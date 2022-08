Drei Podestplätze und ein besonderer Sieg

Von: Paul Hopp

Im Anflug auf den Nullpunkt befindet sich auf diesem Foto Samuel Wallrath. © Sportfördergruppe Altenstadt

Die Fallschirmspringer der Sportfördergruppe waren beim Weltcup im italienischen Belluno erfolgreich. Ein Youngster feierte seinen ersten Weltcup-Sieg.

Belluno – Es liegt wohl am regelmäßigen Wettkampf-Termin im August, dass für die Fallschirmspringer der Bundeswehr-Sportfördergruppe Altenstadt das „typische Belluno-Wetter“, wie es Obergefreite Zoe Stoll formuliert, aus einem Mix aus Sonnenschein und Gewitter besteht.

Der italienische Ort am südlichen Ausläufer der Dolomiten gehört zu den Dauerbrennern im Weltcup-Kalender. Auf der Homepage der Veranstalter sind Ergebnislisten seit 2002 hinterlegt – und damals fand schon die 13. Auflage der „Belluno Trophy“ statt. Selbst in den Corona-Jahren 2020 und 2021 gingen in Belluno Wettkämpfe über die Bühne.

Die Frauen und Männer aus Altenstadt erzielten am Alpen-Südrand stets gute Resultate. Nicht anders war es in diesem Jahr. Mit einer Gold- sowie einer Silbermedaille sowie zwei Bronzeplaketten reiste die Truppe heim. Hauptfeldwebel Elischa Weber, der die Sportfördergruppe vor Ort betreute und trainierte, war laut einer Mitteilung mit dem Ergebnis „sehr zufrieden“. Er freute sich – mit Blick auf die komplette Weltcup-Saison und die Gesamtwertung – über die „anhaltend gute Leistung“ der Frauen und Männer.

Nur einer war besser: Stefan Wiesner (links) belegte mit einer Abweichung von fünf Zentimetern den zweiten Gesamtplatz bei den Männern. Es gewann Ehab Mahmoud (USA/2.v.l.) © SpoFÖrdGrPBw Altenstadt

Der Wettkampf selbst musste am ersten Tag nach zwei Runden wegen eines Unwetters vorzeitig beendet werden. Tags darauf war es schön, die Bedingungen waren durch plötzlich aufkommende Winde und Ablösungen aber nicht einfach. Als Ablösung bezeichnet man die in Bodennähe nachströmende Luft, wenn sich eine Warmluftblase gebildet hat und nach oben steigt.

Altenstadter Mannschaft sichert sich Bronzeplatz

In der Mannschaftswertung kämpfte sich die erste Mannschaft mit guten Resultaten in der drittletzten und vorletzten Runde nach vorn. Im finalen Duell mit dem ungarischen Militär-Team behielten die Hauptfeldwebel Christoph Zahler, Kai Erthel und Stefan Wiesner sowie Stabsunteroffizier Robin Griesheimer und Unteroffizier Elias Kammer einen knappen Vorsprung von zwei Zentimetern und sicherten sich so den dritten Platz. Nach acht Runden hatten die Altenstadter 70 Zentimeter Abweichung auf dem Konto. Es gewann die italienische „Scuola Nazionale“ (53) vor der ersten tschechischen Militär-Mannschaft (63). Die zweite Garnitur der Sportfördergruppe (Unteroffizier Aaron Dulisch, Obergefreiter Samuel Wallrath, Hauptfeldwebel Christian Kautzmann, Unteroffizier Mathias Demmler, Oberfeldwebel Tatjana Gustke) belegte den achten Rang unter 41 Teams.

Premiere: Mathias Demmler (Mi.) feierte seinen ersten Weltcup-sieg. Teamkollege Elias Kammer (re.) sprang erstmals für die erste Garnitur. © Sportfördergruppe Bundeswehr

In der Einzelwertung der Männer war es Wiesner, der fürs beste deutsche Ergebnis sorgte. Mit fünf Zentimetern Abweichung nach acht Runden gewann er den Silberpokal. Besser als der Hauptfeldwebel war nur der US-Amerikaner Ehab Mahmoud (PD Factory Team), der lediglich drei Zentimeter (sechs Nuller) auf dem Konto hatte. Sein Comeback nach langer Verletzungspause gab Kautzmann. Mit 21 Zentimetern (ein Nuller) landete er auf dem 58. Rang und damit im Mittelfeld.

Über seinen ersten Weltcupsieg freute sich Junioren-Springer Demmler. Mit acht Zentimetern Abweichung (drei Nuller) war an ihm kein Vorbeikommen. Teamkollege Kammer, der erstmals im Weltcup in der ersten Mannschaft startete, schaffte es als Dritter (14) ebenfalls aufs Podest der Junioren. Seinen bis dato besten Wettkampf hatte Dulisch abgeliefert: 20 Zentimeter Abweichung bescherten ihm den vierten Platz bei den Junioren und eine Norm.

Nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte war Gustke an den Start gegangen. Grund dafür war ein Fahrradunfall. Sie lieferte trotzdem als Vierte (16) eine solide Leistung ab. Gabriela Balascau (Rumänien) und Michaela Myharova (Tschechien) hatten als Zweite und Dritte die gleiche Abweichung, allerdings die größere Anzahl an Nullern. Für die Weltcup-Gesamtwertung holte Gustke dennoch 80 von 100 möglichen Punkten. Für Obergefreite Zoe Stoll ging es darum, Erfahrung zu sammeln. Unter 40 Frauen belegte sie den 32. Rang (52). In der Teamwertung trat sie für die italienische Frauen-Militär-Mannschaft an – Platz 27 sprang heraus.

Mehr als die Hälfte aller 163 männlichen Teilnehmer gehörte bei diesem Weltcup der Master-Klasse an. Bei den Athleten über 50 Jahren zeigte der Schongauer Gerhard Wagner, dass er immer noch sehr zielgenau landen kann. Mit 14 Zentimetern Abweichung (ein Nuller) wurde er an der zwölften Stelle notiert. Im „Paratec Factory Team“ war er der mit Abstand beste Springer. Das deutsche Quintett beendete den Weltcup auf dem 19. Rang.