EAS: Es müssen 100 Prozent sein

Schongaus Manager mahnt

von Thomas Fritzmeier schließen

Die EA Schongau startet mittelprächtig in die Saison. Nach dem starken Auftritt in Füssen fehlt im Heimspiel gegen Buchloe die nötige Stabilität.

Schongau – Stabilität ist ein großes Wort. Und ein noch größeres Vorhaben. Stabil zu sein, ist ein wichtiges Erfolgsmodul im Eishockey. Martin Resch sagt das nicht erst seit gestern. Der Teammanager von Eishockey-Bayernligist EA Schongau wies schon in der vergangenen Spielzeit immer wieder daraufhin, dass Stabilität die zwingende Basis für das Spiel der Mammuts sein müsse. Vereinfacht ausgedrückt: Die EAS muss immer 100 Prozent geben. Konstant. Ansonsten wird es schwierig, in der Liga zu bestehen.

Am Freitagabend beim Liga-Auftakt in Füssen (Endstand: 3:4 nach Verlängerung) spielten die Schongauer stabil, gingen ans Limit – und wurden belohnt. Den Punktgewinn beim haushohen Favoriten hatten sie sich absolut verdient. Mit ein bisserl Glück wäre – auch dank der starken dritten Angriffsformation sowie dem sehr sicheren Keeper Niklas Marschall – sogar mehr drin gewesen. „Leidenschaft, Engagement – das alles hat in Füssen gestimmt“, sagt Resch. „Ich war sehr zufrieden mit der Leistung. Der Punktgewinn war, nach der verkorksten Vorbereitung, sehr wichtig. Die Partie hat gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen können.“

Was allerdings passiert, wenn die Schongauer die notwendig Stabilität vermissen lassen, war im folgenden Heimspiel gegen Buchloe zu beobachten. Nicht alle EAS-Spieler bewegten sich an ihrem Leistungslimit, waren „bei vielleicht 90 Prozent“, wie Resch sagt. „Und dann reicht es gegen einen Gegner wie Buchloe, der unsere Kragenweite ist, nicht, um zu gewinnen.“ Nach einem 0:3-Rückstand kamen die Schongauer zwar nochmal heran, hatten beim 3:4 sogar die große Chance auf den Ausgleich (Vitalijs Hvorostinins, der nach seiner Augenverletzung noch Zeit braucht, um in Top-Form zu kommen, verschoss einen Penalty), verloren aber am Ende relativ deutlich mit 4:7.

Resch kritisierte im Nachklang vor allem die mangelhafte taktische Disziplin einiger Akteure, die neben einigen individuellen Fehlern zur Niederlage führten. „Es ist einfach ärgerlich“, sagt er. „Wir hatten gehofft, dass wir nach dem guten Start in Füssen zuhause nachlegen können.“