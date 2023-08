Dressurgartenfestival auf neuem Niveau — diesmal sogar mit einem Grand Prix

Von: Paul Hopp

Ein perfektes Zusammenspiel müssen Reiter und Pferd im Dressurviereck beweisen. Das Foto zeigt Alexandra Maier, Gastgeberin in Epfach, mit „Majestix W“ im vergangenen Jahr im Prix St. Georges, den sie damals als Zweite beendeten. © Paul Hopp

Das „Dressurgartenfestival“ in Epfach bietet vom 4. bis 6. August viele Prüfungen in der schweren Klasse. In diesem Jahr gibt‘s als Highlight gar einen Kurz-Grand-Prix.

Epfach – Darf’s noch ein bisserl mehr sein? Bis dato standen beim „Dressurgartenfestival“ auf der Reitsportanlage der Familie Maier in Epfach-Neuhof immer schon hochkarätige Prüfungen auf dem Programm. In diesem Jahr gibt es allerdings die ganz große Nummer: ein Grand Prix de Dressage, ein Drei-Sterne-S-Wettbewerb. Der findet passenderweise ganz zum Schluss des dreitägigen Turniers statt.

Von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, sind insgesamt zwölf Prüfungen angesetzt, sieben davon in der schweren Klasse. Doch auch für junge Pferde zwischen vier und sieben Jahren ist etwas geboten, der Freitag beginnt mit Dressurpferdeprüfungen der Klasse L und A, bei denen das Augenmerk vor allem auf die Performance der Tiere gerichtet ist. Die abschließende Prüfung am Freitag, ein Prix St. Georges, bildet dann eine Qualifikation für die Kür am Tag darauf.

Am Samstag ist insbesondere in der Intermediaire-II-Prüfung hohes Niveau angesagt – die Paare müssen dort schon Piaffe und Passage zeigen. Der Sonntag toppt dann nochmals alles. Dort geht es schon zum Beginn, bei der S*-Dressur um 9 Uhr, um Qualifikationspunkte fürs „Amateur-Championat Deutschland FAB“. Am Nachmittag bietet die Inter-I-Prüfung (13.15 Uhr) beachtliche Herausforderungen für Pferd und Reiter, ehe sich um 15.15 Uhr die Cracks im Grand Prix de Dressage messen. Es ist die zweitschwerste internationale Prüfung mit festgelegtem Ablauf samt Passage, Piaffe und ganzen Galopppirouetten.

Der Zeitplan fürs Turnier Freitag, 4. August: 10.30 Uhr Dressurpferdeprüfung Klasse A; 12.15 Uhr Dressurpferdeprüfung Klasse L; 14 Uhr Dressurprüfung Klasse M**; 15.45 Uhr Dressurprüfung Klasse S* (Prix St. Georges). Samstag, 5. August: 10 Uhr Amateur-Dressurprüfung Klasse M*; 11.45 Uhr St. Georg Special*; 13.30 Uhr Dressurprüfung Kl. S*** (Inter II); 15.30 Uhr Dressurprüfung Klasse S* (Prix St. Georges Kür). Sonntag, 6. August: 9 Uhr Amateur-Dressurprüfung Klasse S*; 11.30 Uhr Dressurpferdeprüfung Klasse M; 13.15 Uhr Dressurprüfung Klasse S** (Inter-I); 15.15 Uhr Dressurprüfung Klasse S*** (Grand Prix de Dressage).

Angemeldet haben sich mehrere, in der bayerischen Szene bekannte Akteure. Dazu zählt nicht zuletzt Uwe Schwanz vom RV Waldhauser Hof, der sich vor Kurzem mit „Rockson“ den bayerischen Meistertitel gesichert hat. Eine Lokalmatadorin hat auch für den Kurz-Grand-Prix gemeldet: Juliane Nuscheler aus Altenstadt möchte mit „Karl Louis“ ein möglichst gutes Ergebnis zeigen. Das Duo überzeugte jüngst in der bayerischen Meisterschaft mit Rang fünf.

Alexandra Maier vom Führungsteam der Reitsportanlage wird, wie in den vergangenen Jahren auch, trotz der ganzen Organisationsarbeit auch wieder selbst im Sattel sitzen. Beim Dressurturnier auf Gut Kerschlach bei Pähl, quasi die Generalprobe fürs Heimspiel, präsentierten sich die Reiterin und ihre Erfolgspferde, „Geronnimmo“ und „Majestix W“, in guter Form. Mit „Geronnimmo“ holte Maier in zwei S*-Prüfungen jeweils Schleifen.

Zuschauer sind auf der Anlage in Epfach (direkt an der B 17 gelegen) willkommen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, das Catering übernimmt Magnus Ostenrieder vom Restaurant „Zum Vogelherd“ im Sport-und Vereinsheim Denklingen.