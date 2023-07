Trotz Freibiers: Nur wenige Zuschauer verfolgen Peitings Sieg

Von: Roland Halmel

Gut gezielt: Peitings Stockschützen (hier Michael Lindner in Aktion) gingen – wie schon in den sechs Gruppenspielen zuvor – im Viertelfinalduell gegen Lampoding als Gewinner von der Bahn. © Roland Halmel

Vielleicht war‘s zu warm, zudem ermittelten die Hobbykicker ihren Meister: Bei ihrem Sieg konnten Peitings Stockschützen jeden Zuschauer per Handschlag begrüßen. Das Duell gegen Lampoding hatte hohes Niveau.

Peiting – Die Stockschützen des TSV Peiting wahrten auch im Viertelfinale der Bundesliga ihre weiße Weste. Nach sechs Siegen in den sechs Spielen der Gruppenphase gewann die Mannschaft mit Michael Lindner, Christopher Schwaiger, Daniel Steber, Mathias Adler und Ersatzmann Christian Lindner auch das K.o.-Duell in heimischer Halle gegen den EC Lampoding in eigener Halle deutlich mit 7:1. „Lampoding hat eine gute Mannschaft mit einem Jugend- und Junioren-Nationalspieler und sie kennt auch unseren Like-Ice-Belag“, war der Heimauftritt der Peitinger laut Christian Lindner dennoch kein Spaziergang.

Das war ein Duell auf höchstem Niveau.

Das zeigte sich vor allem im ersten Durchgang. „Das war ein Duell auf höchstem Niveau“, urteilte Lindner. Die Gäste aus dem Ortsteil von Kirchanschöring im Landkreis Traunstein erwischten dabei den besseren Start. Nach dem 1:3-Rückstand drehten die Peitinger jedoch auf. Mit einer fehlerfreien Vorstellung entschieden sie das erste Spiel noch mit 6:3 zu ihren Gunsten. Im zweiten Spiel legten dann die Hausherren vor. Nach einer 3:0-Führung in Folge eines Lampodinger Fehlschusses in der ersten Kehre begann in der Folge der Vorsprung der Hausherren jedoch zu bröckeln. „Mit etwas Glück“, so Christian Lindner brachten die Peitinger letztlich noch ein 5:5-Unentschieden ins Ziel. Damit gingen sie mit einer 3:1 Führung in die Pause.

Im vier Durchgängen machen die Peitinger Stockschützen alles klar

Aus dieser kehrten die Lampodinger, die von 15 mitgereisten Fans lautstark unterstützt wurden, mit einer etwas veränderten Aufstellung in die Halle zurück. Davon ließen sich die Gastgeber aber nicht beeindrucken. „Die Mannschaft hat das spielerische Niveau enorm hoch gehalten“, lobte Lindner das TSV-Quartett, das sich kaum einen Patzer erlaubte. Das dritte Spiel ging so mit 6:3 an die Peitinger. Damit lagen sie vor dem vierten Durchgang bereits mit 5:1 in Front. Zum Gesamtsieg war nur noch ein Zähler nötig – und den holten sich die Hausherren in souveräner Manier mit einem 9:1-Erfolg. Ein fünftes Spiel war daher nicht mehr nötig. „Der Einzug ins Halbfinale war am Ende verdient“, resümierte Lindner danach sichtlich zufrieden.

Nur etwa 50 Zuschauer in der Peitinger Dreifachhalle

Weniger glücklich war er über die spärliche Kulisse in der Peitinger Dreifachhalle, in die sich nur rund 50 Zuschauer verirrt hatten. Das hochsommerliche Badewetter und die zeitgleich stattfindenden Dorfmeisterschaften der Peitinger Hobbykicker hinterließen trotz des von den TSV-Stockschützen ausgelobten Freibiers für die Fans offensichtlich ihre Spuren. Mit dem Sieg gegen Lampoding zogen die Peitinger damit in das Final-Four-Turnier der vier besten Bundesligateams ein, das am Samstag, 29. Juli, in Ainring, unmittelbar vor den Toren von Salzburg, durch den EC Feldkirchen ausgetragen wird.

Beim Final Four treffen die Peitinger Im Halbfinale auf Windorf

Die Gastgeber werden bei der Bundesliga-Entscheidung aber nicht dabeisein, da sie ihr Viertelfinalduell gegen den EC Altwasser Windorf hauchdünn verloren. Nach fünf Spielen lagen beide Teams mit 5:5 gleichauf. Für das Weiterkommen musste der Finale Entscheid gespielt werden und da hatte Feldkirchen mit 22:32 das Nachsehen. Nicht ganz so spannend waren die weiteren Viertelfinals. Der ESC Aham setzte sich zuhause gegen den EC DJK Aigen am Inn mit 7:3 durch. Der FC Ottenzell gewann gegen den TSV Hartpenning mit 6:4. Im Final-Four-Turnier stehen die Halbfinalpaarungen, die im Modus „Best of Three“ gespielt werden, bereits fest. Die Peitinger bestreiten das erste Halbfinale gegen Windorf. Aham trifft im anderen Duell auf Ottenzell. Die Sieger bestreiten danach das Finale, das im Best-of-Five--Modus ausgespielt wird. Alle Spiele des Bundesliga-Showdowns werden im Livestream im Internet auf „Fantastic Icestock TV“ übertragen.