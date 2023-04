Ronja Hark bleibt mit DEB-Team WM-Sensation verwehrt — Turnier geht für die Deutschen aber weiter

Von: Paul Hopp

Teilen

Bei der WM in Aktion: Ronja Hark (re., hier im Vorrundenspiel gegen Schweden) schaffte es mit dem DEB-Team ins Viertelfinale. © IMAGO/Nathan Denette

Nur knapp haben Ronja Hark und das DEB-Team bei der Eishockey-WM eine Sensation verpasst. Nach dem 0:3 gegen die USA ist das Turnier fürs Team aber noch nicht vorbei.

Brampton - Zur absoluten Sensation hat es dann doch nicht gereicht: Das deutsche Eishockey-Team der Frauen, mit der Hohenfurcherin Ronja Hark im Kader, ist bei der WM in Kanada im Viertelfinale an den USA gescheitert. Die DEB-Auswahl verlor die Partie am späten Donnerstagabend mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Die Deutschen hielten gegen die favorisierten Gegner gut mit. Die ersten beiden Gegentore (20., 33.) fielen jeweils bei deutscher Unterzahl. Beim 0:2 stand Verteidigerin Hark auf dem Eis, war aber absolut schuldlos – der Treffer wurde mit einem Distanzschuss erzielt. Das 0:3 (48.) kassierten die Deutschen bei eigener Überzahl. DEB-Torfrau Sandra Abstreiter wehrte in der Partie 49 von 52 Schüssen ab und wurde zur besten deutschen Spielerin gewählt.



Ronja Hark bei WM in Kanada im Einsatz

Das Format der Weltmeisterschaft beinhaltet noch eine Platzierungsrunde. In dieser treffen die deutschen Frauen am heutigen Freitag (Spielbeginn 21 Uhr) auf Finnland, das sein Viertelfinale gegen die Tschechische Republik mit 1:2 verloren hatte. Der Sieger des Duells zieht ins Spiel um Platz fünf ein. Der Fünfte der aktuellen WM spielt bei der kommenden Weltmeisterschaft in der Gruppe A, also mit den Top-Teams, die automatisch fürs Viertelfinale qualifiziert sind.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

Verteidigerin Ronja Hark (19) spielte gegen die USA in der zweiten Reihe und kam auf 22 Wechsel mit insgesamt 18:32 Minuten Eiszeit. In der Vorrunde trat die Hohenfurcherin, die kürzlich mit dem ECDC Memmingen deutsche Meisterin wurde, einmal sogar als wichtige Torschützin in Aktion. Beim 2:1-Sieg über Ungarn erzielte sie den 1:0-Führungstreffer.