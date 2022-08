Damen des TC Peiting bilden eine erfolgreiche Gemeinschaft

Von: Stefan Schnürer

Sie haben gut lachen: Die Damen des TC Peiting (vorn von links Chiara Stehmann, Vanessa Leichter, Angelina Traxel, Anna Eberle, hinten von links Katharina Haslach, Nina Bumeder, Celina Brenzing, Carina Bauer, Annika Brenzing) gewannen in der Südliga 3 alle Spiele. © TC Peiting

Zur neuen Saison mussten die Tennis-Damen aus Peiting ihr Team neu zusammenstellen. Zusammen mit Spielerinnen aus der Nachbarschaft bildeten sie eine erfolgreiche Einheit.

Peiting – Auch zur Tennissaison 2022 mussten die Damen des TC Peiting um Hilfe von außen ersuchen, um mit genügend Spielerinnen in die Südliga 3 gehen zu können. Bislang bildeten die Peitingerinnen mit Schwabbruck eine Spielgemeinschaft, zur neuen Saison taten sie sich mit den Damen aus Altenstadt zusammen. „Ein bisschen Schwabbruck war aber immer noch dabei“, berichtete Teamsprecherin Celina Brenzing augenzwinkernd.

Damen des TC Peiting holen ohne Verlustpunkt den Titel

Letztendlich war es egal, wer aus welchem Verein stammte. Ausschlaggebend war, dass sich das Team herausragend schlug und am Ende verlustpunktfrei den Titel feierte. „Gerade erst kennengelernt und schon ein super Team“, frohlockte Brenzing. In der kommenden Saison dürfen die Peitingerinnen und ihre Mitstreiterinnen aus Altenstadt und Schwabbruck in der Südliga 2 antreten.

Auch von Verletzungen ließ sich das Peitinger Team nicht bremsen

Mit Annika Brenzing, Celina Brenzing, Vanessa Leichter, Angelina Traxel, Nina Bumeder, Anna Eberle und Chiara Stahmann als Stammkräfte sowie Jennifer Hohenester und Julia Grohnert als Ergänzungsspielerinnen sahen sich die Peitingerinnen laut ihrer Teamsprecherin gut gerüstet für ihr Vorhaben, in der Südliga eine gute Rolle spielen zu können. Aber wie es immer so kommt: Die Mannschaft blieb von Verletzungen nicht verschont. Doch davon ließen sich die Damen des TC Peiting den Optimismus nicht nehmen. Vielleicht auch deswegen, weil sie aus den Reihen der zweiten Damen-Mannschaft sowie der Damen 40 – erwähnt seien an dieser Stelle Luisa Pösl, Marina Pösl und Beatrice Pösl – tatkräftig unterstützt wurden.

Knapp wurde es für Peiting nur in einem einzigen Spiel

In den ersten beiden Partien gegen den TC Bad Bayersoien II und den TSV Peißenberg, der sich in der Nachbetrachtung als härtester Konkurrent erweisen sollte, wurde deutlich, dass der Weg zum Titel nur über den TC Peiting führen würde. Beide Begegnungen entschieden die Peitinger Damen mit 8:1 zu ihren Gunsten. Am engsten, was das Ergebnis betrifft, war das Duell beim TC Mittenwald. Beim 5:4-Sieg mussten die TCP-Frauen jedoch zu kaum einem Zeitpunkt um den Erfolg bangen. Nach weiteren Siegen gegen den TC Penzberg (8:1), den TC Tutzing II (6:3) und den TC Weilheim (8:1) war es amtlich: Peiting hatte alle sechs Partien gewonnen und sich überlegen den Titel geholt.