht ohne Blessuren: Samuel Nieberle (l.) bekam von Alex Hope einen Cutt verpasst. © Ralf Ruder

Der Box-Vergleich mit der englischen Militärauswahl endete mit einer klaren Niederlage der Deutschen. Die Schongauer Box-Abteilung als Gastgeber war dennoch zufrieden.

Schongau – Eine Boxveranstaltung in der Ferienzeit und zeitgleich mit dem Weinfest der Eishockey-Abteilung. Da waren die Aussichten auf eine vollbesetzte Halle eher gering. Das Länderduell zwischen den Militärauswahlen Deutschlands und Englands in der Lechsporthalle hatte aber durchaus das Zeug zum Publikumsmagneten. Rund 400 Zuschauer verfolgten die acht Kämpfe, was Schongaus Boxerchef Achim Hoffmann positiv überraschte. „Für unsere Verhältnisse ist der Zuspruch ein cooles Ding, damit bin ich sehr zufrieden“, bilanzierte Hoffmann.

Rund 400 Zuschauer in der Lechsporthalle

Weniger glücklich war er dagegen mit dem Resultat. Den Ländervergleich, zu dem auch die Resultate der einheimischen Boxer dazugerechnet wurden, verlor die deutsche Auswahl deutlich mit 0:7. „Das ist natürlich unglücklich, aber man muss es so akzeptieren. Jetzt hoffen wir auf Revanche bei einem Re-Match“, so Hoffmann, der mit einem Rückkampf spekuliert. „Die Vorbereitung und die Zusammenstellung der Kämpfe im Vorfeld war schon recht schwierig“, berichtete Hoffmann von Problemen, die passenden Duelle zusammenzustellen, da einige potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen abgesagt hatten. Deshalb wurde es auch nichts mit den angepeilten neun Kämpfen.

Stattliche Kulisse: Etwa 400 Zuschauer waren trotz Konkurrenzveranstaltung in der Eishalle in die Schongauer Lechsporthalle gekommen. © Ralf Ruder

Das abschließende achte Ringduell bestritt Charlotte Hoffmann mit ihrem Kampf im Halbweltergewicht (bis 64 Kilo) gegen die Engländerin Terri-Leight Stuart. Nach drei Runden musste sich Hoffmann ihrer Kontrahentin nach Punkten geschlagen geben. „Charlotte war im August noch im Trainingslager. Wegen ihrer unklaren beruflichen Situation konnte sie aber nicht ihre beste Leistung zeigen“, sagte er nach der Niederlage seiner Tochter.

Knapper ging es zu Beginn bei Kawa Mohammad zu, der seinen Fight im Halbweltergewicht gegen Daniel Virt mit 1:2-Richterstimmen verlor. Der nächste Lokalmatador, Marjan Bentenrieder, musste im Leichtgewicht gegen Duganer Turan Bugra bereits in der ersten Runde wegen einer Handverletzung die Segel streichen. Erion Maliqi (Halbschwergewicht) vom TSV Schongau unterlag Kilian Kraus ebenfalls knapp nach Punkten. Samuel Nieberle (Mittelgewicht) kassierte in der zweiten Runde gegen Alex Hope einen Cut. Damit war der Kampf für den Schongauer vorzeitig zu Ende.

Knapp verloren ist auch verloren: Kawa Mohammad (links) unterlag gegen seinen englischen Kontrahenten Daniel Virt mit 1:2 nach Punkten. © Ralf Ruder

Can Kabaoglu (Cruisergewicht) musste sich Charles Glover mit 0:3 geschlagen geben. Auch beim Duell von Omar Rezkan (Cruisergewicht) gegen Jack Power reichte es nicht zum Ehrenpunkt für die Gastgeber. Mit 2:1 ging auch dieser Kampf an die Engländer. Der Sparringskampf zwischen Markus Abramowski (Halbweltergewicht) gegen Karau Uwen blieb ohne Wertung und fand in der Gesamtbilanz keinen Niederschlag.

„Insgesamt war die Stimmung bei den Kämpfen sehr gut, das war wirklich eine runde Sache“, zog Hoffmann trotz der deutlichen Niederlage des deutschen Teams ein positives Fazit des knapp dreistündigen Kampfabends. Bereits am Samstag, 5., November steht in der Lechsporthalle die nächste Boxveranstaltung auf dem Programm. Die Schongauer Boxer laden dann zum Günther-Meier-Pokal ein. Bei diesem Wettbewerb, der am Nachmittag beginnen wird, sollen zwischen 15 und 20 Kämpfe ausgetragen werden.