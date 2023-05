Tatjana Gustke schon in Topform, Stefan Wiesner in neuer Rolle

Fallschirm: Zielspringen in Thannhausen

Beim Deutschland-Cup in Thannhausen startete die Bundeswehr-Sportfördergruppe aus Altenstadt in die Saison. Die Ergebnisse im Zielspringen stimmen optimistisch.

Thannhausen – Nicht mehr lange, und für die Frauen und Männer der Bundeswehr-Sportfördergruppe aus Altenstadt beginnt die Zeit der wichtigen Wettkämpfe. In gut einer Woche steht der erste World-Cup im Fallschirm-Zielspringen auf dem Programm, dazu geht es ins kroatische Rijeka.

Top in Form präsentierte sich bislang auf alle Fälle Oberfeldwebel Tatjana Gustke. Bei den ersten beiden Wettkämpfen zum Deutschland-Cup erzielte der Oberfeldwebel im Einzel jeweils die Top-Resultate.

Hauptfeldwebel Stefan Wiesner in der Rolle des Trainers

Der zweite Wettbewerb der Cup-Serie fand im schwäbischen Thannhausen, gute 80 Kilometer von Altenstadt entfernt, statt. Dort traten die Athleten der Sportfördergruppe erstmals in diesem Jahr als Team an. Hauptfeldwebel Stefan Wiesner befand sich dabei in neuer Rolle – er gehörte dieses Mal nicht zu den Athleten, sondern fungierte als Trainer. Damit schloss er die A-Lizenz erfolgreich ab. Was die Resultate betraf, so können die Altenstadter Springer zuversichtlich den kommenden Aufgaben entgegen blicken.

Schade für die Veranstalter, den Mittelschwäbischen Luftsportverein und den FSC Bad Wiessee, war der Umstand, dass das Wetter nicht mitspielte. Tiefhängende Wolken ließen nur vier von acht geplanten Runden zu. Beim Fluggerät waren die Organisatoren zum Improvisieren gezwungen, nachdem zwei vorgesehene Maschinen nicht zur Verfügung standen.

Tatjana Gustke schafft ein Top-Ergebnis

Nicht aus der Ruhe bringen ließ sich Oberfeldwebel Gustke, die mit einer Abweichung von nur vier Zentimetern (1/0/2/1) die Frauenwertung doch recht deutlich gewann. Die Zweitplatzierte, Christina Franz (Schweiz), hatte acht Zentimeter Abweichung auf dem Konto. Für Gustke war es schon die zweite Top-Platzierung des Jahres. Beim Start zum Deutschland-Cup, im niedersächsischen Varrelbusch, war sie als einzige Athletin der Sportfördergruppe angetreten und hatte mit einem Resultat von acht Zentimetern nach sieben Runden das beste Resultat aller 24 Teilnehmer aus fünf Nationen erzielt.

+ Jeweils auf dem Podest landeten Samuel Wallrath (li.) als Zweiter und Elias Kammer (re.) als Dritter in der Juniorenwertung. Den Sieg holte sich der Schweizer Lukas Zwicker. © Sportfördergruppe BW Altenstadt

In Thannhausen lag Gustke am Ende mit einem Mann gleichauf: Marcel Schuster aus der Schweizer Militärsport-Mannschaft kam ebenfalls auf vier Zentimeter (1/1/2/0) und gewann damit die Männer-Wertung. Platz zwei ging an Sascha Lasotta vom deutschen „Paratec Factory“-Team mit sechs Zentimetern (1/2/2/1). Lasotta gehörte früher auch der Sportfördergruppe an. Bester männlicher Sportler der Altenstadter war in Thannhausen Samuel Wallrath: Der Stabsunteroffizier kam auf neun Zentimeter (3/2/2/2) – damit belegte er mit vier weiteren Springern den geteilten fünften Platz.

Podestplätze in der Juniorenwertung für Altenstadt

In der Juniorenwertung wurde Wallrath Zweiter hinter dem Schweizer Lukas Zwicker (7). Aus der Bundeswehr-Sportfördergruppe nahmen die Stabsunteroffiziere Elias Kammer (9) und Aaron Dulisch (12) bei den Junioren die Ränge drei und vier ein. Die Hauptgefreite Zoe Stoll (22) landete auf dem fünften Rang.

In der Master-Klasse, also bei den Athleten über 50 Jahren, belegte der Schongauer Gerhard Wagner – in der Szene als „Conan“ bekannt – mit 13 Zentimetern Abweichung den sechsten Platz unter 24 Klassierten. Wagner springt , wie einige ehemalige Altenstadter auch, fürs „Paratec Factory“-Team.

In der Mannschaftswertung belegte die Sportfördergruppe in der Besetzung Dulisch, Wallrath, Kammer, Stoll und Gustke mit einem Ergebnis von 35 Zentimetern den zweiten Platz hinter der ersten Mannschaft Schweizer Militärsprotler (33). Rang drei ging ans Schweizer Team „Paradodendro“ (39). Das „Paratec Factory“-Quintett (52) kam auf den siebten Rang unter zehn Mannschaften. Die Veranstalter zeigten sich mit der Beteiligung zufrieden: „Ein für die derzeitige Situation gut besuchter Ziel-Wettbewerb“, so lautete das Fazit.