Ein Tor fehlt zum Finale

Frauenfussballturnier in Peiting

Peiting - Die Peitinger Fußballerinnen verpassen bei ihrem Heimturnier ganz knapp das Podium, landen wieder auf Rang vier. Erster werden die Dauersiegerinnen.

Viel Betrieb herrschte am vergangenen Wochenende in der Peitinger Dreifachhalle bei der 37. Auflage des internationalen Hallenturniers der Fußballerinnen des TSV Peiting. Die erste Mannschaft der Gastgeberinnen, die gleich mit drei Teams vertreten waren, mischte im 16er-Feld wie schon im Vorjahr ordentlich mit. Peiting Rot, wie die erste Garnitur hieß, verpasste den Finaleinzug nur um ein Tor und belegte nach der 0:3-Niederlage im kleinen Finale gegen den SC Pöcking-Possenhofen wie schon im Vorjahr den vierten Platz. Den Turniersieg holte sich Titelverteidiger „Skyblue Neu Isenburg“, die sich im vereinsinternen Endspiel gegen „Razorgreen“ Neu Isenburg mit 4:1 durchsetzten.

„Die spielen schon keinen schlechten Fußball“, lobte FA-Frauentrainer Claudio Bayer das Team aus Hessen, das schon mehrfach in Peiting gewann und deshalb auch den Wanderpokal, den Peitings zweiter Bürgermeister Franz Seidel überreichte, behalten durfte.

Die Siegerehrung nach dem zweitägigen Turnier fand mit etwas Verspätung statt, weil ausgerechnet das Spiel um Platz drei der Gastgeberinnen gegen Pöcking für längere Zeit wegen einer Verletzung unterbrochen werden musste. Eine Pöckinger Spielerin stürzte unglücklich über die FA-Torhüterin und schlug dabei mit dem Kopf auf dem Boden auf. Sie zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu. „Inzwischen geht es ihr aber wieder ganz gut“, berichtete Turnierleiterin Theda Smith Eberle über den einzig unerfreulichen Aspekt des ansonsten reibungslos verlaufenen Traditionsturniers. „Das Niveau der Mannschaften wird auch immer besser“, so FA-Coach Bayer.

Wobei am Vormittag des zweiten Turniertags davon nicht ganz so viel zu sehen war, da den Mannschaften noch die Nachwehen der langen „Players-Night“ im Stadel der Zechenschenke anzumerken waren. Im Laufe des Tages lief es aber wie schon am ersten Tag rund, so dass die zahlreichen Zuschauer guten Hallenfußball zu sehen bekamen.

Die erste Garnitur der FA-Frauen marschierte mit drei Siegen in der Vorrunde locker in die obere Zwischenrunde. Dort verpatzten sie gleich das erste Spiel gegen Innsbruck, verloren mit 0:1. Die beiden weiteren Partien gegen „Razorgreen“ Neu-Isenburg und den TSV Peißenberg gewannen sie mit 2:1 und 4:0, wodurch sie wie Innsbruck und Razorgreen sechs Punkte aufwiesen. Letztlich sorgte ein mehr geschossenes Tor der Neu Isenburger Frauen, die auch noch das gleiche Torverhältnis wie Peiting aufwiesen, dafür, dass die Gastgeberinnen das Finale verpassten. „Das ist schon ein bisschen schade“, urteilte Bayer, der aber mit dem Abschneiden seines Teams sehr zufrieden war.

Sehr ordentlich schlug sich auch die zweite FA-Garnitur, die auf Platz elf landete. Nur zwei Plätze besser waren die im Vorfeld hoch gehandelten Frauen von Eintracht Frankfurt. Das Team aus der Hessenliga belegte Rang neun. Die wegen einer kurzfristigen Absage spontan ins Leben gerufene dritte Mannschaft der Peitingerinnen kam als 15. in die Wertung.

Top-Wertungen der beteiligten Teams erhielten Marie Stöcklein (Pöcking-Possenhofen), die zur besten Spielerin des Turnier gewählt wurde und Anna Friedrichowitz (Neu Isenburg), die als beste Torhüterin ausgezeichnet wurde. Die Torjägerkrone teilten sich Lisa Amberg (Peiting I) und Daniela Stich (Neu Isenburg). Fairste Mannschaft war das Schlusslicht SV 1880 München II mit nur zwei Fouls im gesamten Turnierverlauf.

Roland Halmel