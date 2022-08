Altenstadter Fallschirmspringer können mehr als nur zielgenau landen

Von: Paul Hopp

Zentimeterarbeit: Das Foto zeigt Robin Griesheimer bei der Landung im Zielspringen. Er schaffte in zehn Runden zweimal das Topergebnis „Null“. © Torsten Kunke

Die Fallschirmspringer aus Altenstadt können weit mehr als nur gut landen. Das bewiesen sie bei der WM in den klassischen Disziplinen. Vor allem die Jugend räumte ab.

Strakonice – Erst die Militär-WM, danach der Weltcup-Auftakt und nun die Weltmeisterschaften des Luftsport-Weltverbandes FAI – für die Fallschirmspringer der Bundeswehr-Sportfördergruppe Altenstadt reihte sich zuletzt Top-Wettkampf an Top-Wettkampf. Die Frauen und Männer zeigten sich dabei stets in starker Form.

Wie schon in Güssing und in Bled sammelten sie auch im tschechischen Strakonice einen Haufen Medaillen. Diesmal waren es vor allem die Juniorinnen und Junioren, die erfolgreich waren: Fünf Gold- sowie drei Silbermedaillen und eine Bronzeplakette standen zu Buche. Die Männer holten immerhin je zweimal Gold und Silber und zeigten so, „dass sie das Weltniveau mitbestimmen“, wie der Bundestrainer, Hauptfeldwebel Torsten Kunke, zufrieden feststellte.

Titelkämpfe mit knapp 180 Athleten

Sieben Tage lang kämpften in Strakonice (dt.: Stracknitz) in der Nähe des Bayerischen Waldes knapp 180 Frauen und Männer aus 27 Nationen um die Titel in den „klassischen Disziplinen“ – dem Stil- und Zielspringen. Sportler aus Russland, Weißrussland und China waren nicht am Start. Es waren die insgesamt 37. Weltmeisterschaften des Luftsportverbandes FAI (Fédération Aéronautique Internationale) und die elften Titelkämpfe für Juniorinnen/Junioren.

Anspruchsvolle Wetter-Bedingungen in Strakonice

Die Rahmenbedingungen waren laut Bundestrainer Torsten Kunke „hervorragend“. Das Wetter spielte mit, die Organisation klappte bestens. Die Verhältnisse rund um den Sprungplatz waren laut Kunke „wie erwartet äußerst anspruchsvoll“ durch ständig wechselnde Winde. Die hohen Temperaturen sorgten für eine Thermik, die vor allen den Zielspringern „alles abverlangten“, so Kunke. Es gab im Vergleich zu anderen Wettkämpfen relativ hohe Abweichungswerte vom Nullpunkt.

Zoe Stoll holt bei den Juniorinnen Edelmetall

Obergefreite Zoé Stoll reiste mit drei Medaillen (2 x Gold/1 x Silber) heim. Im Stilspringen war sie die einzige Athletin, die alle fünf Runden absolvierte. Am Ende hatte Stoll sogar einen Europarekord (55,51 Sekunden) aufgestellt. Im Zielspringen gewann Stoll mit persönlicher Bestleistung (41 Zentimeter Abweichung nach acht Runden) hinter der Österreicherin Sophie Grill (29) die Silbermedaille. In der Kombiwertung (Ziel/Stil) teilten sich beide Athletinnen den ersten Platz. Für die Kombination werden die zur Platzierung gehörenden Zahlen jedes Athleten in beiden Disziplinen addiert – der- bzw. diejenige mit der geringsten Punktzahl gewinnt.

