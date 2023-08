Darum hat Martina Demmel im Training so viel verändert

Von: Paul Hopp

Sportkletterin Martina Demmel aus Böbing in der Disziplin „Lead“ beim Weltcup im Juni 2022 in Innsbruck. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Groder

Martina Demmel ist derzeit die beste Deutsche im Lead-Klettern. In internationalen Wettkämpfen ist das Niveau auch in der Breite sehr hoch, Demmel hat darauf reagiert.

Bern – Im Weltcup ist Martina Demmel in der Disziplin „Lead“ derzeit die beste Deutsche. Die 21-Jährige aus Böbing liegt dort an der 26. Stelle unter 135 Frauen. Bei der vor Kurzem in Bern ausgetragenen Weltmeisterschaft schaffte die 1,57 Meter große Athletin als einzige Deutsche den Einzug ins Halbfinale, landete am Ende auf dem 26. Rang.

Martina Demmel als einzige Deutsche im WM-Halbfinale

Beim Wettkampf davor, in Briancon, hatte es Martina Demmel erstmals im Weltcup sogar in ein Finale geschafft, glänzte als Siebte. Was das Abschneiden in Bern angeht, so war die deutsche Meisterin von 2021 „insgesamt mehr als zufrieden, dass es geklappt hat, ein zweites Mal im Halbfinale zu klettern“, sagt sie in einem Interview mit dem Portal kletterszene.com.

Allerdings habe sie „an der Wand nicht den besten Flow gefunden und bin nicht dazu gekommen, wirklich zu kämpfen – weil ein paar kleine Fehler einen frühen Sturz bedeuteten“. Bei der WM das Halbfinale zu klettern, „war trotzdem ein Traum für mich“. Im Frühjahr hatte sie noch an einer Verletzung am Handgelenk laboriert, „die mich vier Monate quasi lahmgelegt hat“.

Erstmaliger Finaleinzug beim Weltcup in Briancon

Umso höher ist der Einzug ins Finale der besten acht beim Weltcup in Briancon zu bewerten. In der französischen Gemeinde, die wegen ihrer Nähe zum Col du Galibier bei der Tour de France regelmäßig eine Rolle spielt, hat Demmel stets gute Resultate geholt. 2020 absolvierte sie dort ihren ersten Weltcup-Auftritt (24. Platz), 2021 schaffte sie als Fünfzehnte ihr bislang bestes Resultat. Bei den Weltcups heuer standen – bevor es ins Departement „Haute-Alpes“ ging – die Ränge 32 (Innsbruck), 43 (Villars) und 30 (Chamonix) zu Buche.

„Das Feld ist inzwischen so stark, dass einem kein kleiner Fehler mehr verziehen wird“, so Demmel, die ins Spitzensportprogramm der Bayerischen Polizei aufgenommen wurde. Den Trainern zufolge haben im Weltcup stets 50 bis 60 Athletinnen das Zeug, ins Halbfinale kommen. „Vor zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass ein guter Go für die nächste Runde ausgereicht hat. Inzwischen muss man fast zwei Routen perfekt klettern, um eine Chance zu haben.“ In der Qualifikation klettert jeder Teilnehmer zwei Routen, die Summe daraus ergibt ein Ranking; die besten 26 kommen ins Halbfinale.

Stark in der Wand: Martina Demmel, hier bei einem Weltcup 2022. © Eibner/Imago

In ihrem Training habe sich einiges verändert. „Seit letztem Herbst arbeite ich regelmäßig mit einem Sportpsychologen zusammen, der mich auch zwischen den einzelnen Wettkämpfen unterstützt“, so Demmel. Seit April – nach ihrer Verletzung – „habe ich erstmals begonnen, nach einem Trainingsplan zu trainieren“.

Martina Demmel liebt das Klettern am echten Fels

Was den Routenbau betrifft, so mag Demmel die jüngste Entwicklung, „weil mehr Kreativität und Bewegungsgefühl gefordert sind“. Allerdings werde dadurch auch das Besichtigen kniffliger. Im WM-Halbfinale „ist es uns beispielsweise schwergefallen, einzuschätzen, welche Stellen wirklich wichtig sind“.

Übersehe man dabei einen Trick, kann das bitter enden. „Das war bei mir so, weil ich mir zu viele Gedanken über eine Stelle weiter unten gemacht habe.“ Generell wird das Felsklettern „immer meine größte Leidenschaft bleiben“, betont Demmel. „Momentan ist meine Priorität aber das Wettkampfklettern.“ Im September stehen in Slowenien und China noch Lead-Weltcups an.