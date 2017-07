ECP-Chef Weyrich kündigt Abschied an

Jahreshauptversammlung des EC Peiting

Der EC Peiting sucht einen neuen Chef. Vorsitzender Gerhard Weyrich kündigte seinen Rücktritt an, sobald ein neuer Vorsitzender gefunden ist. Keine erfreulichen Nachrichten gab’s auch in Sachen Finanzen.

von Roland Halmel

Peiting – Auf Kante genäht ist der Finanzplan des EC Peiting seit Jahren. In den vergangenen Spielzeiten schaffte es der Oberligist dennoch immer, mit einem kleinen Plus abzuschließen. In der vergangenen Saison reichte es dazu aber nicht ganz. „Uns fehlte ein einziges Heimspiel, um im Positiven zu bleiben“, sagte Geschäftsführer Peter Gast bei der Hauptversammlung des ECP. „Über die 7000 Euro Minus lachen andere Vereine, für uns war es ein Tiefschlag“, ergänzte Gast, der für die kommende Saison, wie die gesamte Vorstandschaft, aber zuversichtlich ist. „Die Ausgaben gehen zurück, beispielsweise bei den Fahrtkosten, und wir hoffen auf mehr Zuschauereinnahmen, weil wir mit Memmingen und Rosenheim attraktive Gegner dazubekommen haben.“

Vor ihm zog Vorstand Gerhard Weyrich nach zehn Jahren im Amt eine kleine Bilanz. „Wir hatten viele schöne, aber auch schwierige Momente“, sagte Weyrich, der die 50 Anwesenden mit einen Abschied auf Raten überraschte. „Im Januar habe ich einen Hinweis vom Körper erhalten, kürzer zu treten, und beruflich hat sich bei mir auch etwas geändert, deshalb werde ich zurücktreten, sobald wir einen Nachfolger gefunden haben.“ Er sieht das ECP-Haus aber bestens bestellt. „Wir haben eine gut funktionierende Vorstandschaft, in der Nachwuchsarbeit haben wir die Weichen für die Zukunft gestellt und im Social Media-Bereich gehören wir zu den Top-Teams der Liga“, so Weyrich.

Mittelfeldplatz das Ziel für 2017/18

Im Anschluss blickte Gast auf die kommende Spielzeit voraus. „Das Heimrecht in den Playoffs können wir nur mit sehr viel Glück erreichen, gut wäre ein Mittelfeldplatz“, sagte er angesichts der Konkurrenz, die sich zum Teil enorm verstärkt und sich dabei finanziell weit aus dem Fenster gelehnt hat. „Ich bin mir sicher, dass Weihnachten schon die ersten Löhne nicht mehr gezahlt werden können.“

Solche finanziellen Husarenritte macht der ECP nicht mit. Die Kaderzusammenstellung verlief deshalb recht unspektakulär, wie Teammanager Gordon Borberg erklärte. „Wir haben großes Vertrauen in das Team, das auch noch längst nicht am Höhepunkt ist“, sagte Borberg mit Blick auf die Neuzugänge, bei denen Peiting fast ausschließlich auf ganz junge Spieler setzt.

Positiv sieht Borberg die Zusammenarbeit mit dem SC Riessersee. „Bei den Kooperationen waren wir aufgrund der Vergangenheit ja gebrannte Kinder“, glaubt der Teammanager nicht zuletzt durch den Führungswechsel beim SCR, eine solide Basis der Zusammenarbeit zu haben. „Es soll eine gleichberechtigte Partnerschaft sein“, so Borberg zur Übereinkunft mit dem Zweitligisten, in der die Vergabe von Förderlizenzen in beide Richtungen vereinbart wurden.

Zuschauerschnitt steigt, Mitgliederzahlen schrumpfen

Schatzmeister Werner-Wiedemann-Mozart erläuterte im Anschluss die enormen Anstrengungen, die der Oberligist in finanzieller Hinsicht unternahm. „Wir stellen in der Region Erstaunliches auf die Füße, deshalb unterstützen uns die Sponsoren und auch die Marktgemeinde“, führte Wiedemann-Mozart aus. Bei Einnahmen von 603 000 und Ausgaben von 610 000 Euro blieben unter Strich rote Zahlen. „Leider schlug das Pendel in die andere Richtung“, so der Schatzmeister, der einen leicht steigenden Zuschauerschnitt von 648 auf 655 vermeldete, wobei die Anzahl der aktiven Mitglieder auf 260 schrumpfte.

„Das kleine finanzielle Minus muss nicht beunruhigen“, urteilte Peitings Sportreferent Michael Deibler bei seinem Grußwort, ehe TSV-Präsident Günter Neureuther zu den Wahlen schritt. Die brachten keinerlei Veränderungen, da sämtliche Amtsinhaber erneut kandidierten und wiedergewählt wurden. Gerhard Weyrich (Vorsitzender), Stefan Stets (Vize-Vorsitzender), Werner Wiedemann-Mozart (Schatzmeister) sowie die Beisitzer Andreas Hebelt, Simon Fritzenschaft, Wolfgang Greil und Adi Kapfer bilden zusammen mit den bis nächstes Jahr gewählten Vorstandsmitgliedern um Gast und Co. die Führungsmannschaft.

Adi Kapfer ausgezeichnet

Wobei ECP-Urgestein Adi Kapfer, der für über drei Jahrzehnte Engagement im Verein mit einen Gutschein, einem Geschenkkorb und einem Trikot geehrt wurde, kürzer treten will. „Ich bin jetzt zbV, zur besonderen Verwendung“, verriet Kapfer mit einem Grinsen zum Abschluss.