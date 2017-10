Peiting besiegt zahnlose Löwen

ECP schießt sich an Tabellenspitze

von Thomas Fritzmeier schließen

Der EC Peiting startet perfekt in die Saison, holt sich in der zweiten Partie den zweiten Sieg. Beim Heim-Auftakt gegen die Löwen aus Waldkraiburg haben die Peitinger phasenweise leichtes Spiel.

Peiting – Sergej Hatkevich fuchtelt wild mit den Armen, schimpft, flucht. „Was soll die Schei...?“, schreit er in Richtung seiner Spieler. Keine zehn Minuten sind zu diesem Zeitpunkt in der Partie zwischen dem EC Peiting und dem EHC Waldkraiburg gespielt. Hatkevich hat eine Auszeit genommen. Sein Team liegt bereits 0:3 zurück. Hatkevich versucht, sein Team wachzurütteln, aus dem kollektivem Tiefschlaf zu holen. Die Leistung der Gäste bis zu diesem Zeitpunkt lässt sich mit einem Wort beschreiben: desolat. Immerhin: Die Gäste steigern sich im Laufe der Partie. Trotzdem sind sie am Ende chancenlos. Peiting gewinnt hochverdient mit 6:1, holt sich den zweiten Dreier im zweiten Saisonspiel.

Die Peitinger, bei denen überraschend auch Ty Morris fehlt, sind im ersten Drittel mindestens eine Klasse besser. Sie nutzen die Schlafmützigkeit der Gäste gnadenlos aus, liegen – auch dank der freundlichen Mithilfe von EHC-Keeper Korbinian Sertl – schnell vorne. Beim 1:0 (3.) lässt Sertl einen harmlosen Schuss von Milan Kostourek durch die Beine rutschen. Anschließend wird er von Fabian Dietz (6.) aus eigentlich unmöglichem Winkel überwunden. Beim 3:0 (9.) von ECP-Kapitän Anton Saal, der einen Nachschuss im leeren Tor versenkt, ist der Gäste-Goalie machtlos.

Danach gibt’s die Standpauke von Hatkevich. Am Spielverlauf ändert sich zunächst aber nichts. Peiting ist weiterhin in allen Belangen überlegen, hätte sogar noch höher führen können. Kostourek (13.) scheitert aber bei einem Alleingang.

Die einzige Chance der Gäste hat Ken Neil (59.). In Unterzahl ist er auf und davon, vergibt aber kläglich.

Im zweiten Drittel kommt Waldkraiburg etwas besser ins Spiel, nutzt eine doppelte Überzahl – unter anderem hatte Martin Andrä nach einem harmlosen Check eine Spieldauer-Strafe kassiert – zum Anschlusstreffer. Daniel Hämmerle (28.) stochert den Puck über die Linie.

Danach leisten sich die Peitinger einige Nachlässigkeiten, lassen die Gäste, die einige gefährliche Chancen haben, zurück in die Partie kommen. Kurz vor der Pause schlägt der ECP aber zurück, erhöht auf 4:1. Florian Stauder hämmert einen Nachschuss völlig unbedrängt ins Tor (38.).

Das war’s dann aber vorerst mit den Höhepunkten. Im Schlussdrittel liefern sich die Teams ein enges Duell. Vom Klassenunterschied der ersten 20 Minuten ist nichts mehr zu sehen. Allerdings gibt es kaum noch gute Torchancen.

Eine der wenigen versenkt Kostourek kurz vor Schluss (57.) zum 5:1 (57.). Im Powerplay trifft Jonas Lautenbacher noch zum 6:1-Endstand (60.). Der ECP bringt die drei Punkte so letztlich souverän nach Hause, macht den Traumstart mit zwei Siegen am ersten Oberliga-Wochenende perfekt.