Das deutsche Team in Strakonice: (von links) Hauptfeldwebel Elischa Weber, Unteroffizier Mathias Demmler, Hauptfeldwebel Stefan Wiesner, Stabsunteroffizier Robin Griesheimer, Obergefreite Zoé Stoll, Stabsunteroffizier Nils Kammer, Oberfeldwebel Tatjana Gustke, Hauptfeldwebel Kai Erthel, Gerda Klostermann-Mace, Hauptfeldwebel Christoph Zahler und der Bundestrainer, Hauptfeldwebel Torsten Kunke. © Kunke

Deutsche Junioren sammeln sechs Podestplätze

Von den neun Medaillen, die es zu gewinnen gab, sammelte das deutsche Duo sechs. Stabsunteroffizier Nils Kammer gewann im Zielspringen (mit 19 Zentimetern Abweichung), das Stilspringen (mit insgesamt 23,34 Sekunden) und damit auch die Kombiwertung. Unteroffizier Mathias Demmler holte im Zielspringen mit 22 Zentimetern Abweichung den Vizetitel, sicherte sich im Stilspringen Bronze (25,19) und war damit in der Kombiwertung Zweiter (5 Punkte). Kombi-Bronze ging an den Österreicher Michael Urban (6).

Tatjana Gustke bei den Frauen im Pech

Im Zielspringen verpasste Oberfeldwebel Tatjana Gustke als Vierte knapp die Medaillenränge, blieb damit aber in der Kombiwertung aussichtsreich im Rennen. Im Zielspringen hatte Gustke, zuletzt beim Weltcup in Slowenien beste Springerin, Pech: Bei ihrem siebten Sprung kassierte sie – in Führung liegend – den Maximalwert von 16 Zentimetern Abweichung und war damit aus dem Kampf um die Medaillen. Punktgleich mit der zweiten Deutschen, Gerda Klostermann-Mace, belegte Gustke den 13. Rang unter 48 Teilnehmerinnen. In der Kombiwertung wurde Gustke Sechste. Insgesamt starteten zwölf Frauen in beiden Disziplinen.

Die Besten in der Kombi bei den Junioren: (v.l.) Mathias Demmler (Bronze), Nils Kammer (Gold) und der Österreicher Michael Urban (Silber). © Kunke

Männer-Team in der Kombiwertung auf Platz zwei

Die Disziplin „Stilspringen“ (auch Figurenspringen genannt) bescherte den deutschen Männern in Strakonice zwei Medaillen. Hauptfeldwebel Elischa Weber (32,54) sicherte sich nach fünf Runden mit 0,19 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen, Stabsunteroffizier Robin Griesheimer, den WM-Titel. In die Endrunde der besten zehn hatten es noch zwei weitere Deutsche geschafft: Hauptfeldwebel Stefan Wiesner (34,44) wurde Sechster. Sein Abstand zum Bronzeplatz betrug 73 Hundertstel. Kai Erthel (36,67) wurde Zehnter unter insgesamt 31 Startern.

Im Zielspringen wurden nach acht Runden die Team-Medaillen vergeben. Dabei gingen die Deutschen nach einem dramatischen Finish diesmal leer aus – der vierte Platz stand zu Buche. In einem Stechen duellierten sich die punktgleichen Frankreich, Deutschland und Italien (alle 37) um Bronze. Das bessere Ende hatten die Franzosen mit vier Zentimetern Abweichung gegenüber den Deutschen (6) und den Italienern (8) für sich. Gold ging an Tschechien (33), Silber an die Schweiz (34).

Die Besten im Stilspringen der Männer: (v.l.) Robin Griesheimer (Silber), Elischa Weber (Gold) und der Franzose Jean Vignuales (Bronze). © Kunke

In der Einzelwertung schafften es Stabsunteroffizier Robin Griesheimer und Hauptfeldwebel Kai Erthel ins Halbfinale (der besten 30) und sogar in die Finalrunde (der besten zehn). Mit je einem Sportler aus Ungarn und Tschechien belegten sie mit 13 Zentimetern Abweichung den geteilten zehnten Rang.

Für Griesheimer bedeutete dies, dass er in der Kombinationswertung mit sieben Punkten Gold vor dem Tschechen Oldrich Sorf (8) und dem Franzosen Mathieu Guinde (9) gewann. Letzterer hatte sich im Zielspringen im Stechen gegen Mohamed Al Atas (Katar) den Titel gesichert. Das deutsche Team durfte in der Kombiwertung auch nochmals aufs Podest: Griesheimer, Erthel, Weber, Wiesner und Christoph Zahler belegten hinter Tschechien und vor Frankreich den Silberrang.