Erinnerung an Box-Ikone Günther Meier: Süd-Duell in der Lechsporthalle

Von: Paul Hopp

Ring frei in der Lechsporthalle: Zum zweiten Mal in diesem Jahr findet in Schongau eine große Box-Veranstaltung statt. Das zeigt eine Szene vom Vergleich der Militär-Staffeln von Deutschland und England im September. Rund 350 Zuschauer kamen. © Ralf Ruder

Am Samstag heißt es Ring frei in der Schongauer Lechsporthalle. Kämpfer aus Bayern und Baden-Württemberg treten gegeneinander an. Erinnert wird an eine Legende.

Schongau – Das Ziel ist durchaus ambitioniert. Ein bis zwei größere Veranstaltungen möchte die Box-Abteilung im TSV Schongau pro Jahr veranstalten, um sich und vor allem den Boxsport in der Region nach vorn zu bringen. Die Grundlagen dafür haben Achim Hoffmann und seine Mitstreiter in der Sparte auf alle Fälle schon gelegt. „Unser Budget gibt das her“, sagt der Abteilungsleiter.

Die TSV-Boxer ziehen ihr Vorhaben schon heuer durch. Nur gut zwei Monate nach dem Duell der Militär-Staffeln Deutschlands und Englands (wir berichteten) steht das nächste Event auf dem Programm. Am kommenden Samstag, 5. November, wird in der Lechsporthalle das Turnier um den „Günther-Meier-Gedächtnispokal“ ausgetragen. Beginn ist um 16 Uhr. Geplant sind bis zu 20 Kämpfe.

Mit dem Wettbewerb möchte Hoffmann nicht zuletzt an die „alte Militär-Box-Tradition“ in der Umgebung erinnern. Stellvertretend dafür steht – als erfolgreichster Akteur – eben Günther Meier. Der 2020 verstorbene Boxer war einer derjenigen Soldaten der Luftlandeschule Altenstadt, die für den Boxring Peiting starteten. Meiers größte Erfolge waren die Bronzemedaille bei Olympia 1968 und der EM-Titel der Amateure 1969 in Bukarest. Zum Kampfabend in Schongau hat Hoffmann auch ehemalige Weggefährten Meiers eingeladen. Dazu gehört Horst Heindl, der 1967 bei der Militär-WM Bronze gewann. „Er kommt auf alle Fälle“, sagt Hoffmann.

Zwei, die fürs Boxen regelrecht brennen: Achim Hoffmann (links), Spartenleiter beim TSV Schongau, und Horst Heindl, früher als Athlet bei internationalen Kämpfen erfolgreich. Das Foto entstand heuer im Sommer im Vorfeld des Militär-Kampes in Schongau. © Hans-Helmut Herold

Der Spartenleiter hatte, als er das Turnier konzipierte, das komplette boxerische Wirken von Günther Meier im Blick. Nach seiner aktiven Zeit fungierte er nämlich als Landestrainer im baden-württembergischen Verband. Deswegen sind die Paarungen, so weit es eben möglich ist, nach dem Motto „Baden-Württemberg gegen Bayern“ gestaltet. Es werden also Boxer aus beiden Landeskadern gegeneinander antreten.

Pokal-Turnier in Schongau Name: Günther-Meier-Gedächtnispokal. Termin: Samstag, 5. November. Ort: Lechsporthalle Schongau. Einlass: ab 14 Uhr. Beginn: 16 Uhr; Dauer bis ca. 22 Uhr. Eintritt: Erwachsene 8 Euro; bis 18 Jahre: 4 Euro.

Zusagen hat Hoffmann unter anderem von Klubs aus Mannheim, Stuttgart, Villingen-Schwenningen sowie von bekannten bayerischen Vereinen wie dem SV Pocking, dem BC Kaufbeuren, Piccolo Fürstenfeldbruck und Grün-Weiß Ingolstadt. Alle Duelle gehen über drei Runden. Die Dauer jeder Runde variiert je nach Klasse zwischen einer Minute und drei Minuten. Als Ringrichter fungieren unter anderem Heinrich Born und Rene Seifert (beide TSV Peißenberg). „Ich freue mich richtig drauf“, sagt Achim Hoffmann. Die Möglichkeit für Athleten verschiedener Landesverbände, sich zu messen, sind eher beschränkt. Derlei Events wie in Schongau „sind Gold wert“, sagt Hoffmann.

Die einheimischen Kämpfer des TSV Schongau kommen auch zum Zug. Sieben Athleten sind aufgeboten. Gemäß dem derzeitigen Wettkampfplan tritt Emily Roth (41 Kilo) gegen Celina Cukur vom BC Levent Cukur an. Auf Einsätze bereiten sich zudem Erdi und Leon Maliqi sowie Samuel Nieberle, Olti Blakqori und Mohammad Kawa vor.

Um der Veranstaltung eine entsprechende Optik zu verpassen, betreibt die Box-Sparte einen großen finanziellen Aufwand für die Lichttechnik. Für Hoffmann gehört das aber dazu. Nach einer Anlaufphase sei nun ein Niveau erreicht, „so wie ich es mir vorstelle“. Für eine Bewirtung in der Halle ist gesorgt.

Nachdem zum Militär-Kampf im September gut 350 Zuschauer gekommen waren, hofft die Abteilung nun, die 400-Besucher-Marke zu knacken, so Hoffmann. Als Ehrengäste geladen sind neben dem Schongauer Bürgermeister und dem TSV-Vorsitzenden auch die beiden Präsidenten der Landesverbände Bayern und Baden-Württemberg. Sicher am Ring dabei ist der Ehrenpräsident des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes, Heinz-Günter Deuster. Der Peitinger fungiert bei dieser Veranstaltung als Delegierter.

