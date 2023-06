Schwierige Windverhältnisse für Routinier Wagner kein Problem — Wiesner und Gustke mit Top-Auftritten

Von: Paul Hopp

Fürs „Paratec Factory Team“ gab’s gleich zwei Pokale: (v.l.) Jörg Gramberg (Schongau), Nils Kammer (Saarlouis), Gerhard Wagner (Schongau), Gerd Brandecker (Grünwald) und Jürgen Barth (Peiting) freuten sich über einen erfolgreichen Auftritt. © privat

Beim ersten Worldcup im Zielspringen in Rijeka holten die hiesigen Athleten Podestplätze. Routinier Gerhard Wagner glänzte gar als zweitbester Deutscher.

Rijeka – Beim ersten Worldcup der Saison im Zielspringen haben die hiesigen Fallschirm-Athleten gleich mehrere Top-Ergebnisse geholt. Dabei präsentierten sich nicht nur die aktuellen Mitglieder der Bundeswehr-Sportfördergruppe in starker Form, sondern auch einige Ehemalige, die nun für ein Werksteam antreten.

Die Bedingungen über dem Flugplatz Grobnik in der Nähe der kroatischen Stadt Rijeka waren absolut herausfordernd. Die „Bora“, der lokale Wind, sorgte für Böen und sogenannte thermische Ablösungen. Letztlich konnten nur vier von acht geplanten Runden absolviert werden.

Die Wettkämpfe firmieren seit heuer als „Skydive World Cup Series“ (SWCS). Bislang fanden alle Springen ausschließlich in Europa statt. Als Austragungsort kommt nun Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) hinzu – im November steigt dort der Saisonabschluss.

„Paratec Factory Team“ überzeugt mit dem 13. Platz

Es ist nicht nur die jahrzehntelange Erfahrung, die Gerhard „Conan“ Wagner zugute kommt. Sind die Bedingungen grenzwertig, „dann bin ich nicht sehr anfällig für Angstgedanken“, sagt der Schongauer. Wagner weiß, was er kann – und setzt es dann auch um. In Kroatien hatte er ausreichend Gelegenheit, seine Nervenstärke zu beweisen. Die Windverhältnisse waren dem Schongauer zufolge „sehr turbulent, manchmal fast unberechenbar“. Ihn selbst packte der Wind bei einer Landung so, dass ihm die Wettkampfleitung anschließend einen Wiederholungssprung erlaubte. Nach vier Runden hatte er eine Abweichung von lediglich vier Zentimetern (2/1/1/0) zu Buche stehen.

Landung auf dem Messpunkt: Das Foto zeigt Gerhard Wagner vom „Paratec Factory Team“. Nach vier Runden hatte er nur vier Zentimeter Abweichung. © Privat

Damit belegte Wagner in der offenen Wertung den siebten Platz unter 122 Teilnehmern aus 17 Nationen. Es „freut mich natürlich ganz besonders, bei diesen schwierigen Bedingungen unter all den Profis so weit vorne platziert zu sein“, so der Routinier. Mit seinem Resultat hat er sogar eine Norm geschafft, um für die WM nominiert zu werden. „Aber da hege ich keine Ambitionen. Da sollen die Jungen hin.“ In der Master-Klasse der Ü50-Athleten nahm Wagner, punktgleich mit dem Italiener Giuseppe Tresoldi, den zweiten Platz ein. Von den deutschen Startern im Gesamtfeld war nur Stabsfeldwebel Stefan Wiesner aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr besser: Der mehrfache Weltmeister wurde mit zwei Zentimetern Abweichung Dritter.

Nils kammer in Juniorenwertung auf Rang zwei

Innerhalb des „Paratec Factory Teams“ war Wagner der Beste. Der Mannschaft gehören weitere ehemalige Springer aus der Sportfördergruppe an. Dazu zählt Nils Kammer, der mit acht Zentimetern Abweichung (1/5/1/1) ebenfalls ein starkes Ergebnis erreichte. In der Juniorenwertung belegte er den zweiten Platz hinter dem punktgleichen Tschechen Oldrich Zbiral. Dieser hatte durch eine Nullerwertung die Nase vorn.

In der Mannschaftswertung belegten die „Paratec“-Springer den beachtlichen 13. Platz unter 28 Teams. „Das war relativ gut. Wir sind zufrieden“, so Wagner. Neben ihm und Kammer gehörten noch Jörg Gramberg (7/28. Platz), Jürgen Barth (18/90. Platz) und Gerd Brandecker (34/116. Platz), der auch als Sponsor des Teams fungiert.

In knapp zwei Wochen geht es für die Mannschaft nach Blokhus (Dänemark) zu einem internationalen Wettkampf, bei dem die Landung in Strandnähe erfolgt. Im Worldcup wird Gerhard Wagner fürs Erste nicht mehr als Athlet, sondern als Schiedsrichter im Einsatz sein. In Bled (Slowenien) hat er eine Funktionärsrolle inne, beim Springen in Klatovy (deutsch: Klattau) ist er gar Chef-Schiedsrichter. Der Weltcup in Tschechien ist der Nachfolger für den Wettbewerb, den Wagner bis vor einigen Jahren in Herzogsägmühle organisierte.

Sportfördergruppe holt zwei Goldpokale

Zweimal Gold und zweimal Bronze, so lautete die Bilanz der Sportfördergruppe der Bundeswehr aus Altenstadt in Rijeka. Der Trainer zeigte sich damit überaus zufrieden: „Das bisherige Training und der Einsatz der Sportler und Sportlerinnen zahlte sich mit hervorragenden Leistungen aus“, wird Hauptfeldwebel Elischa Weber in einer Mitteilung zitiert. Die schwierigen Windverhältnisse und daraus resultierend lange Wartephasen bedeuteten eine besondere Herausforderung. Die Bundeswehr-Springer lösten die Aufgabe zumeist sehr gut.

