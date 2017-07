EM: Doppel-Gold und Weltrekord für Karsch

Rotter Sportschützin überragt

Mega-Erfolg für Monika Karsch. Die Rotter Sportschützin räumt bei den Europameisterschaften doppelt ab, holt zwei Goldmedaillen. Im Finale egalisiert sie zudem noch den Weltrekord – trotz „Flattermann“.

Rott – Diese Frau ist der Hammer: Monika Karsch hat bei den Europameisterschaften der Sportschützen in Baku die Goldmedaille gewonnen. Im Finale mit der Sportpistole egalisierte die Olympia-Zweite von Rio am Freitag mit 39 Punkten den Final-Weltrekord und verwies die Polin Klaudia Bres (33 Punkte) sowie Maria Grozdewa aus Bulgarien (29) auf die Plätze. „Ich bin sehr glücklich. Das harte Training hat sich gelohnt!“, schrieb die 34-jährige Rotterin direkt nach ihrem ersten großen Einzeltitel auf ihrer Facebook-Seite. 24 Stunden nach ihrem Erfolg legte die gebürtige Rotterin, die mittlerweile in Regensburg lebt, nochmal nach, schrieb: „Auch am Tag danach fühlt es sich immer noch so schön an – nur ein bisschen realer.“

Karsch hatte in Baku ein, wie sie selbst sagt, „saustarkes Finale“ geschossen. Auf dem Schießstand in Aserbaidschans Hauptstadt, der den Schützen alles abverlangte – es wehten starke und unregelmäßige Winde, die Scheiben waren sehr dunkel – hatte sie bereits eine Runde vor Schluss sechs Treffer Vorsprung. Der Titel war ihr nicht mehr zu nehmen. Doch die Rotterin wollte mehr. Sie wollte den Weltrekord. Vor der entscheidenden Runde kämpfte sie mit den Nerven, hatte einen „ziemlichen Flattermann“. Aber sie riss sich zusammen – und wurde belohnt. Mit drei weiteren Treffern egalisierte Karsch die alte Bestmarke, darf sich ab sofort Weltrekordlerin nennen.

Anschließend kullerten die Tränen. Karsch war überwältigt von ihrer eigenen Leistung, konnte es kaum fassen. „Ich bin einfach mega stolz“, sagt sie. „Als bei der Siegerehrung dann noch die deutsche Hymne gespielt wurde, hatte ich Gänsehaut.“

Karsch durfte sich bei der EM am Ende sogar über Doppel-Gold freuen. Denn mit Doreen Vennekamp (Ronneburg) und Michelle Skeries (Frankfurt/Oder), die den Endkampf der besten Acht verpasst hatten, holte sie auch den Titel im Teamwettbewerb. Das Trio verwies mit 1738 Ringen Bulgarien (1734) und Frankreich (1726) auf die Medaillenplätze. „Das hatten wir uns vorgenommen. Mit der Mannschaft habe ich noch nie Gold geholt. Deshalb freue ich mich sehr“, sagt sie.

Damit haben die deutschen Sportschützen bei der Europameisterschaft in Aserbaidschan bislang zweimal Gold, fünfmal Silber und dreimal Bronze gewonnen. Die Titelkämpfe enden am kommenden Freitag, 4. August. Für Karsch ist die EM aber bereits beendet. Sie geht in keiner weiteren Disziplin an den Start.

tf/dpa