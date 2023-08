Altenstadter Springer im Weltcup: Erst ein Dämpfer, dann reichlich Medaillen

Von: Paul Hopp

Teilen

Anflug des Siegers: Stefan Wiesner gewann beim Weltcup in Belluno die Einzelwertung der Männer. © Sportfördergruppe Bundeswehr Altenstadt

Die Weltcup-Premiere in Klatovy lief für die Fallschirmspringer der Sportfördergruppe nicht vollends nach Wunsch. Dafür gab es in Belluno zahlreiche Einzelmedaillen.

Altenstadt – Erst ein Springen an einem neuen Ort (im tschechischen Klatovy), danach ein echter Klassiker (im italienischen Belluno): Die Fallschirmspringer aus der Region waren zuletzt bei zwei Veranstaltungen der „Skydive World Cup Series“ in Aktion. Die Gesamt-Bilanz fiel gemischt aus.

Skydive-Worldcup-Premiere in Klatovy

Es war eine echte Premiere: Erstmals ging im tschechischen Klatovy (deutsch Klattau), südlich von Pilsen gelegen, ein Weltcup der Fallschirmspringer über die Bühne. Der Wettkampf dort ist quasi ein Ersatz für den Standort Herzogsägmühle; dort gibt es aktuell keine derartigen Events mehr.

Gerhard „Conan“ Wagner als Chief Judge im Einsatz

Der Veranstalter seinerzeit in Peiting, Gerhard „Conan“ Wagner, war in Klatovy in leitender Position als „Chief Judge“ im Einsatz. Zum Springen kam der Routinier deshalb nicht, aber die Kameraden vom „Paratec Factory“-Team machten auch ohne Wagner ihre Sache gut. Gerd Brandecker, Thomas Schneider, Jürgen Barth sowie Oliver Hotopp und der Schongauer Jörg Gramberg belegten den 21. Rang unter 34 Mannschaften.

Für Deutschland in Tschechien am Start: (v.l.) Hauptfeldwebel Christoph Zahler, Wolfgang Lehner (Trainer) und Kai Erthel sowie Feldwebel Robin Griesheimer, Stabsfeldwebel Stefan Wiesner, Oberfeldwebel Tatjana Gustke und Hauptfeldwebel Christian Kautzmann. © Sportfördergruppe Bundeswehr Altenstadt

Aufgrund schwieriger Windverhältnisse konnten nur fünf von acht Runden durchgezogen werden. Der Wind machte auch der Sportfördergruppe zu schaffen. So musste Hauptfeldwebel Christian Kautzmann gleich zum Auftakt die „Höchststrafe“ von 16 Zentimetern hinnehmen. In der Folge kämpfte sich die erste Garnitur aber nach vorn und beendete den Wettkampf auf dem sechsten Platz.

Team der Sportfördergruppe auf Platz sechs

Neben Kautzmann gehörten Stabsfeldwebel Stefan Wiesner, die Hauptfeldwebel Christoph Zahler und Kai Erthel sowie Feldwebel Robin Griesheimer zum Team. Ungünstiges Wetter im Vorfeld hatte den Altenstadtern in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Weltcup Schwierigkeiten bereitet. Man sah sich „nicht in der üblichen Leistungsverfassung“.

Bester Einzel-Akteur aus der Bundeswehr-Truppe war Erthel, der mit fünf Zentimetern Abweichung mit drei anderen Springern den siebten Platz einnahm. Bei den Frauen zeigte Oberfeldwebel Tatjana Gustke einen „soliden Wettkampf“, wie es in einer Mitteilung heißt. Zehn Zentimeter Abweichung bescherten ihr den sechsten Rang unter 30 Frauen. Die Juniorinnen und Junioren aus der Sportfördergruppe waren parallel bei einem CISM-Regionalturnier in Spanien am Start.

Sportfördergruppe in Belluno in den Einzelwertungen stark

Seit mehr als 30 Jahren werden in Belluno, am Südrand der Dolomiten gelegen, schon internationale Wettkämpfe im Zielspringen abgehalten. Heuer waren knapp 50 Mannschaften aus Europa, Nordamerika und dem Mittleren Osten am Start. Die Konkurrenz war also groß für die in Altenstadt beheimatete Sportfördergruppe der Bundeswehr. Am Ende schrammte die erste Garnitur knapp, aufgrund einer Differenz von einem Zentimeter, am Podest vorbei.

Das Podest bei den Männern mit Sieger Stefan Wiesner (Mi.). © Sportfördergruppe Bundeswehr Altenstadt

Das Quintett mit Stabsfeldwebel Stefan Wiesner, den Hauptfeldwebeln Elischa Weber, Christian Kautzmann und Kai Erthel sowie Feldwebel Robin Griesheimer belegte mit einer Abweichung von 57 Zentimetern nach acht Runden den vierten Rang. Den Bronzeplatz hatte sich das italienische Militär-Team (56) gesichert; die Mannschaft Frankreich I (58) saß als Fünfter den Altenstadtern dicht im Nacken.

(Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.)

In den Einzelwertungen sammelten die Bundeswehr-Athleten hingegen fleißig Edelmetall. Routinier Wiesner glänzte mit einer Abweichung von nur zwei Zentimetern und gewann bei den Männern vor dem Franzosen Thomas Jeannerot (3) und dem Italiener Giuseppe Tresoldi (3). Der Absprung erfolgte jeweils aus 1000 Metern Höhe aus einem Helikopter.

Die Sieger bei den Junioren in Belluno mit Mathias Demmler (Mi.) und Elias Kammer (li.). © Sportfördergruppe Bundeswehr Altenstadt

Bei den Junioren gelang ein Doppelsieg: Stabsunteroffizier Mathias Demmler (8) holte Gold, Stabsunteroffizier Elias Kammer (13) gewann Silber. Nur ganz knapp verpasste Hauptgefreite Zoé Stoll als Vierte eine Medaille: Sie hatte – wie zwei weitere Springer – 14 Zentimeter Abweichung auf dem Konto.

Doppelsieg bei den Junioren für Sportfördergruppe

Da der Österreicher Michael Urban jedoch eine Nullerwertung mehr hatte als Stoll und Lukas Zwicker (Schweiz), wurde er als Dritter gewertet. Die beiden Obergefreiten Shiva Welsch (114 Zentimeter/17. Platz)und Magnus Ostler (47 Zentimeter/13. Platz) absolvierten jeweils ihren ersten Weltcup. Hauptfeldwebel Christoph Zahler erlebte auch ein Debüt – und zwar als Trainer. Ihm zur Seite stand der diesbezüglich erfahrene Hauptfeldwebel Wolfgang Lehner.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

In Belluno war auch das „Paratec Factory“-Team am Start, das aus ehemaligen Mitgliedern der Sportfördergruppe besteht. Für Thomas Schneider, Gerd Brandecker, Raphael Lautenbacher (Altenstadt), Jürgen Barth (Peiting) und Gerhard Wagner (Schongau) ergaben 128 Zentimeter den 22. Platz. In der Einzelwertung der Master (über 50 Jahre) belegte Wagner als bester Paratec-Springer mit zwölf Zentimetern (zwei Nuller) den 15. Rang unter 103 Klassierten.