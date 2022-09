ECP-Trio sagt „Servus“: Zum Abschied gab‘s einen Kantersieg

Von: Roland Halmel

Um sie ging es: (v.l.) Ty Morris, Anton Saal und Simon Maier gaben ihren Abschied als Spieler beim EC Peiting. © Hans-Helmut Herold

Die Abschiedsgala für Anton Saal, Simon Maier und Ty Morris beim EC Peiting war eine runde Sache. Das Trio durfte sich zudem noch über einen Kantersieg freuen.

Peiting – Der EC Peiting im Stadion an der Alfons-Peter-Straße auf der Gästebank? Sowas gibt’s nur bei einem besonderen Anlass, und der war am Samstag auf jeden Fall gegeben. Der Oberligist lud zur Abschiedsgala für drei ECP-Legenden, die nach der vergangenen Saison endgültig ihre Schlittschuhe als Peitinger Spieler an den Nagel hingen.

Anton Saal, Simon Maier und Ty Morris verabschiedeten sich von den Fans. Dem Anlass entsprechend geschah das im Rahmen eines Spiels, bei dem viele frühere Weggefährten des Trios aufs Eis traten. Die Prominententruppe trat gegen das aktuelle Oberliga-Team des ECP an.

Schwarz gegen Weiß: Die Prominenten-Auswahl traf als offizieller Gastgeber der Abschiedsgala auf das Oberliga-Team des EC Peiting. © Roland Halmel

„Das Spiel war echt cool. Wir hatten viel Spaß und es war toll die Alten wiederzusehen“, sagte Morris gut gelaunt nach Spielschluss. Die Kulisse von fast 400 Zuschauern und ein 13:4-Kantersieg des AST-Teams (Anton-Simon-Ty) tat ein Übriges, um für gute Laune zu sorgen. „Ich bin wieder daheim, da geht’s mir gut“, strahlte der Ex-Peitinger Nardo Nagtzaam, der für das Spiel extra aus Weiden angereist war.

Aber auch andere Akteure in der Legenden-Mannschaft, wie Billy Trew oder Peter Abstreiter, nahmen eine ordentlich Anreise in Kauf, um dabei zu sein. Ein Heimspiel war es indessen für Ex-Nationalspieler Thomas Oppenheimer, der auch im Trikot der Legenden auflief. Passend zu den früheren Rückennummern von Morris, Maier und Saal waren die schwarzen Dressen vorn mit den Zahlen 7, 15 und 21 bedruckt.

Er kann es noch an der Scheibe: Billy Trew (r., unter anderem Straubing) steuerte einen Treffer zum 13:4-Sieg bei. © Roland Halmel

Bei beiden Mannschaften stand vom Beginn an auf dem Programm, die Scheibe ordentlich laufen zu lassen. Die Aufforderung von ECP-Verteidiger Alex Winkler an seine Teamkollegen, mehr mit dem Körper zu spielen, „denn auf dem Eis gibt es keine Freunde“, war wohl als psychologischer Kniff zu sehen, um die Gegner zu verunsichern. Der Oberligist hielt sich gegen die Auswahl, bei der Markus Bleicher (54 Jahre) und Billy Trew (48) zu den ältesten Akteuren gehörten, in Sachen „Zweikämpfe“ merklich zurück. Die Scheibe ging so flott hin und her. Beide Torleute – beim ECP hütete Konrad Fiedler den Kasten, beim AST-Team stand Florian Hechenrieder zwischen den Pfosten – bekamen so auch ordentlich zu tun.

Die Auswahl, bei der Milos Vavrusa, Rob Brown und Brad Miller für die internationale Komponente sorgten, legte schnell eine 5:1-Führung vor, zu der auch die drei Stars des Tages Vorlagen und Tore beisteuerten. Der ECP, der vor der Partie seine Reihenzusammenstellung ausgelost hatte, ließ die Altmeister auch in der Folge weitgehend gewähren. Die Zuschauer bekamen so einige Schmankerl geboten, wie das 11:3 von Manfred Eichberger, bei dem „Magic Manni“ den ECP-Goalie verlud und einhändig einschob. Das Ergebnis war aber am Ende zweitrangig. Alle Beteiligten hatten großen Spaß und auch die Fans, die Autogramme ergatterten, kamen auf ihre Kosten.