Länderkampf am Samstag in der Lechsporthalle

Von: Roland Halmel

Hoffentlich darf sie erneut jubeln: Lokalmatadorin Charlotte Hoffmann (links, hier bei der oberbayerischen Meisterschaft 2021 in Schongau) tritt in der Lechsporthalle mit der deutschen Militär-Auswahl an. © Halmel

Länderkampf in Schongau: Am Samstag tritt in der Lechsporthalle eine deutsche Militär-Auswahl mit Charlotte Hoffmann aus Schongau gegen England an.

Schongau – Die noch junge Boxabteilung des TSV Schongau bleibt extrem rührig. Nach der Austragung der oberbayerischen Meisterschaft im vergangenen Jahr sorgt sie am morgigen Samstag, 3. September, erneut für ein sportliches Highlight in Sachen „Faustkampf“. In der Lechsporthalle treffen die Militär-Auswahlmannschaften von Deutschland und England zu einem Ländervergleich aufeinander.

„Das wird bestimmt eine tolle Veranstaltung“, freut sich TSV-Abteilungsleiter Achim Hoffmann auf den Abend. Seine Tochter Charlotte wird für die deutsche Mannschaft in den Ring steigen. Im Halbweltergewicht bis 64 Kilogramm trifft sie auf die Engländerin Terri Stuart. „Dazu gibt es drei bis vier weitere Duelle ,Deutschland gegen England‘“, berichtet Hoffmann.

Im Rahmenprogramm boxen Kämpfer des TSV Schongau

Im Vorprogramm präsentieren sich die Schongauer Boxer den heimischen Fans. Kawa Mohammad, Erion Maliqi, Marian Bentenrieder sowie Samuel Nieberle werden bei sogenannten Einlagenkämpfen im Ring antreten.

Der Boxabend in Schongau beginnt um 17.30 Uhr mit einem Stehempfang für geladene Gäste. Ab 18 Uhr startet der Besuchereinlass. Die Kämpfe beginnen um 19.30 Uhr. „Das Ende ist für 22 Uhr geplant und dann werden wir auch gleich wieder abbauen“, erklärt Hoffmann, der sich etwas verwundert zeigte, dass zeitgleich die EA Schongau in der Eishalle ihr Weinfest feiert.

„Da haben die Absprachen innerhalb des TSV offensichtlich nicht so funktioniert. Der Termin der Boxveranstaltung stand schon im März fest“, sagt Hoffmann.

