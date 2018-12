Fritz Dopfer absolut frustruiert

Ski alpin

von Paul Hopp schließen

Erneuter Rückschlag für Fritz Dopfer: Beim Riesenslalom in Saalbach verpasste er erneut das Finale der besten 30 Fahrer - und sprach Klartext.

Schongau/Saalbach – Fritz Dopfer war gefrustet – und wollte das auch nicht verbergen. Zum zweiten Mal in Folge hatte der Skirennläufer aus Schongau in einem Weltcup-Riesenslalom das Finale der besten 30 verpasst. Wie in Alta Badia fehlten dem 31-Jährigen auch in Saalbach-Hinterglemm nur wenige Hundertstel. Diesmal waren es 0,05 Sekunden, die Dopfer vom Finallauf trennten, auf dem 32. Platz beendete er den ersten Durchgang. Der Rückstand auf den zur Halbzeit Führenden Matts Olsson (Schweden) war mit 4,74 Sekunden jedoch gewaltig.

„Ich bin nicht wirklich auf Zug gekommen“, sagte Dopfer. Sukzessive verlor er Zeit, nach etwa 56 Fahrsekunden war er weit abseits der Ideallinie unterwegs. Von Tor zu Tor „kriege ich derzeit eine Packung“, sagte Dopfer. Die verletzungsbedingte mehrwöchige Trainingspause in der Vorbereitung macht Dopfer sicher zu schaffen, doch er selbst will darin „keine Ausrede“ sehen. Durch die Ergebnisse zuletzt wird Dopfer in der Weltrangliste zurückfallen – ihm drohen demnächst sehr hohe Startnummern. „Es schaut nicht gut aus“, so der Schongauer. Auf die Frage, ob er sich in diesem Winter nun voll auf den Slalom konzentrieren wolle, sagte er: „Für so eine Entscheidung ist es noch zu früh.“ Den Sieg gestern holte sich der Slowene Zan Kranjec, Stefan Luitz (SC Bolsterlang) wurde Vierter.