Top-Auftritt mit „Majestix W“: Alexandra Maier schafft besondere Quali

Das lief bestens für Alexandra Maier: Beim Reitturnier in Landshut holte sie mit „Majestix W“ eine Silber-Schleife und qualifizierte sich zugleich für eine Meisterschaft.

Epfach – Für Dressurreiterin Alexandra Maier (RTG Neuhof-Epfach) läuft es in diesem Frühjahr richtig gut. Die 27-Jährige hat bei diversen Turnieren zahlreiche Schleifen eingeheimst. Erst am vergangenen Wochenende war Maier beim Turnier auf Gut Bohmerhof bei Wackersberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) erfolgreich in Aktion. Mit „Majestix W“ holte sie in der Prix-St.-Georges-Prüfung als Vierte (68,290 Prozent) eine Platzierung. Mit „Geronnimmo“ gewann sie in einer S*-Prüfung eine Schleife (6. Platz/68,532 Prozent).

Neben gewöhnlichen Turnieren spielen auch überregionale Titelkämpfe für Maier eine Rolle. Ein besonderer Erfolg gelang ihr kürzlich mit der Qualifikation für die bayerische Amateurmeisterschaft. Beim Turnier der „Reiterfreunde Landgestüt Landshut“ schaffte die Epfacherin die erforderliche Norm.

Dressur: Alexandra Maier glänzt als Zweite

Der Andrang bei der Qualifikation, einer S*-Prüfung, war groß: 37 Paare gingen an den Start. In ihrer Abteilung belegte Maier mit „Majestix W“ den zweiten Platz (67,412 Prozent). Damit war die Qualifikation für die bayerische Amateurmeisterschaft, die im Juli in München-Riem über die Bühne geht, geschafft. Fast hätte Maier in derselben Prüfung noch eine zweite Platzierung erreicht. Mit „Geronnimmo“ landete sie auf dem achten Rang (64,693 Prozent). Die ersten sieben Paare erhielten je eine Schleife. Das mit Abstand beste Duo in dieser S-Prüfung waren Yeliz Marburg (RA München) und „Zardetto M“, die zusammen auf 69,956 Prozent kamen. Marburg hatte unter anderem 2014 und 2016 den oberbayerischen Meistertitel in der Dressur gewonnen und 2015 das Goldene Reitabzeichen erhalten.

Alexandra Maier trat in Landshut auch noch in der Amateur-Dressurprüfung der Klasse S* ins Viereck, die auch als Qualifikation zum FAB-Amateur-Cup zählt. Dort erreichte sie zwei Platzierungen. Mit „Majestix W“ sprang der sechste Platz (68,452 Prozent) heraus, mit „Geronnimmo“ stand der achte Rang (67,540 Prozent) unter 26 Startern zu Buche. Den Sieg holte sich Jenny Renschler (RV Brunnthal) mit „Flerino“ (72,063 Prozent).

Dressur: Juliane Nuscheler im Kurz-Grand-Prix

In Landshut war auch die Altenstadterin Juliane Nuscheler (RFV Fuchstal) am Start, und das in zwei Drei-Sterne-S-Prüfungen. Im Intermediaire-II-Wettbewerb belegte Nuscheler mit dem neunjährigen Wallach „Karl Louis“ den 17. Platz (64,000 Prozent) unter 23 Teilnehmern. Im Kurz-Grand-Prix, dem Finale der erstmals angebotenen „Non-Professional-Tour, landete das Duo mit 63,86 Prozent auf Rang 13. Die anspruchsvolle Prüfung gewann Alexandra Eiband (Pferdefreunde Taufkirchen) mit der Stute „Coco Chanel H.S.“ mit 69,232 Prozent.

Hochkarätiges Turnier in Epfach

Auch heuer steht auf der „Reitsportanlage Maier“ in Epfach ein hochkarätiges Dressurturnier an. Von Samstag, 8. Juni, bis Pfingstmontag, 10. Juni, werden zwölf Prüfungen ausgetragen, sechs davon zählen zur S-Klasse, also der obersten Schwierigkeitskategorie. Höhepunkt des Turniers ist eine Intermediaire-II-Prüfung der Klasse S***.