Gleichauf: Stabsfeldwebel Stefan Wiesner (re.) hatte, wie Roman Karun (Mi.) und Peter Balta, als Gesamtdritter nur zwei Zentimeter Abweichung. Sportfördergruppe BW © Sportfördergruppe Bundeswehr

In der Teamwertung holte die erste Mannschaft mit Stabsfeldwebel Stefan Wiesner, den Hauptfeldwebeln Kai Erthel und Christian Kautzmann sowie den Feldwebeln Tatjana Gustke und Robin Griesheimer den Sieg. Mit einer Abweichung von 26 Zentimetern lag das Quintett doch recht deutlich vorn. Die weiteren Podestplätze gingen an die tschechischen Militär-Mannschaften II (32) und I (35.). Insgesamt waren 28 Teams klassiert.

Stefan Wiesner mit nur zwei Zentimetern Abweichung

In den Einzelwertungen räumten die Altenstadter weitere Pokale ab. So glänzte bei den Männern Wiesner als Gesamtdritter. Nach vier Runden hatte er nur zwei Zentimeter Abweichung (1/1/0/0) auf dem Konto. Auf dasselbe Resultat kamen die Slowenen Roman Karun und Peter Balta; beide hatten allerdings je eine Nullerwertung mehr als Wiesner erreicht. Zweitbester aus der Sportfördergruppe war Robin Griesheimer (5), der, mit sechs anderen Athleten, auf dem zehnten Platz landete.

Ihre Serie an starken Vorstellungen setzte Tatjana Gustke fort. Nach zwei Siegen im Deutschland-Cup war sie nun auch im Worldcup beste Frau. Mit einer Abweichung von nur fünf Zentimetern (1/4/0/0) ließ sie die Österreicherin Julia Schosser (7) vom HSV Red Bull Salzburg und die Schweizerin Mirjam Lutz (9) hinter sich. In der Juniorenwertung sicherte sich Stabsunteroffizier Mathias Demmler (9) den Bronzepokal.

Hoch die Pokale: Feldwebel Tatjana Gustke (Mi.) gewann – mit fünf Zentimetern Abweichung – vor Julia Schosser (l.) und Mirjam Lutz. Sportfördergruppe Bundeswehr © Sportfördergruppe Bundeswehr

Die Ergebnisse in Rijeka

Mannschaftswertung: 1. Sportfördergruppe Bundeswehr I (Robin Griesheimer, Christian Kautzmann, Kai Erthel, Stefan Wiesner, Tatjana Gustke) 26, 2. Czech Military Team II 32, 3. Czech Military Team I 35, ... 13. Paratec Factory Team (Gerd Brandecker, Nils Kammer, Jörg Gramberg, Jürgen Barth, Gerhard Wagner) 71, 21. Sportfördergruppe Bundeswehr II (Aaron Dulisch, Samuel Wallrath, Elias Kammer, Zoe Stoll, Mathias Demmler) 93.

Frauen: 1. Tatjana Gustke (GER/BW-Sportfördergruppe) 5 Zentimeter, 2. Julia Schosser (AUT) 7, 3. Mirjam Lutz (SUI) 9, ... 14. Zoe Stoll (GER/BW-Sportfördergruppe) 32.

Junioren: 1. Oldrich Zbiral (CZE) 8, 2. Nils Kammer (GER/Paratec Factory) 8, 3. Mathias Demmler (GER/BW-Sportfördergruppe) 9, ... 6. Samuel Wallrath (GER/BW-Sportfördergruppe) 12, 7. Elias Kammer (GER/BW-Sportfördergruppe) 13, 11. Aaron Dulisch (GER/BW-Sportfördergruppe) 27, 12. Zoe Stoll (GER/BW-Sportfördergruppe) 32.

Sieger im Team-Wettbewerb: Die Sportfördergruppe der Bundeswehr war in Rijeka allen anderen voraus. Die Plätze zwei und drei gingen an tschechische Militär-Teams. © Sportfördergruppe Bundeswehr

Männer: 1. Roman Karun (SLO) 2, 2. Peter Balta (SLO) 2, 3. Stefan Wiesner (GER/BW-Sportfördergruppe) 2, ... 7. Gerhard Wagner (GER/Paratec Factory) 4, 10. Robin Griesheimer (GER/BW-Sportfördergruppe) 5, 28. Marco Pflüger (GER) 7, 28. Jörg Gramberg (GER/Paratec Factory) 7, 28. Christian Kautzmann (GER/BW-Sportfördergruppe) 7, 28. Kai Erthel (GER/BW-Sportfördergruppe) 7, 41. Nils Kammer (GER/Paratec Factory) 8, 52. Mathias Demmler (GER/BW-Sportfördergruppe) 9, 64. Samuel Wallrath (GER/BW-Sportfördergruppe) 12, 64. Reinhold Haibel (GER) 12, 73. Elias Kammer (GER/BW-Sportfördergruppe) 13, 90. Jürgen Barth (GER/Paratec Factory) 18, 107. Aaron Dulisch (GER/BW-Sportfördergruppe) 27, 116. Gerd Brandecker (GER/Paratec Factory) 34.

Master-Wertung: 1. Roman Karun (SLO) 2, 2. Gerhard Wagner (GER/Paratec Factory) 4, 3. Giuseppe Tresoldi (ITA) 4, ... 12. Marco Pflüger (GER) 7, 12. Jörg Gramberg (GER/Paratec Factory) 7, 28. Reinhold Haibel (GER) 12, 42. Jürgen Barth (GER/Paratec Factory) 18, 55. Gerd Brandecker (GER/Paratec Factory) 34.