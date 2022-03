Peitinger Stockschützen bejubeln mehrere WM-Titel

Von: Paul Hopp

Teilen

Nach 2018 wieder Weltmeister: das deutsche Männer-Team im Mannschaftsspiel mit (v.l.) Stefan Zellermayer, Stefan Thurner, Manuel Schmid, Matthias Peischer, Bundestrainer Roland Fischl und Alexander Vöst. © Albert Kamhuber

Das lief bestens für die Stochschützen des TSV Peiting im Nationalteam: Bei der WM in Südtirol holten sie Titel und Medaillen - einen Sieg gab es in der Königsdisziplin.

Klobenstein – Die Weltmeisterschaften im Stockschießen auf Eis – sie waren einmal mehr ein Quell der Freude für den TSV Peiting. Drei Frauen (Selina Steber/U23, Ulrike Lachenmayer, Franziska Lindner) sowie zwei Männer (Daniel Steber/U23, Alexander Vöst) aus den Peitinger Reihen waren bei den Titelkämpfen am Ritten in Klobenstein (Südtirol) am Start – und alle kehrten mit mindestens einer Medaille heim.

Prestigeträchtig war vor allem der Titelgewinn von Alexander Vöst im Mannschaftsspiel – die „Königsdisziplin“ bei den Stockschützen. Am letzten Wettkampftag behielten die deutschen Männer in einem spannenden Finale gegen den Erzrivalen Österreich knapp die Oberhand. Das erste Duell hatten Vöst, Stefan Zellermayer (TSV Hartpenning), Stefan Thurner (TSV Hartpenning), Manuel Schmid (FC Ottenzell) und Matthias Peischer (FC Penzing) mit 16:8 gewonnen.

Alexander Vöst gewinnt WM-Gold in der Königsdisziplin

Im zweiten Spiel waren die Österreicher knapp dran, die Partie noch zu ihren Gunsten umzubiegen. Doch die Deutschen hielten dagegen und sicherten sich mit einem 15:13 den Erfolg. Nach 2018 (in Amstetten) holte sich das deutsche Team damit wieder den Titel. Ins Finale waren Vöst & Co. durch einen 32:16-Erfolg (11:13/21:3) über Österreich direkt eingezogen. Der große Rivale musste danach den Umweg über die zweite Quali-Runde gehen, gewann dort gegen Italien (35:13).

Diesmal gab es Bronze: die Frauen-Equipe im Mannschaftsspiel mit (v.l.) Rebecca Jüngel, Katharina Riepl, Ulrike Lachenmayer, Franziska Lindner und Verena Gotzler. © Albert Kamhuber

Für die deutschen Frauen – 2020 in Regen noch Weltmeister – gab es am Ende im Mannschaftsspiel die Bronzemedaille. Das Team mit Franziska Lindner (TSV Peiting), Katharina Riepl (TSV Bogen), Rebecca Jüngel (RSV Büb-lingshausen), Ulrike Lachenmayer (TSV Peiting) und Verena Gotzler (EC Gerabach) ging als Vorrundenerster (16:2 Punkte) in das sogenannte Page-Play-off. Dort verloren sie mit 19:35 (5:21/14:14) gegen Italien. Die zweite Chance für den Finaleinzug, ein Duell mit Österreich, vermochte das Team auch nicht zu nutzen. Wie schon gegen Italien wurde den Deutschen ein schlechtes erstes Spiel (6:18) zum Verhängnis. Da nutzte danach auch ein 11:9 nichts – mit 17:27 verlor das Quintett.

Schongau-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Schongau – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Ganz oben stand Ulrike Lachenmayer dafür im Zielschießen: Im Team-Wettbewerb gewann sie zusammen mit Verena Gotzler (EC Gerabach), Marina Dunstmair (TuS Engelsberg) und Alina Mayer (EC Gerabach) deutlich mit 335 Punkten vor Österreich (295) und Italien (252). Bis auf das „Massen in die seitlichen Zielringe“ gewanne die Deutschen alle Wertungen.

Selina Steber hauchdünn am WM-Titel vorbei

Vor den Erwachsenen waren in Klobenstein die Jugendlichen und Junioren an der Reihe. Bei der U23 sammelten die für den TSV Peiting startenden Geschwister Selina und Daniel Steber fleißig Edelmetall. So holte Selina Steber mit der Juniorinnen-Mannschaft im Zielschießen den WM-Titel. Die Deutschen kamen auf 315 Punkte und siegten damit überlegen vor Österreich (267) und Italien (202). Im Einzel verpasste Steber nur um einen Hauch die Goldmedaille. Nach vier Durchgängen lag sie mit Teamkollegin Katharina Riepl mit je 621 Punkten gleichauf. Um eine Siegerin zu küren, wurden die Ergebnisse auf der vierten Bahn zusammengezählt. Und da hatte Riepl mit 104:94 Punkten die Nase vorn.

Daniel Steber reiste mit drei Medaillen heim. Jeweils im Team holte er im Mannschaftsspiel und im Zielschießen die Silbermedaille. Beide Male waren die österreichischen Junioren besser. Im Mannschaftsspiel hatten die Deutschen in der ersten Page-Play-off-Runde den verlustpunktfreien Vorrundensieger Österreich noch mit 18:8 bezwungen und waren so ins Finale eingezogen. Österreich musste den Umweg über die zweite Quali-Runde nehmen und besiegte dort Italien (14:10). Im Endspiel reichte es für Steber und seine Kameraden nicht zu einem weiteren Sieg – mit 10:14 ging das Duell verloren.

Seine dritte Medaille, eine bronzene, heimste Daniel Steber im Einzel-Zielschießen ein. Dort kam er auf 658 Punkte und war damit bester Deutscher. Die Österreicher Christoph Maierhofer (689) und Jakob Sölbock (670) holten Gold und Silber.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.