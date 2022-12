Alfred Reindl: Erst Corona, dann Hüftoperation - und WM-Vergabe nach Katar „der größte Witz“

Von: Stefan Schnürer

Er kann’s nicht lassen: Alfred Reindl beim Üben während seiner Reha in Peißenberg, die er mittlerweile abgeschlossen hat. © Alfred Reindl/privat

Es hat sicher schon bessere Jahre für Alfred Reindl gegeben als dieses. „Ich war am Boden zerstört“, gab er zu. Dabei hatte der Ballartist aus Oberhausen jede Menge Anfragen für Auftritte.

Oberhausen – Der mittlerweile 58-Jährige wurde heuer von gesundheitlichen Problemen geplagt. Los ging’s im März, als sich Reindl mit dem Coronavirus infizierte. „Bis dahin hatte ich Super-Auftritte“, berichtete der Oberhausener. Danach bemerkte er, „dass ich im linken Bein nicht mehr so die Kraft wie früher habe“. Die Schmerzen wurden größer, doch sie hinderten ihn nicht daran, bei der Auszeichnung der „Sportler des Jahres“ im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 1. Juli auf Schloss Burgk in Freital das Publikum mit einem perfekten Auftritt zu begeistern. Was Reindl zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, aber vielleicht bereits ahnte: Es sollte sein letzter Auftritt im Jahr 2022 sein.

Drei Wochen intensive Reha für Reindl nach seiner Hüftoperation

Schlussendlich wurde bei ihm ein Hüftschaden diagnostiziert, was eine Operation nötig machte. Ende Oktober bekam Reindl ein künstliches Hüftgelenk. „Das ist ein großer Eingriff, eine heftige OP“, berichtete er. Doch war es hernach nicht nur der körperliche Schmerz, der ihn quälte. „Ich war am Boden zerstört.“ Er habe sich mit dem Gedanken befasst, dass es das jetzt gewesen sein könnte mit seiner Karriere als Ballartist. Mittlerweile aber regiert bei ihm wieder die Zuversicht. Schon eine Woche nach seiner Hüftoperation „habe ich im Bett schon wieder den Ball auf dem Kopf gehabt“, so Reindl. Dann ging es für drei Wochen in eine Vollzeitreha im ambulanten Reha-Zentrum in Peißenberg. Läuft alles nach Plan, könnte er möglicherweise Anfang nächsten Jahres wieder auf der Bühne stehen. „Ich habe laufend Anfragen“, so der 58-Jährige.

1990 bei der WM in Italien beginnt für Alfred Reindl sein arabisches Abenteuer

Einem breiten Publikum bekannt geworden ist der Oberhausener durch seine Auftritte bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Bei der Vorrundenpartie zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten durfte er seine Ballkünste im ausverkauften Giuseppe-Meazza-Stadion von Mailand zeigen. Trotz Dauerregens und rutschigen Geläufs begeisterte der Oberhausener die fast 80 000 Zuschauer. „Da hat auch mein arabisches Abenteuer begonnen“, erinnert sich Reindl. Er knüpfte die ersten Kontakte in den Orient, ein Jahr später hatte er in der Oasenstadt al-Ain gemeinsam mit den italienischen Weltmeistern von 1982, Paolo Rossi und Bruno Conti, einen Auftritt. „Das war wie in 1001 Nacht, die haben mich behandelt wie einen Staatsgast“, berichtet Reindl begeistert. Es folgten im Laufe der Jahre weitere Shows in Kuwait, Dubai und Jordanien, wo sogar ein Preis nach ihm benannt wurde.

Jonglieren unter Schmerzen: Am 1. Juli hatte Alfred Reindl im sächsischen Freital seinen letzten Auftritt im Jahr 2022. © Alfred Reindl/privat

Auch wenn ihn die Gastfreundschaft in diesen Ländern begeistert hat, sieht er die derzeit laufende WM in Katar kritisch. „Die Vergabe dorthin ist der größte Witz. Dieses Land hat keine Fußballkultur.“ Die Ausbeutung der Gastarbeiter und die Menschenrechtssituation generell dort haben „mein Bild von den Arabern sehr getrübt“, sagt Reindl. Doch er ist auch so ehrlich zu sagen, dass er selbst bei der WM aufgetreten wäre, entsprechende Anfragen habe es gegeben. „Die zahlen gut und ich hätte die Fußballwelt begeistern können“, so der Oberhausener. Aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme hatte sich das Thema dann aber von selbst erledigt.

Reindl überzeugt vom deutschen Team: „Das Halbfinale ist schon drin“

Die WM verfolgt er jetzt mit großem Interesse im Fernsehen. Bei der Niederlage gegen Japan sei die deutsche Mannschaft „ein bisserl arrogant“ gewesen, die Leistung im Spiel gegen Spanien hat ihn begeistert. Daher ist er auch felsenfest davon überzeugt, dass Flicks Mannen ihr abschließendes Gruppenspiel diesen Donnerstag (1. Dezember) gegen Costa Rica gewinnen und den Einzug in die K.o.-Runde schaffen. „Das Halbfinale ist schon drin“, so sein Tipp. Favoriten auf den Titel sind für ihn nach derzeitigem Stand aber Frankreich und Brasilien.