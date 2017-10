ECP: Dietz startet durch

Sonderlob für Peitinger Youngster

Nach dem knallharten Wochenende mit den Top-Duellen gegen Landshut und Rosenheim zieht ECP-Coach Sebastian Buchwieser eine zufriedene Bilanz. Ein Sonderlob gibt’s für Youngster Fabian Dietz.

Peiting – Eishockey macht Schule. Zumindest an der Mittelschule in Peißenberg. Dort gibt es seit diesem Jahr eine Eishockey-AG. Coach: Sebastian Buchwieser. Der Mittenwalder, der auch beim Oberligisten EC Peiting an der Bande steht, ist Lehrer an der dortigen Mittelschule – und seit kurzem eben auch noch Trainer der Schulmannschaft. Ziel der AG: Den Eishockey-Nachwuchs fördern. Talente aus der Region sind begehrt, aber durchaus rar. Nur wenige schaffen den Sprung in höherklassige Teams.

Einer, der es geschafft hat, ist Fabian Dietz. Der 18-Jährige Angreifer sorgt derzeit beim EC Peiting für Furore, überzeugte zuletzt mit bärenstarken Leistungen. In den ersten drei Saisonspielen gegen Miesbach (6:2), Waldkraiburg (6:1) und Landshut (6:2) erzielte der Angreifer jeweils einen Treffer, bereitete zudem ein Tor vor. Lediglich bei der Auswärtspleite in Rosenheim (0:4) ging er, wie auch alle anderen Peitinger, leer aus. „Es ist überragend, was Fabian bisher gezeigt hat“, sagt Buchwieser. „Er hat im Vergleich zum Vorjahr einen enormen Sprung nach vorne gemacht.“ Buchwieser warnt aber davor, zu hohe Erwartungen an den 18-Jährigen zu haben. „Er ist noch sehr jung, wird Formschwankungen haben“, sagt er. „Aber das ist ganz normal. Er hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial.“

Das Gleiche gelte für Manuel Bartsch. Der 20-Jährige, den Buchwieser zum Verteidiger umfunktioniert hat, konnte verletzungsbedingt aber erst ein Saisonspiel absolvieren. „Das ist schade für ihn“, sagt der Coach. „In der Vorbereitung hat er sehr gut gespielt.“

Einmal in Lob-Laune legt Buchwieser gleich noch nach: Tim Rohrbach, der mit 26 dem Kreis der Nachwuchs-Talente längst entwachsen ist, habe ihm bisher ebenfalls viel Freude bereitet. „Er ist defensiv sehr stark“, sagt der Trainer.

Das gilt allerdings für das komplette ECP-Team. In vier Spielen kassierten die Peitinger erst neun Gegentreffer, stellen damit hinter Spitzenreiter Rosenheim (2) die zweitbeste Abwehr der Oberliga Süd. „Unser Defensiv-Verhalten war bisher gut. Auch bei der Niederlage in Rosenheim haben wir es lange gut gemacht“, sagt Buchwieser. „Deshalb bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Leistung am Wochenende.“

Vor allem in Unterzahl sind die Peitinger derzeit bärenstark. Grund: Buchwieser lässt sein Team deutlich aggressiver spielen. Das gegnerische Team hat dadurch weniger Zeit, sich in Formation zu bringen, ihr Powerplay aufzuziehen. „Aber“, sagt Buchwieser, „es geht noch besser. Alles ist immer verbesserungswürdig.“