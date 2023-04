Rekord an Teilnehmern bei „Straßenpreis“ erwartet

Radsport

Am Sonntag, 16. April, findet 35. Auflage des Radrennens rund um Burggen statt. Der Startliste nach ist dabei so viel los wie noch nie.

Burggen – Ordentlich in die Pedale getreten wird am kommenden Sonntag, 16. April, in Burggen. Auf dem Programm stehen die Rennen um den „Burggener Straßenpreis“, der wie schon im vergangenen Jahr zur „Tour de Allgäu“ gehört. Das Etappenrennen macht davor in Schweinlang Station.

Im Ortsteil von Kraftisried (Kreis Ostallgäu) geht es am Freitag mit einem Bergzeitfahren los. Am Samstag folgt dann ein Rundstreckenrennen. Zur Schlussetappe in Burggen mit Start und Ziel auf der St.-Anna-Straße erwartet der ausrichtende Concordia Burggen über 330 Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland.

Weit über 300 Fahrer haben sich angemeldet

„Das bedeutet Teilnehmer-Rekord“, freut sich Concordia-Chef Konrad Sanktjohanser. Auf die Starter aus Deutschland, Tschechien und Österreich wartet ein acht Kilometer langer Rundkurs mit dem giftigen zehnprozentigen Anstieg nach Tannenberg hinauf als Herzstück. „Der wird den Rennfahrern alles abverlangen“, ist Sanktjohanser überzeugt.

Hauptrennen führt über 120 Kilometer

Die 35. Auflage des Traditionsrennens in Burggen eröffnet um 10 Uhr die „Jedermannklasse“, die 40 Kilometer zurücklegt. „Da kann jeder der Lust hat, mit einer Startnummer auf dem Rücken Rennatmosphäre schnuppern“, sagt Sanktjohanser. Innerhalb dieses Wettbewerbs gibt es auch eine Frauenwertung. Zu den Sieganwärterinnen gehört dabei Lokalmatadorin Daniela Höfler, die ansonsten vor allem im Mountainbike-Bereich unterwegs ist und dort auch schon bei WM-Rennen das Deutschlandtrikot getragen hat.

Im Anschluss wird die Jugend der U17, die ihre eigene „Tour de Allgäu“ ausfährt, ebenfalls auf ein 40 Kilometer langes Rennen geschickt. Zahlreiche bayerischen Spitzenfahrer stehen danach ab 11.15 Uhr in der Seniorenklasse 2 und 3 (ab 41 Jahren) am Start. Mountainbike-Ass Martin Hollerbach, Stephan Pindl und Marc Walter sind dabei im Trikot von Concordia Burggen im Einsatz. Auch bei den im Anschluss startenden Senioren 4 (ab 61 Jahren) sind mit dem mehrfachen Sieger Christof Franiak, Alexander Paterek und Walter Marquardt drei heimische Fahrer mit dabei. Nach Beendigung der Seniorenrennen legen ab 13.30 Uhr die Profis aus den Kontinentalteams und den Eliteamateuren beim Hauptrennen los. Dieses führt über 15 Runden, was bedeutet, dass die Top-Fahrer 120 Kilometer zurücklegen müssen. „Da ist für spannenden Radsport gesorgt“, sagt Sanktjohanser.

Bei der „Tour de Allgäu“ werden wie bei allen Grand Tours Trikots für die Besten vergeben. Der Gesamtsieger erhält – analog zur „Tour de France“ – das Gelbe Trikot. Der Sieger der Sprintwertung bekommt ein rotes, darüber hinaus gibt es noch ein gepunktetes Dress (Bergwertung) und ein weißes Jersey (bester Nachwuchsfahrer). Mit am Start ist auch der Vorjahressieger Jan Hugger, der mit seinem „Lotto Kernhaus“ Team den Titel verteidigen möchte.

Fürs leibliche Wohl der Zuschauer sorgt der Verein Concordia mit zahlreichen Helfern im Start- und Zielbereich. Es ist eigens dafür ein Zelt aufgebaut.