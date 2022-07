Zielgenau gelandet: Tatjana Gustke ist beim Weltcup in Bled das Maß aller Dinge

Von: Paul Hopp

Sieg mit Top-Ergebnis: Oberfeldwebel Tatjana Gustke (Mi.) erreichte beim Weltcup in Bled das beste Resultat aller Teilnehmer - weiblich wie männlich. © Sportfördergruppe Bundeswehr Altenstadt

Die Bundeswehr-Sportfördergruppe Altenstadt war beim Weltcup in Bled mit fünf Podestplätzen erfolgreich. Dem ganzen setzte der Auftritt von Tatjana Gustke noch die Krone auf.

Bled – Bei der Militär-WM im Fallschirmspringen hatten die Frauen und Männer der Sportfördergruppe Altenstadt unlängst in Güssing (Österreich) groß aufgetrumpft und insgesamt 17 Medaillen geholt. Nur zwei Wochen später stand für die Sportler ein eher gewöhnlicher Wettkampf auf dem Programm: der Weltcup im slowenischen Bled. Für die Altenstadter war das aber kein Grund, lockerer an die Sache heranzugehen – im Gegenteil. Fünf Medaillen, darunter dreimal Einzel-Gold, standen am Ende zu Buche.

Die Bedingungen rund um den Flugplatz Lesce hatten es in sich. Aufgrund von schlechtem Wetter fielen die Trainingssprünge aus. Immerhin konnten tags darauf gleich in der Früh die Wettbewerbe im Zielspringen beginnen. Allerdings herrschten – für Bled eher untypische – wechselnde Winde. Die „verlangten Spontanität und Feingefühl von jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin“, berichtete Oberstabsgefreite Zoé Stoll. Bis zum Schluss blieb es dadurch in allen Konkurrenzen spannend. Die thermischen Verhältnisse sorgten dafür, dass jeder Fehler sofort bestraft wurde.

Altenstadter Mannschaft sichert sich Bronze

Im Mannschaftswettbewerb bewies vor allem die erste Garnitur der Sportfördergruppe Kampfgeist. Stück für Stück arbeitete sie sich im Tableau nach vorn, mit dem letzten Sprung sicherte sie sich den dritten Rang unter 38 Teams aus 15 Nationen. Die Hauptfeldwebel Christoph Zahler, Kai Erthel, und Stefan Wiesner sowie die Stabsunteroffiziere Robin Griesheimer und Nils Kammer kamen zusammen nach Abschluss von acht Runden auf eine Abweichung von 68 Zentimetern.

Aufs zweitplatzierte tschechische Militär-Team betrug der Rückstand vier Zentimeter. Den Sieg holte sich das Team „Slovenska Vojksa“ mit 58 Zentimetern. Einen beachtlichen achten Rang erreichte die zweite Altenstadter Mannschaft mit Oberfeldwebel Tatjana Gustke sowie den Unteroffizieren Aaron Dulisch, Elias Kammer, Mathias Demmler und Samuel Wallrath. Die Equipe kam auf 99 Zentimeter.

Erfolgreiche Springer aus Altenstadt: (hinten v.l.) Robin Griesheimer, Nils Kammer, Zoé Stoll, Aaron Dulisch, Christoph Zahler, Samuel Wallrath, (vorn v.l.) Elias Kammer, Mathias Demmler, Stefan Wiesner, Kai Erthel und Tatjana Gustke sorgten in Bled für zahlreiche Podestplätze. Hauptfeldwebel Wolfgang Lehner (vo., rechts) war als Trainer in Aktion und freute sich über den gelungenen Auftakt in die Weltcup-Serie. © Sportfördergruppe Altenstadt

Was die Einzelwertungen betraf, so war in Bled Tatjana Gustke das absolute Maß der Dinge. Mit nur vier Zentimetern Abweichung (vier Nuller) gewann sie die Frauen-Wertung. Ihr Vorsprung auf die Zweite, Maja Sajovic (Slowenien), betrug drei Zentimeter. Dritte wurde die US-Amerikanerin Cheryl Stearns (elf Zentimeter Abweichung), die Teamsprecherin Stoll als „Fallschirmlegende“ bezeichnet. Die 68-Jährige hat schon weit über 21 000 Sprünge absolviert. Mit ihrem Resultat übertraf Gustke in Bled auch die besten Männer. Ihr Erfolg kommt beileibe nicht von ungefähr: 2019 und 2021 hatte die 27-Jährige, die aus Ostfriesland stammt, die Weltcup-Gesamtwertung bei den Frauen gewonnen.

Stefan Wiesner liefert sich mit Slowenen packendes Duell

In der Männer-Klasse lieferte sich Stefan Wiesner mit dem einheimischen Favoriten Roman Karun ein packendes Duell, das zum Schluss geradezu dramatisch Ausmaße annahm: In der vorletzten Runde wurden für Karun zwei Zentimeter notiert, Wiesner sprang eine Null. In der letzten Runde musste Wiesner einen Zentimeter Abweichung hinnehmen, Karun schaffte eine Null. Am Ende hatten beide fünf Zentimeter Abweichung zu Buche stehen – sie teilten sich damit den ersten Platz. Zum zweitbesten Altenstadter bei den Männern tat sich Robin Griesheimer hervor, der mit sieben Zentimetern Abweichung einen mit dem tschechen Petr Chadek geteilten fünften Rang belegte.

Ein in zweifacher Hinsicht besonderes Ergebnis ergab sich in der Juniorenklasse. Dort feierte Unteroffizier Elias Kammer (zehn Zentimeter) den ersten Weltcup-Sieg überhaupt in seiner Karriere. Neben ihm stand sein älterer Bruder, Stabsunteroffizier Nils Kammer, auf dem Podest. Mit vier Zentimetern mehr auf dem Konto wurde er Zweiter.